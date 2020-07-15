О победе над коронавирусом рапортует правительство РФ. Но расслабляться рано: ждут осеннюю волну

Голикова заявила Мишустину, что нужно учесть прошлые ошибки — заказ жизнеспасающего оборудования. В самом начале пандемии были проблемы в обеспечении средствами индивидуальной защиты.

Михаил Мишустин 15 июля провел совещание об итогах борьбы с коронавирусом

Об основных итогах работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и приоритетных задачах на ближайшую перспективу рассказал на заседании координационного совета при правительстве председатель правительства Михаил Мишустин.

Дословно

Сегодня мы обсудим ситуацию с распространением коронавируса. Обстановка объективно улучшается, пик распространения вируса пройден. В частности, за эти сутки в стране прирост заболеваемости минимальный, он не превышает 1%. Это позволяет нам проводить совещания по эпидемиологической ситуации намного реже. Раньше заседания Координационного совета проводились чуть ли не ежедневно. Сейчас для решения всех неотложных вопросов вполне хватает еженедельной встречи.

Но это не даёт нам права расслабляться. Необходимо и дальше вести мониторинг, выявлять заболевших и оперативно оказывать им помощь.

Это же касается и поддержки регионов. Во многих из них сейчас снимаются временные карантинные ограничения. И уже можно посещать общественные места или выезжать на отдых. Важно не забывать о мерах безопасности.

В регионы, у которых не хватает собственных сил для борьбы с инфекцией, мы по-прежнему будем направлять бригады врачей для помощи местным медикам, как это было, например, в Дагестане.

Мы продолжим практику массового тестирования граждан. Более того, до 1 мая 2021 года продлим срок бесплатного предоставления тест-систем государственным и муниципальным медицинским учреждениям. Соответствующее постановление Правительства подписано.

Такая диагностика должна быть доступной везде и всем. В любой момент и при малейшем сомнении должна быть возможность пройти тест на наличие вируса и антител к нему. А если болезнь обнаружится – как можно быстрее начать её лечение.

Заседание Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

Заседание Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

Ранняя диагностика важна и при любых других заболеваниях. Подписано распоряжение Правительства о возобновлении диспансеризации взрослого населения, которая, как вы помните, была приостановлена из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Принимать решение о её начале будет руководство регионов, исходя из ситуации на их территории.

Уважаемые коллеги, хотел бы услышать ваши доклады, обсудить решения, которые вы в меру своей компетенции принимаете для борьбы с инфекцией.

Татьяна Алексеевна Голикова, прошу Вас рассказать в целом о ситуации с распространением коронавируса в нашей стране.

Т.Голикова: Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день! Хочу начать с того, что 31 января 2020 года Вами, Михаил Владимирович, был утверждён Национальный план по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Из 22 пунктов плана выполнены все, кроме одного. Нам удалось организовать работу таким образом, что не пришлось вводить в стране карантин в режиме чрезвычайного положения. Это, пожалуй, тот редкий случай, когда неисполнение пункта плана носит абсолютно позитивный характер.

Это стало возможным благодаря реализации научно обоснованной стратегии опережающего реагирования – на основе постоянной оценки масштабов распространения новой коронавирусной инфекции в мире, анализа тенденций эпидемического процесса, моделирования развития эпидемической ситуации и проведения превентивных мероприятий. Усиление санитарной охраны на границе с Китаем с момента начала там эпидемии позволило не допустить экспоненциального роста числа заболевших. Если бы этого не было сделано на самых начальных этапах и не были приняты меры, то уже в 20-х числах января мы бы получили достаточно серьёзное распространение заболевания по территории Российской Федерации.

Мы неоднократно об этом говорили, но ещё раз хочу повторить, потому что в этом и есть основные итоги нашей деятельности: возможности этого периода, двух с половиной месяцев, когда на территории Российской Федерации не было распространения новой коронавирусной инфекции, дали нам время для перепрофилирования коек с целью лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Обеспечено оснащение их подводкой кислорода и необходимым оборудованием. Если в начале эпидемии регионы нам заявили о готовности 52 тыс. коек, из которых только 25 тыс. были готовы к оказанию помощи больным новой коронавирусной инфекцией, то к пику эпидемии количество коек составило уже более 184 тыс. Для этих целей в том числе было перепрофилировано почти 15 тыс. коек в 72 федеральных и частных медицинских организациях. На перепрофилирование и оснащение коек как на федеральном, так и на региональном уровне было направлено более 76 млрд рублей только из федерального бюджета. В рекордно короткие сроки силами Министерства обороны и регионов строились и разворачивались госпитали. Уже в мае 2020 года функционировало 17 таких госпиталей в 16 субъектах Российской Федерации. Сейчас завершается строительство силами Минобороны России двух госпиталей – для Воронежской области и Республики Дагестан. Ведётся строительство госпиталя в Псковской области, а также по поручению Президента планируется строительство госпиталя в Республике Тыва.

Продолжается работа по созданию крупных инфекционных больниц в регионах страны. Важно отметить, что быстрое разворачивание силами Министерства обороны военно-полевых госпиталей в различных субъектах Российской Федерации дало возможность предотвратить распространение инфекции на территориях этих регионов. Силами МЧС России в Мурманске были развёрнуты аэромобильный, а затем временный полевой госпитали, а также пункты временного размещения в Дагестане, Оренбургской и Самарской областях.

В кратчайшие сроки была организована подготовка медицинского персонала. Для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией было подготовлено более 1,4 миллиона медицинских работников. Если в начале апреля медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией оказывали более 40 тысяч врачей, 142 тысячи среднего и 25 тысяч младшего медицинского персонала, то на сегодняшний день это уже совершенно другие цифры: 131 тысяча врачей, 272 тысячи среднего медицинского персонала и почти 63 тысячи младшего медицинского персонала.

Ещё один важный аспект, который Вы отметили в своём вступительном слове, это диагностика. Российской Федерации в числе первых удалось в кратчайшие сроки разработать диагностические тест-системы для определения новой коронавирусной инфекции, обладающие высокой аналитической чувствительностью и диагностической специфичностью. Это помогло обеспечить контроль за распространением новой коронавирусной инфекции в нашей стране. Сегодня российские разработки в этом направлении используются не только в нашей стране, но и более чем в 30 странах по всему миру, в странах азиатского, африканского и латиноамериканского регионов.

На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 114 тест-систем для диагностики COVID-19, работают 794 лаборатории во всех регионах страны, которые такую диагностику осуществляют. На сегодняшний день уже проведено 23,8 млн исследований, и страна вышла на второе место в мире по уровню охвата населения тестированием. Такой охват тестированием, как мы уже неоднократно отмечали, позволил выявлять самые сложные формы заболевания, включая и бессимптомные, и малосимптомные, что значимо ограничило распространение инфекции по территории Российской Федерации и предотвратило лавинообразный рост числа смертей.

Практически с самого начала эпидемических проявлений новой коронавирусной инфекции началась работа над вакцинами. На сегодняшний день в соответствии с планом, который утвердило Правительство, разрабатывается 26 вариантов вакцин. Вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, проходит клинические испытания. Ещё одна вакцина, разработанная государственным научным центром «Вектор», находится в экспертизе в целях получения разрешения на клинические исследования, и мы надеемся, что в ближайшие дни разрешение будет получено.

Результаты исследований – как на стадии до клиники, так и клиники – дают нам уверенность в том, что уже в ближайшем будущем сразу несколько эффективных вакцин начнут применяться на территории Российской Федерации и будут востребованы в мировом масштабе.

Мы стали единственной страной в мире, которая обеспечила бесплатное тестирование и оказание медицинской помощи гражданам, заболевшим COVID-19. С учётом того, что лечение таких больных требует больших затрат, были даны поручения регионам внести соответствующие изменения в территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и соответствующие тарифные соглашения, согласно которым были изменены тарифы на оказание медицинской помощи как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. В том числе за счёт перераспределения средств обязательного медицинского страхования, которые ранее предназначались на проведение профосмотров и диспансеризаций. И установили отдельный тариф на оказание медицинской помощи больным с COVID-инфекцией. Все регионы такие изменения внесли. Наибольшие тарифы для стационарного лечения установлены были в городе Москве, Чукотском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае.

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, с марта по май текущего года (это те данные, которые мы уже имеем по оплаченным счетам как фактические) из программы государственных гарантий направлено на цели лечения новой коронавирусной инфекции 22,3 млрд рублей. По предварительным оценкам за июнь, общий объём средств, который за весь период направлен на эти цели, составит порядка 40 млрд рублей.

Своевременное введение режима самоизоляции, особенно для лиц старше 65 лет, позволило сберечь здоровье старшего поколения и не допустить быстрого распространения инфекции среди этой группы населения.

В России в структуре заболевших доля лиц старше 65 лет в среднем составляет 15–16%.

Благодаря своевременно принимаемым мерам удалось подготовиться и дать возможность системе здравоохранения не захлебнуться от вала госпитализаций. Растянуть во времени массовое поступление больных. Практически во всех регионах страны это сработало. Поэтому в России так много спасённых жизней. Летальность от новой коронавирусной инфекции (пока данные Росстата мы имеем только включая май) составила 2,3%, что значительно ниже, чем в других странах мира. Хочу обратить внимание на показатель смертности за пять месяцев 2020 года. Он такой же, как и за пять месяцев прошлого года. Это означает, что, несмотря на прирост смертности в апреле и мае, у России был резерв по снижению смертности, который мы использовали, который мы накопили, чтобы не допустить драматичного повышения этого показателя.

Возвращение к плановому оказанию медицинской помощи, к диспансеризации (распоряжение о её возобновлении Вы подписали), а также к вакцинации позволит нам вернуться к плановой работе по выявлению хронических заболеваний, оказанию медицинской помощи и, конечно, снижению смертности.

Несмотря на то что были закрыты границы, прекращено авиационное сообщение с зарубежными странами, российские граждане за рубежом не были оставлены без помощи. Их возврат осуществлялся так называемыми вывозными рейсами. За весь период рейсами вывозного характера в Россию вернулось более 266 тысяч наших граждан. Я должна сказать, что здесь очень большую работу провели наши коллеги из Минкомсвязи, Росавиации, Министерства транспорта, МИД России.

На протяжении последних двух месяцев темп прироста новых выявленных случаев снижается, что позволило перейти к планомерному снятию ограничительных мероприятий. Также мы ведём сейчас работу по возобновлению международного авиационного сообщения с теми странами, которые соответствуют заявленным нами критериям, на принципах взаимности. Мы ожидаем, что авиационные власти в самое ближайшее время представят нам соответствующую информацию.

Нарастающим итогом сегодня выздоровело в России за весь период наблюдений 523 249 человек.

Конечно, это лишь те маленькие итоги, которые я посчитала возможным сейчас отметить. Я думаю, что мои коллеги ещё скажут о других аспектах этой работы. Но я бы хотела сказать о том, что нам нужно двигаться дальше с учётом приобретённого опыта, чтобы быть всегда готовыми к реагированию на соответствующую ситуацию.

В этой связи несколько предложений по поводу организации работы в будущем.

Первое. В целях подготовки к осенне-зимнему эпидемическому сезону и на случай появления новых угроз в будущем нужно обеспечить сохранение резерва коечного фонда, и об этом уже есть соответствующие поручения. Коечный фонд должен быть оснащён соответствующим медицинским оборудованием. По состоянию на вчерашний день в субъектах Российской Федерации развёрнуто 169 тыс. коек. Мы понимаем, что часть из них, скорее всего, будет возвращена к плановой помощи. Тем не менее, и мы вчера говорили об этом на рабочей группе Госсовета, соответствующий резерв должен быть сохранён.

Второе. Должен быть сформирован заказ для отечественной медицинской промышленности на производство жизнеспасающего оборудования, которое важно не только в период пандемии, но и для оказания различной плановой помощи. Одной из проблем, с которой нам пришлось столкнуться, особенно в самом начале развития ситуации, стало обеспечение средствами индивидуальной защиты. Мы с вами принимали оперативные меры, чтобы решить эту проблему, в том числе была упрощена процедура регистрации для ввозимых импортных изделий. Нам сейчас нужно дополнительно проанализировать эту ситуацию, систему доступа медицинских изделий на российский рынок, упростить её, возможно, но не допуская на рынок некачественных медицинских изделий.

Третье. Необходимо по-другому посмотреть на систему повышения квалификации кадров и изменить её. Высшие учебные заведения должны принять в этом активное участие. Мы должны создать так называемый кадровый резерв подготовленных специалистов на случай возникновения подобных ситуаций в будущем.

Четвёртое. В рамках общенационального плана действий по восстановлению экономики, который сейчас находится в работе, необходимо детально проанализировать состояние инфекционной службы в стране и провести её модернизацию. Нужно пересмотреть и актуализировать порядки оказания медицинской помощи при инфекционных заболеваниях и соответствующие клинические рекомендации, обновить лабораторную базу, при необходимости провести ремонт стационаров.

Пятое. Мир столкнулся с новым, поражающим различные системы организма заболеванием, течение которого до конца не изучено. Мы пока ещё не знаем, каковы будут отдалённые последствия у людей, перенёсших новую коронавирусную инфекцию, особенно в тяжёлой форме. Поэтому считаю необходимым обеспечить длительное диспансерное наблюдение за такими гражданами, установить периодичность и объёмы соответствующих медицинских обследований в зависимости от возраста, степени тяжести перенесённого заболевания и других факторов, обеспечить соответствующую систему реабилитации.

Шестое. Ещё один важный момент – это научные исследования. Россия приняла активное участие в изучении коронавируса. После появления первых больных в стране российские учёные выделили штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100. Отечественные образцы стали заметным вкладом в глобальный мониторинг изменчивости этого вируса. Но не следует ограничиваться только исследованием самого вируса и поиском вакцин. Нужно изучить, как я уже сказала, и долгосрочное влияние перенесённой коронавирусной инфекции на различные органы и системы организма, сформировать соответствующее задание научным учреждениям, чтобы они провели дополнительные исследования.

В период эпидемии по заданию Министерства здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства Российской академией образования совместно со специалистами Российского психологического общества при поддержке Минобрнауки и с участием заинтересованных ведомств был проведён ряд исследований по мониторингу психологического состояния населения. Помимо изучения психологического состояния специалистами оказывались бесплатные консультации различным категориям населения. Разработан ряд методик для диагностики и коррекции эмоционального состояния. И мы считаем, что такие исследования должны быть продолжены, поскольку психологическое состояние населения не менее важно, чем физиологическое.

И в заключение хочу сказать, что в борьбе с новой коронавирусной инфекцией не просто проведена большая работа, но и достигнут высокий уровень взаимопонимания между федеральными органами и органами власти регионов страны, который позволил нам решать такие важные и сложные задачи. Это уже теперь состоявшийся механизм отлаженной профессиональной работы. И в этой связи я бы хотела поблагодарить всех своих коллег из федеральных органов исполнительной власти, регионов страны, Вас, Михаил Владимирович, за организацию и ту большую работу, которую мы провели, – не закончили, нам ещё предстоит очень многое сделать, но я считаю, что важный этап уже пройден.

М.Мишустин: Спасибо, Татьяна Алексеевна, за подробный доклад.

Очевидно, что наша система здравоохранения с нагрузкой справляется. Во многом это заслуга наших врачей и медицинских работников, они настоящие профессионалы и работают с полной самоотдачей. Мы им безмерно благодарны.

Но нужно помнить, что в экстренной ситуации проявились и уязвимые стороны отечественной медицины. Эти проблемы нуждаются в решении. В будущем их, конечно, допускать нельзя, о чём мы сейчас подробно говорили.

Необходимо провести модернизацию инфекционной службы, чтобы защитить наших граждан и обеспечить стабильное оказание плановой помощи в обычной жизни или при появлении новых угроз. Главное – предусмотреть совершенствование профильной инфраструктуры, её кадровое наполнение. Хотел бы также попросить выступить Министра промышленности и торговли Дениса Валентиновича Мантурова. В это непростое время мы занимались плотно соответствующим производством и импортом средств индивидуальной защиты.

Денис Валентинович, расскажите, как сейчас обстановка.

Д.Мантуров: Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги! Благодаря своевременно принятым Правительством решениям мы оперативно нарастили собственное производство всей антиковидной продукции и полностью отказались от её закупок за рубежом.

На сегодняшний день регионами сформированы достаточные запасы средств индивидуальной защиты, по медучреждениям с учётом нормативов Минздрава они составляют от одного до четырёх месяцев. Также завершается ряд инвестиционных проектов, которые позволят увеличить выпуск медицинских перчаток, респираторов и защитных очков. Основной акцент мы сейчас делаем на развёртывание производства новой продукции, в первую очередь так называемых быстрых тестов и недавно зарегистрированных лекарств от тяжёлой пневмонии – это левилимаб, олокизумаб, а также антиковидного препарата фавипиравир. И конечно же, мы готовимся по согласованию с Минздравом к выпуску вакцин по завершении их клинических испытаний.

Также завершается исполнение заключённых государственных контрактов по медицинскому оборудованию, это аппараты ИВЛ, тепловизоры.

Понимая, что мы достаточно быстро насытим внутренний рынок, мы заранее подготовили решение, позволяющее снять действующие в ЕАЭС запреты, и начали экспортировать наиболее востребованную противовирусную продукцию.

К этой работе мы привлекли наши торговые представительства, определили целевые рынки, внедрили онлайн-платформу для экспортёров и обеспечиваем практически в ручном режиме поддержку в части их международной сертификации. К настоящему моменту пилотные партии наших тест-систем уже закупили Австрия, Египет. Идёт работа с Болгарией, Сербией, Пакистаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Начали поставлять защитные костюмы в Туркменистан и готовимся к тендерам в Бразилии. Антисептики и дезинфектанты закупаются странами Персидского залива. Мы снова начали поставлять за рубеж аппараты искусственной вентиляции лёгких.

Параллельно работаем по линии гуманитарной помощи. По Вашему поручению 9 июля был отправлен очередной самолёт со средствами индивидуальной защиты и медикаментами для Казахстана. Готовится партия для помощи Центральноафриканской Республике, Республике Зимбабве, Республике Конго.

Безусловно, мы предлагаем нашу продукцию зарубежным партнёрам не в ущерб решению своих задач. Учитывая возможности развёрнутых нами производств, по Вашему решению, Михаил Владимирович, мы начинаем формировать государственный материальный резерв по ковидной тематике. Перечень и объёмы для закладки в резерв согласованы. Нормативные акты вносим в Правительство. И, как показал опыт последних месяцев, это будет являться одним из важнейших элементов системы биологической безопасности нашей страны.

М.Мишустин: Спасибо, Денис Валентинович.

Хотел бы предоставить слово Министру здравоохранения Михаилу Альбертовичу Мурашко.

М.Мурашко: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Сегодня, как уже упомянула Татьяна Алексеевна (Голикова), идут клинические испытания вакцины. Закончена первая фаза, продолжается вторая. Мы рассчитываем в ближайшее время – в течение двух недель – получить завершение по одной из кандидатных вакцин. Поступили документы на кандидатную вакцину для получения разрешения на клинические испытания. Сейчас экспертами оценивается, по завершении будет дано разрешение для ещё одного продукта, который при удачном прохождении также будет принят на вооружение для медицинских работников.

На сегодняшний день развёрнуто 169 тыс. коек. В пике количество коек доходило до 184 тыс. На 169 тыс. коек есть резерв, поскольку в медицинских организациях на сегодняшний день находятся порядка 112 тысяч пациентов. Хочу сказать, что реанимационная защита обеспечена в полном объёме, 25 тыс. реанимационных коек развёрнуто по стране. На аппаратах искусственной вентиляции лёгких сегодня в стационарах находится 3120 человек.