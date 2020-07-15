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Иммунитет к коронавирусу имеют 26% россиян, заявила Анна Попова

19:57 15.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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По ее данным, максимальные показатели коллективного иммунитета у детей до шести лет до 42% из числа обследованных, у детей от семи до 13 лет — до 38%.

Иммунитет к коронавирусу имеют 26% россиян, заявила Анна Попова
Анна Попова оценила уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в РФ в 26%
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Иммунитет к коронавирусу имеют 26% россиян, заявила Анна Попова

О победе над коронавирусом рапортует правительство РФ. Но расслабляться рано: ждут осеннюю волнуИммунитет к коронавирусу имеют 26% россиян, заявила Анна ПоповаЕщё 1742 новостей

Более четверти обследованных россиян имеют иммунитет к коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.

«На сегодняшний день мы видим наличие иммунитета, и уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26%», — сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в среду в Москве.

Она отметила при этом, что исследования проводились «полностью в шести субъектах Федерации и практически закончили в 19».

«Очевидно, что максимальная цифра у нас по крупным городам ниже цифры по сельской местности — это обусловлено особенностью процесса», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

По ее данным, максимальные показатели коллективного иммунитета у детей до шести лет до 42% из числа обследованных, у детей от семи до 13 лет — до 38%.

«Притом, что количество заболевших и относительные показатели по заболеваемости в этой группе населения возрастной — самые низкие, что внушает определенный оптимизм. Но вместе с тем остается очень много важных шагов, которые нам требуется пройти, чтобы ситуация не вышла из-под контроля», — цитирует Попову «Интерфакс».

Касаясь методики обследований, она уточнила, что речь идет о 61 тыс. волонтеров, которые были отобраны из 650 тыс. заявок «методом случайной выборки в соответствии с требованиями международной науки и Всемирной организации здравоохранения».

О планах запустить исследование популяционного иммунитета к коронавирусу в российских регионах Попова сообщала в апреле. В июне Роспотребнадзор уведомлял, что популяционный иммунитет будет оцениваться в трех пилотных субъектах РФ — в Хабаровском крае, Тюмени и Петербурге.

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