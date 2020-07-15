Открывает границы для полетов россиян Турция с 15 июля. Россия пока молчит

В Ассоциации туроператоров России между тем ранее призвали не связывать открытие Турции для россиян с началом продаж авиабилетов.

Минтранс Турции договорился с РФ о возобновлении авиасообщения с 15 июля

Министерство транспорта и связи Турции договорилось с РФ о возобновлении авиасообщения между странами с этой среды, сообщает Анатолийское агентство новостей.

«Турция и Россия достигли соглашения о возобновлении полетов с сегодняшнего дня», — цитирует агентство сообщение министерства.

В Минтрансе РФ отказались от комментариев.

Источник «Интерфакса» в авиаотрасли утверждает, что на среду действительно были запланированы переговоры между авиавластями РФ и Турции, но об их итогах он не знает.

В системах бронирования на сайтах «Аэрофлота» и Turkish Airlines нет билетов на рейсы между городами РФ и Турции на сегодняшнее число.

О том, что Анкара предложила Москве восстановить авиасообщение с 15 июля, посол Турции в РФ Мехмет Самсар заявлял еще в конце июня. Анкара ожидает ответа «российских друзей», говорил он в интервью «Интерфаксу».

Позднее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что российская сторона «приняла к сведению» предложение Турции. Но о возобновлении полетов с этой даты речи не идет, следовало из его слов.

Россия готова возобновить международные рейсы, запрещенные в конце марта из-за коронавируса, с 15 июля, заявила в прошлую пятницу вице-премьер, глава оперативного штаба по COVID-19 Татьяна Голикова. Минтранс и Росавиация, по ее словам, должны будут вести переговоры с авиавластями других стран, придерживаясь «принципа взаимности». В Росавиации сообщали, что на первом этапе полеты возобновятся в страны с наиболее благоприятной эпидситуацией, переговоры уже начаты.

14 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в правительстве обсуждают вопрос о возобновлении международного сообщения и начинают контакты с другими странами.

В Ассоциации туроператоров России между тем ранее призвали не связывать открытие Турции для россиян с началом продаж авиабилетов.