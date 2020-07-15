Павел Прилучный поехал на море с Мирославой Карпович

В сети появилось видео, как они вместе с детьми Прилучного проводят время на море. На кадрах Карпович носит на руках дочку актера.

Муцениеце развелась с Прилучным из-за вызывающего поведения мужа

Актриса, звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович переехала в загородный коттедж Павла Прилучного, который тот приобретал совместно с экс-супругой Агатой Муцениеце, сообщает МК. Соседи отмечают, что артистка ведет себя вызывающе. В частности, они отчетливо слышали фразу «Я тут хозяйка!», сказанную Карпович.

Карпович требует, чтобы слушались только ее. Она перевезла в дом Прилучного все свои вещи.

Между тем Прилучный и Карпович пока никак не комментируют свои отношения. В сети появилось видео, как они вместе с детьми Прилучного проводят время на море. На кадрах Карпович носит на руках дочку актера. СМИ сообщают, что сын Прилучный, который старше, очень прохладно относится к возлюбленной своего отца.