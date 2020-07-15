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Павел Прилучный поехал на море с Мирославой Карпович

10:17 15.07.2020 Фото: Открытые источники
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В сети появилось видео, как они вместе с детьми Прилучного проводят время на море. На кадрах Карпович носит на руках дочку актера.

Павел Прилучный поехал на море с Мирославой Карпович
Муцениеце развелась с Прилучным из-за вызывающего поведения мужа
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Павел Прилучный поехал на море с Мирославой Карпович

Павел Прилучный поехал на море с Мирославой Карпович25-летнюю звезду «Папиных дочек» возмутила реакция фанатов на роман с АвербухомЕщё 120 новостей

Актриса, звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович переехала в загородный коттедж Павла Прилучного, который тот приобретал совместно с экс-супругой Агатой Муцениеце, сообщает МК. Соседи отмечают, что артистка ведет себя вызывающе. В частности, они отчетливо слышали фразу «Я тут хозяйка!», сказанную Карпович.

Карпович требует, чтобы слушались только ее. Она перевезла в дом Прилучного все свои вещи.

Между тем Прилучный и Карпович пока никак не комментируют свои отношения. В сети появилось видео, как они вместе с детьми Прилучного проводят время на море. На кадрах Карпович носит на руках дочку актера. СМИ сообщают, что сын Прилучный, который старше, очень прохладно относится к возлюбленной своего отца.

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От редакции

Быстро пережил расставание с женой?

Поросёнок Пётр, 15 июля 2020 10:57
Я думал на Обское море в Бердск, молодость вспомнить

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