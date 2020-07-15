Дежурившего у светофора на трассе Р-256 крокодила обсудили жители Бердска

А чем ещё заниматься, если вы в пробке, скопившейся в сторону областного центра во время поездки на работу? Вот несколько прозвучавших мнений. — Заправку, наверное, рекламируют. — Прям как во Флориде. — Вышел завтрак ловить. — Обочечникам откусывает…, чтобы популяцию свою не увеличивали. — Осторожно, возможно в него встроена камера на скорость. А вы знаете, зачем и кто выставил аниматора в костюме крокодила на федеральной трассе?
А чем ещё заниматься, если вы в пробке, скопившейся в сторону областного центра во время поездки на работу? Вот несколько прозвучавших мнений.
— Заправку, наверное, рекламируют.
— Прям как во Флориде.
— Вышел завтрак ловить.
— Обочечникам откусывает…, чтобы популяцию свою не увеличивали.
— Осторожно, возможно в него встроена камера на скорость.
А вы знаете, зачем и кто выставил аниматора в костюме крокодила на федеральной трассе?