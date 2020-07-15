39-летняя модель Victoria’s Secret сразила поклонников своими обнаженными фото

Свою обнаженную грудь звезда прикрыла полосатым полотенцем, на теле лишь тоненькие завязочки от купальных трусов, браслет и цепочка на шее.

39-летняя знаменитость попозировала в синем купальнике топлес

Известная на весь мир 39-летняя бразильская модель Алессандра Амбросио на своей странице в Instagram, опубликовала серия откровенных снимков в купальных трусиках. Бывший «ангел» Victoria’s Secret восхитила и вызвала дикий восторг у поклонников.

Свою обнаженную грудь звезда прикрыла полосатым полотенцем, на теле лишь тоненькие завязочки от купальных трусов, браслет и цепочка на шее. Волосы собраны в высокий хвост, чтобы показать изящную шею. Кадр популярного американского фотографа Мата Абадда дополняет только велосипед.

Поклонники восхитились фигурой знаменитости

Поклонники звезды тотчас поспешили оставить восхищенные комментарии:

-Вау, красотка;

-Ты совсем не стареешь;

-У меня отпала челюстьж4

-Вот это я и называю красотой.