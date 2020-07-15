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Народный фонд борьбы с мусорной свалкой под Бердском собрал 8550 рублей на автонаклейки и плакаты на 15 июля 2020

23:12 15.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Наклейки на авто с лозунгом «Бердск против мусорного полигона» уже распространяют. Средства также пойдут на акции протеста и расширение протестного движения, чтобы не дать построить свалку у бердского кладбища.

Народный фонд борьбы с мусорной свалкой под Бердском собрал 8550 рублей на автонаклейки и плакаты на 15 июля 2020
Одиночный пикет против свалки прошел у мэрии Бердска
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Народный фонд борьбы с мусорной свалкой под Бердском собрал 8550 рублей на автонаклейки и плакаты на 15 июля 2020

Народный фонд борьбы с мусорной свалкой под Бердском собрал 8550 рублей на автонаклейки и плакаты на 15 июля 2020«Бросимся под трактор»: дачники опасаются перевозки мусора на новый полигон по дороге СНТ «Марьин лог» БердскаЕщё 67 новостей

Протестные настроения и действия вокруг строящейся у бердского кладбища в Искитимском районе мусорной свалки не утихают. Бердчане встают в пикеты против полигона ТКО, создали петицию, собирают подписи, пишут президенту и губернатору. Солидарность с жителями Бердска высказывают и новосибирцы, считающие, что город-курорт превращается в отхожее место.

Появляются и новые инициативы. Активисты организовали фонд борьбы с полигоном ТКО и предлагают обозначить свое несогласие с ним автомобильной наклейкой, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Наклейки начнут распространять в ближайшее время. А пока «заявки принимаются», рассказал 15 июля «Курьер. Среда. Бердск» активист протестного движения Алексей Шабин.

Он же является инициатором создания фонда борьбы с полигоном ТКО.

— Есть номер карты Сбербанка, куда уже перечисляют деньги. Они идут на наклейки для автомобилей. Дальше, если будет митинг, будем печатать плакаты, изготавливать баннеры. Может, понадобится аренда аппаратуры. Сейчас в фонд перечислили 8550 рублей. Все прозрачно — за каждую копейку я публикую отчеты, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» 15 июля Алексей, подчеркнув, что стоит задача привлечения большего числа сторонников, чтобы не дать построить мусорную свалку под носом у Бердска.

Он отметил, что за пожертвования в любом размере наличкой или на расчетный счет выдают наклейки с лозунгом «Бердск против мусорного полигона». Уточнить информацию по наклейкам можно по телефону 904-824-56-74.

Номер банковской карты для пожертвований в фонд борьбы с полигоном ТКО 2202 2004 2710 7105 (Алексей Николаевич Шабин).

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От редакции

Протесты остановят строительство свалки?

Сибиряк, 15 июля 2020 17:28
Молодцы!!! Так держать, бердчане!!! Мы свободный город Бердск! Наше дело Правое, Правда за нами, мы Победим!!!
Аноним, 15 июля 2020 17:52
Пусть там "почЁтный" домики для отдыха построит. Место тихое благостное. Или теннисные корты. Цирк с конями уехал - кто по тюрьмам, кто на повышение.
Аноним, 15 июля 2020 23:19
Надо заказать общественную экологическую экспертизу полигона твёрдых и бытовых отходов (ТБО). Это очень важно сделать ДО официальной. И не брать в состав непонятных старичков, которым уже закинули денег на лекарства.

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