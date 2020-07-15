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Иск на 5 млн рублей подал Голунов к подбросившим ему наркотики полицейским

19:02 15.07.2020 Фото: vk.com
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Журналист хочет взыскать моральный вред за незаконное уголовное преследование. Под стражей в СИЗО до сих пор находятся 5 бывших сотрудников МВД, двое под домашним арестом.

Иск на 5 млн рублей подал Голунов к подбросившим ему наркотики полицейским
Иван Голунов вышел на свободу 11 июня. Он подал к экс-полицейским иск на 5 млн рублей

Журналист Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым бывшим полицейским в рамках дела о подброшенных ему наркотиках, он требует от них 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.

«Мы подали иск, в рамках которого просим суд обязать ответчиков – бывших полицейских – выплатить Ивану 5 миллионов рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда. Иск может быть рассмотрен в рамках рассмотрения уголовного дела по существу, или уже после, если суд посчитает необходимым рассмотреть его отдельно», — рассказал собеседник агентства.

В конце января суд арестовал по трем статьям УК РФ пятерых экс-полицейских. Бывшие оперуполномоченные УВД по Западному административному округу Москвы Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник майор Игорь Ляховец по-прежнему в СИЗО, а Денис Коновалов, давший показания на Ляховца и заявивший, что по его указке подбросил Голунову наркотики, впоследствии был переведен под домашний арест.

Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.

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