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Сократилось количество вызовов скорой помощи по коронавирусу в области, заявил Травников

17:32 15.07.2020 Фото: nso.ru
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В настоящий момент превышения нет ни в одном стационаре, и с учетом складывающейся обстановки, дополнительного коечного фонда мы не планируем, подчеркнул глава региона.

Сократилось количество вызовов скорой помощи по коронавирусу в области, заявил Травников
Всего в Новосибирской области проведено боле 250 000 тестов на коронавирус

В Новосибирской области отмечен ряд позитивных тенденций в борьбе с коронавирусом. Увеличено количество тестирований, сократилось количество вызовов скорой помощи по коронавирусному направлению, нет потребности в расширении коечного фонда для больных COVID-19. О текущей эпидемиологической обстановке и реализуемых мерах рассказал 15 июля на брифинге министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Всего в Новосибирской области проведено боле 250 000 тестов на коронавирус, по прямому поручению Губернатора Андрея Травникова мы продолжаем увеличивать количество проведенных исследований, в среднем проводится 4 200 исследований в сутки. Кроме того, активно внедряются в медицинских учреждениях региона тесты на антитела. Из других позитивных тенденций – ситуация с коечным фондом, который используется для оказания помощи пациентам с ковидной инфекцией и внебольничной пневмонией. В настоящий момент превышения нет ни в одном стационаре, и с учетом складывающейся обстановки, дополнительного коечного фонда мы не планируем. Кроме того, на прошлой неделе сократилось количество вызовов скорой помощи по коронавирусному направлению – на этой неделе данная тенденция сохраняется. Все больные, включая пациентов с бессимптомной и легкой формой коронавируса, получают необходимую медицинскую помощь, в том числе, на дому», – подчеркнул Константин Хальзов.

По данным оперативного штаба на утро 15 июля в регионе выявлено 7 608 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 5 557 пациентов выписаны с выздоровлением. В отделениях реанимации находится 81 человек. Под медицинским наблюдением остаются 432 жителя региона, 28 611 человек сняты с наблюдения.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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