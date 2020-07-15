Заберет центральный пляж Академгородка у СО РАН мэрия Новосибирска

Центральный пляж новосибирского Академгородка в ближайшее время передадут муниципалитету. Сейчас участок на берегу Обского моря принадлежит Сибирскому отделению Российской академии наук.
Когда землю оформят в муниципальную собственность, городские власти смогут заняться благоустройством и уборкой территории пляжа. До этого момента мэрия и администрация Советского района не имеют право тратить деньги из новосибирского бюджета на содержание федерального имущества.
О намерении принять Центральный пляж Академгородка на баланс города сегодня, 15 июля, сообщил мэр мегаполиса Анатолий Локоть.
Он подчеркнул, что муниципалитет поддерживает общественную инициативу по благоустройству зоны отдыха на побережье. Когда все формальности будут пройдены, для создания на пляже комфортных условий не останется препятствий.