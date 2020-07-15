Дайте и дайте! Купила золотые сережки на путинские 40 000 рублей на двух детей от 3 до 16 лет. Мамы ждут по 10 000 в августе

Тема выплат денег на детей за июнь и июль продолжает будоражить всю страну. В комментариях на «Курьер. Среда. Бердск» одни благодарят президента, другие просят продлить выплаты и дать детям до 18 лет. Кто-то рассказывает, куда тратят родители — пробухали и купили гаджеты.

20 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет получили большинство семей Бердска

Не утихают страсти по поводу выплат денег от Путина на детей от 3 до 16 лет. Напомним, что семьи с детьми такого возраста получили по 20 тыс. рублей на каждого ребенка — по 10 тыс. за июнь и июль. Впрочем, есть родители, которые не увидели этих денег, судя по комментариям к публикациям «Курьер. Среда. Бердск». В каждом случае надо разбираться отдельно. Как сообщалось ранее, на это есть несколько причин.

В основном читатели благодарят президента, Пенсионный фонд и местные власти за правильно решение и оперативность его исполнения. Кабардино-Балкария, Якутская область, Тверь, Новосибирск — со всех уголков России родители делятся мнениями о президентских выплатах. Правда, много критических комментариев о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.

— Мне обидно за то, что я учусь в 11 классе, когда начался коронавирус мне было уже 18 лет. Ведь я считаю, что я ещё ребёнок на тот момент была, потому что училась в школе. Да и даже те, кто учится в колледжах и в вузах, то нет времени на работу ходить, ведь сейчас самое главное это образование. Выплачивали бы тем, кто учится в школе, колледже, вузе, — высказалась совершеннолетняя школьница.

Комментаторы приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. И звезды эстрады в этот список входить не должны.

— Всё дай и дай. Надо была сделать выплату от 0 до 18, действительно тем, кто нуждается, если у кого-то минимальный прожиточный минимум или кто-то из родителей потерял работу, а то дали всем подряд без разбора. Наши звезды эстрады тоже, наверное, нуждающиеся или олигархи им тоже наверное очень надо. Цыгане, у которых по 5 детей, ни дня нигде не работали, и мы с вами понимаем, каким путем они день зарабатывают. А то, что тут просят еще и в августе выплатить, а куда тогда вы 20 000 потратили? У меня знакомая, не стесняясь, сказала мне: у нее 2 детей она 40 тыс. получила и пошла себе серёжки золотые купила. Вот и всё. Кто с умом тратит, могли бы на эти деньги уже одеть детей. А вы опять клянчить денег.

Настя, 8 июля:

— Они объясняют отсутствия выплат тем, что дети после 16 могут сами зарабатывать. Окей: я работаю в фаст-фудной организации и вовремя карантина не могу посещать работу, так как несовершеннолетняя. Угадайте, сколько платят мне в месяц за отсутствие работы? 400 рублей! Как ещё я себя должна обеспечивать, если даже работа не может мне сделать выплаты, что, в принципе, логично. А ещё у меня ЕГЭ и учёба. И что же я должна делать? Я не настаиваю на каких-то выплатах. Переживём как-нибудь, но вот это разделение, кому надо, а кому нет, мне непонятно. Лучше бы посмотрели, куда эти выплаты теперь летят! В начале июня на 30% вырос спрос на гаджеты. Обидно, что так происходит…

Татьяна Юрьевна, 8 июля:

— Совершенно справедливо!!! На гаджеты и потратили. Я лично знаю таких, и знаю тех, кто просто «хорошо погулял » на эти деньги. Моему сыну-инвалиду 17 лет — не дали, ни разу, не нуждается, видимо!

Лилия, 11 июля:

— Да, на новые телефоны! У меня тоже такие примеры есть, некоторые «прогуливают» эти деньги, совершенно ни копейки не потратив на своих денег (такие примеры тоже есть). При этом эти родители еще и посмеиваются над теми, кто не получил никакой помощи. Чем наши 16-18-летние дети хуже других? Они также хотят кушать, также хотят отдохнуть после учебного года… А по мнению Путина, обязаны идти зарабатывать себе на жизнь.

Анна, 15 июля:

— У меня соседка, получила 40 тыс. и пошла налево-направо их транжирить, пока муж на работе. Пробухала и прогуляла все деньги, вот и здорово, да. А мы получили 10 тыс. и не знаем, что делать, идём и одеваем детей, заранее покупаем в школу тетради…

Оксана, 13 июля:

— Спасибо В. В. Путину. Эти выплаты были очень кстати. Хотелось бы в августе получить, чтобы собрать детей в школу.

Ольчик, 13 июля:

— Да, конечно, мы очень благодарны В. В. Путину за такую поддержку, и неплохо было бы получить такую поддержку еще раз. Так как улучшения не ожидается, вирус распространяется, а денег много не бывает, уж тем более когда есть дети. ОЧЕНЬ ПРОСИМ НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА ПОДДЕРЖАТЬ НАС И В АВГУСТЕ!!!!!

Наталья, 13 июля:

— Владимир Владимирович Путин к вам обращаться мама ребенка от 3 до 16 лет. Можно узнать у вас, будет ещё выплаты на детей в августе? Я вам очень благодарна, спасибо вам огромное за все, не помешало бы ещё одну выплату — к школе собрать ребенка.

Аноним, 15 июля:

— Одна воспитываю пять детей получила выплаты, президент тут ни причём это разбирайтесь с местной властью они мудрят.

Еленка Ваер, 13 июля:

— Да, что вы с этой школой привязались — цены на продукты какие, еды детям купить денег нет. Эти 20 000 очень спасают прокормить детей. А в школу собрать 3000 хватает в волю.

Аноним, 13 июля:

— Эти выплаты были перед выборами. Сейчас выборы прошли, больше никаких выплат не будет. Это была замануха, чтобы люди только проголосовали.

Аноним, 13 июля:

— Вы обратите внимание, как поднялись цены на детские товары (кроме самокатов есть еще и одежда). Эти деньги осядут в карманах бизнесменов, хотя и для бизнеса организовали поддержку. Мама будущих школьников была прямо шокирована ценами на одежду, так что все оттянут из карманов родителей лихие пострадавшие предприниматели и бизнесмены.

Аноним, 15 июля:

— Действительно, достали с этими выплатами… С 16 до 18 тоже дети, и они точно также учатся в вузах очно и родители их кормят и одевают… В период пандемии никто не мог трудоустроиться, чтобы подзаработать себе и не просить у родителей деньги. Пусть сделают для них выплаты в 12 130 рублей, как для взрослой категории, которые не работали, чем они хуже?

Аноним, 15 июля:

— Моей дочери 16 лет. Воспитываю одна, плачу налоги. А пособие не положено. Правительство решило, что она уже взрослая и пусть идёт работать. Учится в школе. На работу не берут до 18. На учёт по безработице тоже не ставят, говорят, что ещё маленькая, ждите до 18. А скоро собираться в школу…

Аноним, 15 июля:

— А мне в этой ситуации непонятно, почему пособие платят только детям до 16 лет?! А в 17 или 18 не дети что ли? Такие же дети, ещё школьники! Этот возраст как раз выпал на выпускной 11 класс, эти дети остались без поддержки от государства! А они сами ещё не работают, точно так же кушать хотят и одевать их надо!А ещё родители выпускников тратят огромные деньги на репетиторов, чтобы помочь своим детям в подготовке к ЕГЭ, т.к зачастую знаний данных в школе не достаточно!!!