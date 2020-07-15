Запретили брать детям в лагерь алкоголь, порнографию и сигареты. Советы Роспотребнадзора

Под запретам также одежда с нецензурными надписями. Взять стоит побольше трусов, носков и бритвенные станки. Но детские лагеря в Бердске из-за коронавируса пока не открылись.

Детям запретили брать в лагерь порнографию, алкоголь и сигареты

Росоптребнадзор дал рекомендации по сбору детей в загородный лагерь. Специалисты поместили в перечень не только весь гардероб ребенка, но еще многое стоит докупить.

Что нужно положить в чемодан?

Одежда

Футболка 7-8 шт.

Отдельно белая футболка для прощальных пожеланий. Иногда дети в конце смены расписываются на ней специальными фломастерами или красками.

Спортивный костюм 1 шт.

Кофта с длинным рукавом 2 шт.

Теплая кофта на молнии или на пуговицах 2 шт.

Джинсы или брюки 2 шт.

Шорты 5 шт.

Нарядная одежда



Платье (для девочек) 2 шт.Юбка (для девочек) 2 шт.Пижама или одежда для сна 2 шт.Нижнее белье 21 шт.Носки 21 шт.Купальник (для девочек) 2 шт. Желательно ярких цветов.Плавки или купальные шорты (для мальчиков) 5 шт. Желательно ярких цветов.Солнцезащитные очки 1 шт.Дождевик или зонт 1 шт.Головной убор 1 шт. Желательно подписать.Список вещей

Гигиена

Мочалка 1 шт.

Мыло обязательно в мыльнице, которая закрывается

Зубная щетка 2 шт.

Зубная паста 1 шт.



Полотенце банное 2 шт.Бритвенный станок 3 шт.РасческаНожницы для ногтейСредства женской гигиеныПолотенце пляжное 2 шт.Тапочки для душа/бассейнаБумажные платки 2 уп.Резиновая шапочка для бассейна

Обувь

Кроссовки

Комнатные тапочки

Резиновые тапочки для пляжа

Сандалии или любая другая открытая обувь

Документы

Путевка



Медицинская справкаПодписанное родителями согласие с правилами и распорядком лагеряНотариально заверенное согласие от родителейКопия полиса медицинского страхованияДокументы, удостоверяющие личность ребенка (загранпаспорт, паспорт или свидетельство о рождении)

Что нужно положить в рюкзак?

Альбом или тетрадку

Влажные салфетки 5 уп.



Книгу или журналДеньгиТелефонБутылку с водой 0,5 литра. Обязательно подписанную.Зарядное устройство

Все это, по мнению экспертов Роспотребнадзора, поможет отдохнуть комфортно детям. Но перед отправкой еще рекомендовано объяснить ребенку, что жить ему предстоит с другими детьми и поговорить с ним о правилах совместного проживания. Напомнить стоит о гигиене, о невозможности пользования чужими вещами, о том, что не надо использовать духи и средства от насекомых в помещении, не злоупотреблять макияжем и кремами.

Тем, кто особо заботится о питании ребенка, следует помнить, что он отправляется не на голодный необитаемый остров и не надо упаковывать ему с собой лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, домашнюю еду, поскольку все это испортится. Лапшу быстрого приготовления родителям тоже лучше оставить себе.

А вот, что категорически нельзя брать с собой специалисты выделили особо:

Колюще-режущие предметы (за исключением маникюрных принадлежностей)

Огнеопасные вещества

Сигареты

Алкоголь

Взрывчатые вещества (включая петарды)

Токсичные средства

Лазерные указки, бейсбольные биты, нунчаки, кастеты и т.д.

Газовые баллончики и иные средства индивидуальной защиты



Эротическую и порнографическую продукциюОдежду с агрессивными или нецензурными надписямиЭкстремистскую литературуЛекарственные средстваПредметы для азартных игр (игральные карты и т.д.)

Напомним, сезон отдыха в лагерях Новосибирской области из-за коронавируса так и не начался. Хотя Центр туризма «Юность» готов принимать детей хоть сейчас — ждут отмашки. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», не работают и пришкольные детские площадки. Возможно, в августе ситуация изменится и бердские лагеря откроются. Зато работает «Артек», куда могут поехать дети из Бердска.