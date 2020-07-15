Шествие «Бессмертного полка» снова перенесли из-за коронавируса на осень

Отмененную 9 мая акцию «Бессмертный полк» планировали провести по улицам в День ВМФ 26 июля. Теперь называют сентябрьские даты.

В «Бессмертном полку» назвали возможные осенние даты переноса шествия. В Бердске тысячи людей поддерживают акцию

Шествие «Бессмертного полка», запланированное на 26 июля, могут провести 2 или 3 сентября. Об этом заявил председатель центрального штаба «Бессмертного полка России», народный артист СССР Василий Лановой.

Помощник президента и экс-министр культуры Владимир Мединский уточнил, что не слышал о планах перенести акцию, однако подчеркнул, что главным является здоровье ее участников. Он указал, что решение будет принято исходя из ситуации с эпидемией.

Ранее возможность проведения шествия осенью из-за эпидемиологической ситуации РБК подтверждал руководитель исполкома «Беcсмертного полка России» Артем Хуторской. По его словам, окончательного решения еще нет, его рассмотрят 16 июля на заседании движения в полном составе.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» традиционно проходит 9 мая. В этом году из-за угрозы коронавируса ее отложили на неопределенный срок. Президент России Владимир Путин предложил в качестве альтернативы провести шествие 26 июля, когда в России отмечается День ВМФ, вместе с морским парадом.

10 июля Хуторский говорил, что окончательное решение по поводу переноса акции на День ВМФ пока не принято.

Источники «Ведомостей» сообщили, что подготовка к проведению шествия 26 июля еще не начиналась, в отличие от военно-морских парадов, намеченных на этот день. Собеседник издания из Минобороны уточнил, что подготовка к ним продолжается с соблюдением мер безопасности. Одной из возможных дат переноса «Бессмертного полка» источники газеты также назвали 2 сентября.