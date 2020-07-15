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Не исключили приход второй волны коронавируса с началом учебного года в Минздраве

17:00 15.07.2020 Фото: pexels.com
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Распространению респираторных вирусов будет способствовать формирование новых школьных, студенческих и рабочих коллективов, — уточнили в ведомстве.

Не исключили приход второй волны коронавируса с началом учебного года в Минздраве
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Подъема заболеваемости COVID-19 в новом эпидемическом сезоне респираторных инфекций исключить нельзя, сказали «Известиям» в пресс-службе Минздрава России.

«Распространению респираторных вирусов будет способствовать формирование новых школьных, студенческих и рабочих коллективов», — уточнили в ведомстве.

Однако сохранение настороженности населения и соблюдение мер профилактики позволят снизить риск возникновения второй волны инфекции, добавили в Минздраве.

Речь в том числе о вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции, ношении масок в общественных местах, пояснили в министерстве.

Опрос РАНХиГС показал, что 45% россиян ожидают второй волны заболеваемости коронавирусом. Не верят в новую вспышку инфекции 18%, остальные затруднились с ответом.

Источник: Известия

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