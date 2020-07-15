Дождались! Открыли ТЦ, IKEA , летние кафе и веранды в Бердске. Фитнес-клубы откроют в последнюю очередь

ТЦ «Астор» имеет разрешение на работу с 13 июля в Бердске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников открыл все магазины и торговые центры с 13 июля. Постановление опубликовано на сайте Правительства Новосибирской области. Также расширен список, кому можно, а кому нельзя работать в пандемию коронавируса. О работающих и неработающих предприятиях и организаций в Бердске рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике и социальной политике Жанна Шурова.

— Это решение губернатора ждали предприниматели и клиенты ТЦ. 13 июля губернатор внес изменения в постановление. У нас сейчас работают все ТЦ. Работает ТЦ «Астор» в здании которого продаются продукты питания и находятся отдельно стоящие магазины. Поэтому у нас под это постановление в Бердске попадает именно ТЦ «Астор». Хотелось бы обратить внимание на то, что развлекательные учреждения, связанные с проведением массовых и досуговых мероприятий не работают. На них запрет сохраняется. Масочный режим тоже сохранен. Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм поддерживается. Рейды со стороны администрации Роспотребнадзора и полиции утверждены, поэтому действующие рекомендации будут проверяться. Много вопросов по фитнес-клубам, тренировочным залам. Пока они закрыты. Думаю, что снятие ограничительных мероприятий на данных объектах будет на последнем этапе, так как есть риск передачи инфекций при занятиях фитнесом, работы кондиционеров. Мы обращались в Минпромторг. Находимся в постоянном диалоге с представителями данной отрасли. По работе летних кафе у нас также есть разрешение. В настоящее время активно работают 15 летних веранд. С 11 июня работают розничные рынки. С 8 июня в реализацию вступили непродовольственные товары, но при условии отдельного уличного входа и площадью не более 400 кв м. С 22 июня ограничения по площади сняты. Производится уведомление о соблюдении необходимых мер. Большая часть предприятий соблюдают все требования и нормы, — сообщила Жанна Сергеевна 15 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что более двух месяцев уже работает практически вся сфера услуг – парикмахерские, салоны красоты, химчистки, автосервисы, ремонтные мастерские. Сдерживать темпы распространения коронавирусной инфекции удается.