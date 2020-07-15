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На особый контроль взял мусорную свалку около кладбища Бердска губернатор Травников. Сейчас условий для стройки полигона нет

16:57 15.07.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Правительство региона проведет анализ ситуации с созданием объекта ТКО в Искитимском районе, уверяют власти региона. Денис Архипов: решение вопроса о реализации проекта строительства объекта в сфере обращения с ТКО в Искитимском районе возможно только после получения результатов экологической и строительной экспертиз.

На особый контроль взял мусорную свалку около кладбища Бердска губернатор Травников. Сейчас условий для стройки полигона нет
Полигон около кладбища Бердска уже активно строится
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
На особый контроль взял мусорную свалку около кладбища Бердска губернатор Травников. Сейчас условий для стройки полигона нет

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Правительство региона проведет анализ ситуации с созданием объекта ТКО в Искитимском районе, сообщило Курьер.Среда.Бердск министерство ЖКХ региона.
На особый контроль в Правительстве Новосибирской области взята ситуация, связанная с созданием объекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Искитимском районе. Вопросы создания инфраструктуры ТКО на данной территории будут внимательно проанализированы с учетом всех звучащих мнений, окончательные решения по размещению данного объекта будут приняты только после проведения всех необходимых экспертиз. В настоящее время необходимых условий для начала строительства объекта нет.
Как прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, обсуждение вопроса ведется совместно отраслевыми министерствами регионального Правительства, органами местного самоуправления Искитимского района, а также рабочей группы с участием экологов и общественников, созданной по инициативе органов местного самоуправления.

Денис Архипов подчеркнул, что решение вопроса о реализации проекта строительства объекта в сфере обращения с ТКО в Искитимском районе возможно только после получения результатов экологической и строительной экспертиз. В настоящее время только формируется пакет документов для прохождения государственной экологической экспертизы, в ходе которой будут учтены условия удаленности от водных объектов, жилой застройки, а также нормы воздушного кодекса РФ и земельного кодекса РФ. Таким образом, в настоящее время необходимых условий для начала строительства объекта нет.

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От редакции

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Аноним, 15 июля 2020 17:46
НВР:
Где проект для экспертизы? Анализ почвы и водоносных горизонтов? Где сама экспертиза? Что важнее - свалка или аэродром?
аноним, 15 июля 2020 18:41
Неужели деньги вложенные в дорогу и котлован на ветер? Так только в сказках бывает,бизнес деньги на ветер не выбрасывает!
Аноним, 15 июля 2020 18:32
Спасите город господа!!!У меня в нем дети живут.
Анна, 15 июля 2020 18:37
Интпрепнпя ситуация:Условий нет, а стройка есть!?

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