Так заразна или нет? Пациентка с COVID-19 просидела 6 часов в очереди в поликлинике и с трудом добилась теста в Бердске

«Будете задыхаться, вызывайте, мы приедем!», заявили ей в «скорой». Две недели она боролась с коронавирусом в одиночестве. Теперь хочет вернуться домой, но боится навредить близким, потому что не получила вразумительного ответа о состоянии здоровья.

Теперь нам приходится учиться жить с новым вирусом

Набираю номер женщины, которая болеет коронавирусной инфекцией и которая решила рассказать о своем опыте. Где должен находиться человек с таким диагнозом? Вероятно, в инфекционном отделении, в крайнем случае дома. Я застала Елену Ильину в поликлинике в очереди на укол. Она попросила набрать её через час, когда она вернётся домой.

Откровенно, чётко, иногда эмоционально, она рассказывает мне свою историю.

15 июня Елене позвонила сестра, которая днём убирала в квартире у пожилой мамы, а вечером слегла с температурой. Она заподозрила у себя коронавирус по симптомам, описанным в интернете, и решила не выходить из дома. За мамой, а также за лежачим братом, который живёт в этой же квартире, продолжила ухаживать Елена. От своей семьи (мужа и детей) Елена тут же самоизолировалась — переехала жить в отдельную квартиру.



Вскоре заболели мама и брат, а 27 июня заболела сама Елена.— Утром не могла проснуться, вся мокрая, течёт и течёт с меня. Померила температуру — 37,2. А потом вмиг — 37,8, дальше — 38,0, — вспоминает Елена.

Как протекала болезнь?

В ночь с 28 на 29 июня Елена проснулась с температурой 38, 5, почувствовала, что воздуха не хватает. Позвонила в скорую. На том конце провода посоветовали выпить парацетамол. Через пол часа снова позвонила, так как температура не снижалась. В скорой сказали ждать ещё 40 минут. Через час температура чуть спала до 38,3, а к утру — до 37,8.

Обратилась в поликлинику № 1, вызвала врача на дом. Пришла фельдшер.

— Молодец… Она мне выписала, как раз, антибиотики и назначила приём на пятницу. Сказала, если температура не снизится, то в пятницу снова вызывайте. Если снизится — приходите! — рассказывает Елена.

Ещё фельдшер сказала Елене, что передаст информацию о ней в коронавирусную группу в поликлинике.

Женщину записали на приём 3 июля, но не к участковому, а к свободному терапевту. Два дня держалась повышенная температура.

— Я вот все дни в скорую звонила, они мне просто советовали, чего делать. Спросили, что я делаю, я им рассказала, что пью. Они сказали: «Правильно, молодец! Продолжай пить! Будете задыхаться, вызывайте, мы приедем!» Никто этого слова «коронавирус» или ещё что-то… никто не произносит, — делится Елена.

Ей было страшно, проявилось сразу много тяжелых симптомов.

— Температура, кашель, боль в груди и пот, просто истекаешь. Всё болит. На второй день начал болеть живот… Это что-то страшное, такое ощущение, что печенка сейчас лопнет. Всё, что когда-то у меня болело, оно всё у меня воспалилось…. А слабость такая знаете… с меня просто текло, текло и текло. Я всё пила: пила простую воду, соки пила, компоты пила, ягоду просто… Вы знаете, как в кошмаре в каком-то в аду бываешь… Постель меняла раза три за ночь.

В среду 1 июля температура нормализовалась, стала 36,6. Звонка из поликлиники не было.

Хождение по мукам в поликлинике

Елена дождалась пятничного планового приёма, укуталась и пошла в поликлинику.

— Вот дальше слушайте, самое интересное. Приём был на 10.12. Я пошла пораньше. Пошла в регистратуру, отстояла, спрашиваю, где моя карточка. Они говорят, что если записывались, то карточка у врача. Я опять к врачу. Пришла… И вот у меня на 10.12 надо было мне зайти, я зашла в 12.20. Захожу, а он говорит: «А у меня от вашего ничего нет — ни карточки, ничего нет».

Отправили Елену в кабинет, где выдают больничные. Мол, раз она на больничном, то её документы должны быть там. А там обед с 12 до 13. Всё же врач выписал рецепт на антибиотики, уколы, ещё несколько лекарств и направил пациентку на флюорографию.



ФЛГ никаких изменений не показало. В 13.00 Елена забрала больничный и вернулась к кабинету врача, отсидела очередь из двух человек и снова зашла в 13.35. Врач её отказался принять, объяснив это тем, что рабочий день закончился. Что делать? Нужно ведь проставить отметки в больничном о том, что она была в этот день на приёме…— Я сказал, что у нас закончился рабочий день, я вас не приму. Идите в регистратуру, вас к другому врачу направят, — был окончательный ответ врача, по словам Елены.

В регистратуре Елену записали на 14 часов к фельдшеру, которая приходила к ней домой. В итоге на приём она зашла примерно в 14.30, а в 15.00 оттуда вышла. Радовало, что фельдшер, как и в прошлый раз, уделила ей максимум внимания — тщательно осмотрела, измерила давление, температуру и сделала назначение. Также фельдшер подтвердила, что сведения о Елене она передала в коронавирусную группу в поликлинике.

В итоге приём по предварительной записи растянулся на шесть часов. Елена не смогла пообедать и вовремя принять лекарства. Чтобы меньше контактировать с людьми, она шла домой пешком пол часа и уже в подъезде едва не упала.

Следующую явку ей назначили на 9 июля к участковому терапевту. Елена спросила, будут ли у неё брать анализ на коронавирус.

— У нас распоряжение: кто в лёгкой форме болеет — анализ не брать, — ответил врач. — А как вы узнаете выздоровела я или нет, опасна я или нет? — недоумевает Елена.

Ей предложили сдать тест платно.

Борьба за тест в лаборатории

Елена самостоятельно сдала тест 13 июля в лаборатории «Инвитро».

Она уже была достаточно подкована информацией из сети о коронавирусе и попросила тест на антитела IgG и IgM. В лаборатории тоже всё оказалось непросто. По словам Елены, она с трудом добилась того, чтобы у неё взяли тест на коронавирус. Ссылались на то, что тест не делают людям с простудными признаками.

— Я говорю какие у меня простудные признаки? У меня насморка нет, ничего нет… А они: «Но вы же говорите, что болеете!» Я говорю: «Так я коронавирусом болею-то», — возмущается Елена.

По словам Елены, тест IgM в лаборатории делать отказались. Сделали IgG, он оказался положительным. Антитела — 2,36.

— Мне как объяснили, что вот они взяли анализ, они должны в коронавирусную группу сообщить, что у меня был коронавирус. Вот как раньше было, в начале в самом. И все, с кем я контактировала… у них должны были анализ взять.

Пожилой маме и брату не сделали тест на коронавирус?

Когда заболели мама с братом, Елена пыталась добиться того, чтобы у них взяли анализ на коронавирус. Брату — 65 лет, маме — 84 года.

С 65 лет обязаны всех, кто заболел, проверять на коронавирус. Мне посоветовали в 112 позвонить, я в 112 позвонила, они мне дали другой телефон, те другие дали третий телефон, те другие дали четвёртый телефон. По четвертому телефону звоню, они говорят: «Звоните в 112». Я и в эту коронавирусную группу звонила — заведующей коронавирусной группы. Ничего не добилась, — возмущена Елена.

По словам женщины, её мама и сейчас очень слаба. У неё были похожие симптомы, в том числе кишечное расстройство, боли в суставах. Елена лечила её самостоятельно. Когда приезжала скорая, говорили, что она делает всё правильно. И снова: «Будете задыхаться, звоните!» Вызванный фельдшер провел поверхностный осмотр и больше не возвращался.

Можно ли Елене вернуться домой и на работу?

Теперь Елена собирается идти на приём 17 июля, чтобы врач ей всё разъяснил относительно результатов теста. Участковый терапевт сказал на прошлом приёме, что если Елена болеет уже третью неделю, то она для окружающих не опасна. Однако женщина всё ещё боится возвращаться домой. Там две дочки, муж, зять, маленький внук. Она вообще старается не выходить на улицу, но ей приходится ходить на уколы в поликлинику и в магазин.

— Я хочу точно знать, заразна я сейчас или не заразна, чтобы мне никого не заражать. Я ответственный человек. Я везде в маске хожу, но я задыхаюсь, в маске я ходить не могу.

Вот она правда жизни больного коронавирусом человека. Тебе назначают лекарства, которыми лечат от коронавируса, при этом никто не произносит это название вслух и все обращаются с тобой так, как будто ты болеешь лёгкой формой ОРВИ.

— Как ваше самочувствие сейчас? — спрашиваю.

— Кашель ещё есть и ещё знаете, вот такое вот ощущение, что вот этот вот ком — он там, понимаете? Эта боль всё равно есть. У меня и горло раздирает, — говорит Елена.

Мы будем выяснять, правильно ли действовали в этой ситуации медицинские работники.