Снова отложено шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса

Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, предложил президент Владимир Путин. Тогда же он назначил перенесенный с 9 мая парад Победы на 24 июня, но проводить в этот день еще и «Бессмертный полк» счел нереальным.

Тысячи жителей Бердска каждое 9 мая встают в Бессмертный полк в память о своих героях

Отмененная 9 мая и запланированная на 26 июля акция может пройти 2 сентября.

Шествие «Бессмертного полка», отмененное 9 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и запланированное на 26 июля, снова перенесут: акция может пройти 2 сентября. Об этом «Ведомостям» сказали федеральный чиновник, человек, близкий к мэрии Москвы, и собеседник, близкий к руководству одного из регионов. Человек, близкий к мэрии, говорит, что в столице подготовка к шествию пока не началась, а вероятной датой его проведения называет 2 сентября. Эту же дату подтверждает и собеседник, близкий к руководству другого региона, объясняя перенос ситуацией с коронавирусом (ежедневный прирост заболевших по России почти не меняется уже несколько недель. – «Ведомости»). Федеральный чиновник, однако, называет причиной жаркую погоду: участникам шествия может стать плохо из-за духоты.

Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая. Тогда же он назначил перенесенный с 9 мая парад Победы на 24 июня, но проводить в этот день еще и «Бессмертный полк» счел нереальным из-за невозможности обеспечить строгий режим безопасности. При этом Путин подчеркнул, что в Кремле будут внимательно следить за развитием ситуации с пандемией.

Источник: Ведомости