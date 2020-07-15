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Пенсионерка доской избила парочку во время секса в кустах

15:18 15.07.2020 Фото: pxhere.com
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Жительница Ставропольского края Ирина, как сообщают источники, не выдержала дерзости молодых людей и решила таким образом призвать их к порядку.

Пенсионерка доской избила парочку во время секса в кустах
Кадры видео, на которых пенсионерка борется с нарушением общественного порядка быстро разлететлись в соцсетях
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Пенсионерка доской избила парочку во время секса в кустах

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В Ставропольском крае парочка решила заняться сексом посреди бела дня, но жительница одного из местных домов доской избила влюбленных во время соития, пишет портал «Регион Online».

Пенсионерка Ирина, как сообщают источники, не выдержала дерзости молодых людей и решила таким образом призвать их к порядку.

Кадры видео, на которых пенсионерка борется с нарушением общественного порядка быстро разлететлись в соцсетях. Посмотревшие видео пользователи восхитились бойкостью и суровостью женщины.

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