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Запретили брать детям в лагерь алкоголь, порнографию и сигареты. Советы Роспотребнадзора

19:44 15.07.2020 Фото: Роспотребнадзор
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Под запретам также одежда с нецензурными надписями. Взять стоит побольше трусов, носков и бритвенные станки. Но детские лагеря в Бердске из-за коронавируса пока не открылись.

Запретили брать детям в лагерь алкоголь, порнографию и сигареты. Советы Роспотребнадзора
Детям запретили брать в лагерь порнографию, алкоголь и сигареты
Сюжет: Инструкция
Запретили брать детям в лагерь алкоголь, порнографию и сигареты. Советы Роспотребнадзора

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Росоптребнадзор дал рекомендации по сбору детей в загородный лагерь. Специалисты поместили в перечень не только весь гардероб ребенка, но еще многое стоит докупить.

Что нужно положить в чемодан?

Одежда

Футболка 7-8 шт.
Отдельно белая футболка для прощальных пожеланий. Иногда дети в конце смены расписываются на ней специальными фломастерами или красками.
Спортивный костюм 1 шт.
Кофта с длинным рукавом 2 шт.
Теплая кофта на молнии или на пуговицах 2 шт.
Джинсы или брюки 2 шт.
Шорты 5 шт.
Нарядная одежда

Платье (для девочек) 2 шт.
Юбка (для девочек) 2 шт.
Пижама или одежда для сна 2 шт.
Нижнее белье 21 шт.
Носки 21 шт.
Купальник (для девочек) 2 шт. Желательно ярких цветов.
Плавки или купальные шорты (для мальчиков) 5 шт. Желательно ярких цветов.
Солнцезащитные очки 1 шт.
Дождевик или зонт 1 шт.
Головной убор 1 шт. Желательно подписать.
Список вещей

Гигиена

Мочалка 1 шт.
Мыло обязательно в мыльнице, которая закрывается
Зубная щетка 2 шт.
Зубная паста 1 шт.

Полотенце банное 2 шт.
Бритвенный станок 3 шт.
Расческа
Ножницы для ногтей
Средства женской гигиены
Полотенце пляжное 2 шт.
Тапочки для душа/бассейна
Бумажные платки 2 уп.
Резиновая шапочка для бассейна

Обувь

Кроссовки
Комнатные тапочки
Резиновые тапочки для пляжа
Сандалии или любая другая открытая обувь

Документы

Путевка

Медицинская справка
Подписанное родителями согласие с правилами и распорядком лагеря
Нотариально заверенное согласие от родителей
Копия полиса медицинского страхования
Документы, удостоверяющие личность ребенка (загранпаспорт, паспорт или свидетельство о рождении)

Что нужно положить в рюкзак?

Альбом или тетрадку
Влажные салфетки 5 уп.

Книгу или журнал
Деньги
Телефон
Бутылку с водой 0,5 литра. Обязательно подписанную.
Зарядное устройство

Все это, по мнению экспертов Роспотребнадзора, поможет отдохнуть комфортно детям. Но перед отправкой еще рекомендовано объяснить ребенку, что жить ему предстоит с другими детьми и поговорить с ним о правилах совместного проживания. Напомнить стоит о гигиене, о невозможности пользования чужими вещами, о том, что не надо использовать духи и средства от насекомых в помещении, не злоупотреблять макияжем и кремами.

Тем, кто особо заботится о питании ребенка, следует помнить, что он отправляется не на голодный необитаемый остров и не надо упаковывать ему с собой лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, домашнюю еду, поскольку все это испортится. Лапшу быстрого приготовления родителям тоже лучше оставить себе.

А вот, что категорически нельзя брать с собой специалисты выделили особо:

Колюще-режущие предметы (за исключением маникюрных принадлежностей)
Огнеопасные вещества
Сигареты
Алкоголь
Взрывчатые вещества (включая петарды)
Токсичные средства
Лазерные указки, бейсбольные биты, нунчаки, кастеты и т.д.
Газовые баллончики и иные средства индивидуальной защиты

Эротическую и порнографическую продукцию
Одежду с агрессивными или нецензурными надписями
Экстремистскую литературу
Лекарственные средства
Предметы для азартных игр (игральные карты и т.д.)

Напомним, сезон отдыха в лагерях Новосибирской области из-за коронавируса так и не начался. Хотя Центр туризма «Юность» готов принимать детей хоть сейчас — ждут отмашки. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», не работают и пришкольные детские площадки. Возможно, в августе ситуация изменится и бердские лагеря откроются. Зато работает «Артек», куда могут поехать дети из Бердска.

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