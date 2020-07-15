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Заберет центральный пляж Академгородка у СО РАН мэрия Новосибирска

18:26 15.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Когда землю оформят в муниципальную собственность, городские власти смогут заняться благоустройством и уборкой территории пляжа.

Заберет центральный пляж Академгородка у СО РАН мэрия Новосибирска
Центральный пляж Академгородка отдадут мэрии города

Центральный пляж новосибирского Академгородка в ближайшее время передадут муниципалитету. Сейчас участок на берегу Обского моря принадлежит Сибирскому отделению Российской академии наук.

Когда землю оформят в муниципальную собственность, городские власти смогут заняться благоустройством и уборкой территории пляжа. До этого момента мэрия и администрация Советского района не имеют право тратить деньги из новосибирского бюджета на содержание федерального имущества.

О намерении принять Центральный пляж Академгородка на баланс города сегодня, 15 июля, сообщил мэр мегаполиса Анатолий Локоть. ⁠

Он подчеркнул, что муниципалитет поддерживает общественную инициативу по благоустройству зоны отдыха на побережье. Когда все формальности будут пройдены, для создания на пляже комфортных условий не останется препятствий.

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