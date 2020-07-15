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Красота / Общество

39-летняя модель Victoria’s Secret сразила поклонников своими обнаженными фото

15:03 15.07.2020 Фото: https://www.instagram.com/alessandraambrosio/?hl=ru
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Свою обнаженную грудь звезда прикрыла полосатым полотенцем, на теле лишь тоненькие завязочки от купальных трусов, браслет и цепочка на шее.

39 летняя модель Victorias Secret сразила поклонников своими обнаженными фото
39-летняя знаменитость попозировала в синем купальнике топлес

Известная на весь мир 39-летняя бразильская модель Алессандра Амбросио на своей странице в Instagram, опубликовала серия откровенных снимков в купальных трусиках. Бывший «ангел» Victoria’s Secret восхитила и вызвала дикий восторг у  поклонников.

Свою обнаженную грудь звезда прикрыла полосатым полотенцем, на теле лишь тоненькие завязочки от купальных трусов, браслет и цепочка на шее. Волосы собраны в высокий хвост, чтобы показать изящную шею. Кадр популярного американского фотографа Мата Абадда дополняет только велосипед.

39 летняя модель Victorias Secret сразила поклонников своими обнаженными фото
Поклонники восхитились фигурой знаменитости

 Поклонники звезды тотчас поспешили оставить восхищенные комментарии:

-Вау, красотка;

-Ты совсем не стареешь;

-У меня отпала челюстьж4

-Вот это я и называю красотой.

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А у вас бы отпала челюсть при виде такой велосипедистки на улице?

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