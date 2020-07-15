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Как реагирует на митинги в Хабаровске Путин, рассказал Песков

10:52 15.07.2020 Фото: pixabay.com
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Пресс-секретарь президента заявил, что пока президент не принял решения, будет ли назначать временно исполняющего обязанности главы региона.

Как реагирует на митинги в Хабаровске Путин, рассказал Песков
Песков отметил, что в Кремле понимают эмоциональный посыл жителей региона

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее главу региона обвинили в организации убийств в 2004-2005 годах, митинги в его поддержку продолжаются третий день. Представитель Кремля не исключил, что в регионе возможен всплеск заболеваемости коронавирусом из-за массовых мероприятий.

«Понимаем эмоциональный посыл»

Песков отметил, что в Кремле понимают эмоциональный посыл жителей региона, так как произошла нестандартная и резонансная ситуация. Тем не менее, он призвал обратить внимание, что обвинения очень серьезные и нужно следить за ходом следствия.

Пресс-секретарь президента заявил, что пока президент не принял решения, будет ли назначать временно исполняющего обязанности главы региона. Песков добавил, что если это произойдет, Владимир Путин учтет все нюансы.

Реакция Жириновского

Сергей Фургал состоит в ЛДПР. Ранее глава партии Владимир Жириновский заявил, что не будет исключать чиновника, и встал на его защиту. На фоне задержания Фургала Жириновский призвал федеральные власти перейти на двухпартийную систему, и заявил, что сейчас «везде господствует «Единая Россия».
«Почему в Хабаровске конфликт? От другой партии», — отметил он.

Он подчеркнул, что 11 июля, когда жители Хабаровска вышли и прошлись по центральным улицам города, теперь станет праздником для партии.

Дело Фургала

Фургала задержали на прошлой неделе: его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении.
Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м — экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании «Торэкс», где доля принадлежит жене Фургала.

Источник: РИА Новости

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