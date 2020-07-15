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Все на шопинг! Открылись дельфинарий и 200 ТЦ после трех месяцев изоляции в Новосибирской области

19:29 15.07.2020 Фото: Nso.ru
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Но появились новые обязательства по соблюдению санитарных норм — требуется наличие антисептиков, обработка поверхностей, соблюдение масочного режима внутри магазина.

Все на шопинг! Открылись дельфинарий и 200 ТЦ после трех месяцев изоляции в Новосибирской области
200 торговых центров региона и дельфинарий открыли свои двери для посетителей — маски обязательны

Открытие торговых центров в Новосибирской области стало долгожданным ярким событием как для руководства объектов и их арендаторов, так и для посетителей, отметили в региональном минпромторге. При этом появились новые обязательства по соблюдению санитарных норм. Обслуживание посетителей в возобновивших работу ТРЦ «Галерея Новосибирск» и дельфинарии 15 июля проконтролировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

«Довольно долго крупные торговые и торгово-развлекательные центры ждали этого момента, и в понедельник Губернатором Андреем Травниковым и Правительством региона принято решение о снятии ограничений. Это решение взвешенное, обоснованное и принято при консультировании с органами санитарного надзора. Количество торговых центров, которые открываются на территории Новосибирской области, значительное. Порядка 200 таких объектов уже открылось, – отмечает Андрей Гончаров. – С руководителями всех торговых центров мы неоднократно встречались, доводили необходимые требования. Безусловно, сейчас эти объекты берут на себя ответственность, в том числе за соблюдение всех санитарных норм и правил. Открытие будет сопровождаться контрольными мероприятиями со стороны нашего министерства и Роспотребнадзора. Поэтому мы надеемся, что все рекомендации будут правильно восприняты и соблюдаться для того, чтобы полностью обеспечить безопасность посетителей и сотрудников торговых центров».

Министр рассказал, что при открытии любых заведений требуется наличие антисептиков, обработка поверхностей, соблюдение масочного режима внутри магазина и на предприятиях. Кроме этого, в методических рекомендациях Роспотребнадзора установлено, что у сотрудников при начале и окончании рабочего дня должна измеряться температура, они должны обедать в установленном месте и не приносить пищу на работу. Андрей Гончаров положительно оценил соблюдение необходимых мер в ТРЦ «Галерея Новосибирск» и напомнил, что на территории торговых центров работа фудкортов и иных предприятий общепита все еще запрещена.

В ходе выезда в ТРЦ «Галерея Новосибирск» руководство объекта представило министру и журналистам комплекс мер для обеспечения санитарно-эпидемиологических норм. Так, в торгово-развлекательном центре нанесены разметки для направления движения и для соблюдения социальной дистанции, на входах установлены антисептики, имеются материалы для одноразовых масок и др.

Директор ТРЦ «Галерея Новосибирск» Николай Ярославцев отметил, что решение о возобновлении работы после трехмесячного перерыва стало радостным событием. «Все восприняли это на ура. Буквально за одну ночь мы все убрали, приложили вчера все усилия, чтобы сегодня открыться, – отметил он. – На период простоя арендаторы были освобождены от арендной платы, на льготных условиях будут арендовать помещения и в ближайшие три месяца. Мы прогнозируем восстановление всех потоков до конца года, если на то не повлияют внешние факторы».

Кроме того, согласно последним изменениям, в регионе разрешена деятельность Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния». Как рассказал представитель Центра Антон Нагорняк, в зрительном зале предусмотрена рассадка с соблюдением социальной дистанции для каждой компании, для дезинфекции воздуха работает рециркулятор, нанесена разметка, введен масочный режим и пр.

Напомним, что поэтапное снятие ограничений в условиях распространения коронавирусной инфекции на территории региона проводится в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора с учетом региональной эпидемиологической обстановки. Так, в Новосибирской области с 11 апреля работает практически вся сфера услуг – парикмахерские, салоны красоты, химчистки, автосервисы, ремонтные мастерские и т.д.

С 11 июня полностью возобновили работу розничные рынки. С 8 июня разрешена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров с отдельным уличным входом и с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров.

С 22 июня разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом вне зависимости от их торговой площади. С 6 июля открылись летние веранды и уличные кафе при стационарных предприятиях общественного питания. С 13 июля возобновлена работа всех объектов торговли непродовольственными товарами.

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