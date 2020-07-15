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Полицейские изнасиловали иностранку в служебной машине. Приговор троим — по 6 лет колонии

18:15 15.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Они заподозрили гражданку Казахстана в проституции. После случившегося к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены 17 полицейских, в том числе один генерал. Полицейских-насильников уволили из органов. 

Полицейские изнасиловали иностранку в служебной машине. Приговор троим по 6 лет колонии
В Екатеринбурге осудили полицейских, изнасиловавших иностранку в служебной машине

Бывшим полицейским из Екатеринбурга, изнасиловавшим задержанную в служебной машине, дали реальные сроки.

Ленинский суд Екатеринбурга приговорил Вадима Мустафина к 6,5 годам колонии. Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов получили по 6 лет заключения.

Экс-полицейские в августе прошлого года задержали 22-летнюю гражданку Казахстана, которую заподозрили в занятии проституцией. Однако вместо того, чтобы повезти ее в отдел, сотрудники изнасиловали девушку прямо в служебном УАЗике.

После случившегося к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены 17 полицейских, в том числе один генерал. Полицейских-насильников уволили из органов.

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