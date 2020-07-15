Самолет по цене пачки сигарет: Украл 4 истребителя МиГ-31 и пустился на 9 лет в бега чиновник Росрезерва

Каждый самолет вместо 250 млн рублей был выкуплен всего за 153 рубля. За мошенничество в особо крупном размере Андрею Силякову по приговору суда предстоит провести 11 лет за решеткой.

Российского чиновника обвинили в краже четырех самолетов-истребителей МиГ-31

В Нижнем Новгороде близится к концу громкая история с хищением звена сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31. Обвиненного экс-чиновника Росрезерва Андрея Силякова задержали после того, как он провел в бегах девять лет.

Как считает следствие, Силяков помог некой связанной с ним фирме приобрести боевые машины, причем стоимость каждого истребителя была занижена в 1,6 миллиона раз. Каждый МиГ вместо 250 миллионов рублей был выкуплен всего за 153 рубля. В конце концов перехватчики вернулись на завод-изготовитель, а бывшему чиновнику, который убежден в своей невиновности, почти наверняка предстоит провести немало лет за решеткой. Подробности громкого дела выясняла «Лента.ру».

Истребитель по цене пачки сигарет



Невероятная история аферы со звеном сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 началась в конце 2006 года. В то время Андрей Силяков работал в региональном управлении Росрезерва начальником отдела нефтепродуктов, топлива, промышленных товаров и материалов. В обязанности чиновника, помимо прочего, входили контроль за хранением и учет военных стратегических запасов страны.

Впрочем, к своей работе Силяков подходил весьма своеобразно: к примеру, как считает следствие, он сумел продать за бесценок 35 тысяч тонн мазута, который хранился на Автозаводской ТЭЦ. Качественное топливо чиновник продал как некондиционное, причинив государству ущерб в размере 315 миллионов рублей.

В 2009 году сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России наконец обратят внимание на эту странную сделку, что приведет Силякова на скамью подсудимых. Позже, в ходе расследования мошенничества с мазутом, вскроется и главная афера чиновника — продажа звена истребителей.

Машины (а точнее, планеры — корпуса без двигателей, но с авиапушками) сами пришли к Силякову: ему поручили разбронировать для продажи часть объектов военного стратегического запаса страны. Список из двух тысяч наименований был зашифрован, в нем под определенными кодами были и четыре Миг-31, хранившиеся на нижегородском авиастроительном заводе «Сокол».

Завод с преимущественным правом покупки планировал принять участие в конкурсе, выкупить истребители из запаса, а затем продать их в одну из арабских стран по рыночной цене — 250 миллионов рублей за единицу. Однако Андрей Силяков оказался проворнее. Тот факт, что под некоторыми кодами скрываются МиГ-31, чиновник, по версии следствия, от своего руководства скрыл.

Затем он привлек к афере знакомого оценщика — и с октября 2006 года по июль 2007-го каждый МиГ-31 на бумаге превратился в… металлолом. Каждый из четырех комплектов листов железа, металлических прутов и монтажных узлов Силяков оценил в 153 рубля. Именно столько стал стоить МиГ-31 вместо 250 миллионов рублей.

Афера в четыре МиГа

Уменьшив цену звена истребителей с 1 миллиарда до 612 рублей (153*4), Андрей Силяков организовал аукцион, в котором приняла участие связанная с ним фирма, получившая все четыре МиГ-31 за бесценок. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные следствия, перед аукционом сотрудник Росрезерва уговорил руководство авиазавода «Сокол» не участвовать в торгах и гарантировал, что самолеты завод получит. Но слово не сдержал.

Затем боевые машины несколько раз перекупали фирмы-однодневки, при этом сделки были лишь формальными — все это время истребители находились на территории завода «Сокол». Но в ходе череды перепродаж стоимость четырех МиГ-31 выросла с 612 до 3 миллионов рублей.

В конце этой безумной цепочки истребители были проданы их же производителю — заводу «Сокол». А летом 2009 года региональное управление ФСБ России вскрыло эту аферу и возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В начале апреля 2010 года в рамках этого дела был задержан Андрей Силяков — правда, суд выбрал для него мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.

Свою вину чиновник категорически не признавал, однако в ходе обысков следователи нашли у него дома записи со схемами обналичивания денег, поступивших на расчетные счета коммерческих организаций. 25 февраля 2011 года 41-летнему Силякову вынесли приговор: 11 лет колонии общего режима.

Силяков на оглашение приговора не явился, но прислал в суд письмо на нескольких страницах.

Прошу мою неявку на судебное заседание не рассматривать как укрывательство от правосудия, а как последнюю возможность привлечь внимание общественности к настоящему делу. Если есть установка меня осудить, то мое отсутствие на судебном заседании не помешает это сделать. Не считаю себя виновным, уголовное дело было сфальсифицировано, а на свидетелей оказывалось давление.

из письма Андрея Силякова в суд

В письме Силяков также сообщил, что празднует день рождения жены, но в ближайший понедельник в СИЗО непременно явится. Стоит ли говорить, что и это обещание он не сдержал, а потому был объявлен в федеральный розыск.

Девять лет в бегах



После этого бывший чиновник Росрезерва пропал из поля зрения правоохранительных органов на долгие девять лет. В Нижнем Новгороде говорили, что Силяков, скорее всего, сбежал за границу. На деле он был куда ближе к следствию, хотя и оставался для него невидимкой.

После задержания Силяков пояснил, что после осуждения он скрывался на территории разных регионов России.

Следователя сдал ФСБ решальщик

В отсутствие беглеца правоохранительные органы занялись его имуществом. В январе 2013 года Вачский районный суд Нижегородской области постановил конфисковать у Силякова дом и земельный участок. О том, что они принадлежат экс-чиновнику, судебные приставы узнали еще летом 2012 года.

Тогда же их арестовали, поскольку имущество не было для Силякова единственным жильем и средством к существованию, а сам он находился в бегах. Позже у экс-чиновника нашли и арестовали еще один дом, а также банковские счета, но он по-прежнему оставался невидимым для следствия.

Но тоска по дому все же взяла свое, и Силяков объявился в Нижегородской области, о чем быстро узнали оперативники. По данным регионального управления ФСИН России, 26 мая в 07:50 экс-чиновника Росрезерва задержали в доме его жены в Балахнинском районе. После этого Силякова отправили в нижегородский СИЗО № 1 — тем и закончились девять лет в бегах.

«Все дела были потеряны»

Между тем супруга осужденного Татьяна Силякова считает, что материалы уголовного дела были сфабрикованы, а следствие выдало за боевые самолеты авиахлам. На протяжении нескольких лет Силякова пытается добиться проверки и возбуждения уголовного дела в отношении следователя, который вел дело ее мужа.

Дело в отношении меня было сфабриковано. Меня обвинили в том, что я якобы воровал истребители и мазут, хотя ничего этого я не совершал. Я пытался добиться справедливости — но все дела были потеряны. Поэтому что получилось, то получилось.

Татьяна Силякова уверена, что дело против бывшего чиновника Росрезерва необходимо расследовать заново, особенно с учетом исчезновения огромного количества ключевых документов и важных вещественных доказательств. В частности, из дела, по словам Силяковой, пропал диск с телефонными переговорами ее мужа.

В ходе них Силяков якобы влиял на экспертов и договаривался о сделках с истребителями. На этом доказательстве держалось обвинение, и оно упоминалось в приговоре. Но в деле, по словам Татьяны Силяковой, диска с переговорами нет. В беседе с «Лентой.ру» она заявила, что будет до конца бороться за честное имя оклеветанного супруга.

За мошенничество в особо крупном размере Силякову по приговору суда предстоит провести 11 лет за решеткой. Девять лет в бегах наверняка сделают наказание еще более суровым, и вряд ли Силяков сможет как-то скостить этот срок.