Народный фонд борьбы с мусорной свалкой под Бердском собрал 8550 рублей на автонаклейки и плакаты на 15 июля 2020

Протестные настроения и действия вокруг строящейся у бердского кладбища в Искитимском районе мусорной свалки не утихают. Бердчане встают в пикеты против полигона ТКО, создали петицию, собирают подписи, пишут президенту и губернатору. Солидарность с жителями Бердска высказывают и новосибирцы, считающие, что город-курорт превращается в отхожее место.
Появляются и новые инициативы. Активисты организовали фонд борьбы с полигоном ТКО и предлагают обозначить свое несогласие с ним автомобильной наклейкой, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Наклейки начнут распространять в ближайшее время. А пока «заявки принимаются», рассказал 15 июля «Курьер. Среда. Бердск» активист протестного движения Алексей Шабин.
Он же является инициатором создания фонда борьбы с полигоном ТКО.
Он отметил, что за пожертвования в любом размере наличкой или на расчетный счет выдают наклейки с лозунгом «Бердск против мусорного полигона». Уточнить информацию по наклейкам можно по телефону 904-824-56-74.
Номер банковской карты для пожертвований в фонд борьбы с полигоном ТКО 2202 2004 2710 7105 (Алексей Николаевич Шабин).