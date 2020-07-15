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«Сама в шелках, мать — в нищете!»: Настя Ивлеева разозлила пользователей сети, показав скромную жизнь мамы и брата

21:40 15.07.2020 Фото: instagram.com/_agentgirl_
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Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева показала квартиру, где живут ее мама с братом. Однако интернет-пользователи были возмущены роликом, поскольку семья Ивлеевой живет очень скромно по сравнению с ней самой.

Сама в шелках, мать в нищете!: Настя Ивлеева разозлила пользователей сети, показав скромную жизнь мамы и брата
«Человек с доходом в 1,2 миллиона долларов за последний год копит маме на дом»

Мама и брат Ивлеевой живут в деревне Разметелево Ленинградской области. По словам Самой Насти, «там нифига нет места» — жилье небольшое и с узкими коридорами. Когда пользователи увидели, какая ванная у матери ведущей, а в помещении давно не было ремонта, то усомнились, что известная блогерша намерена помогать родным с жильем. Влог «Бандитский Петербург» опубликован на YouTube-канале блогерши.

Комментарии под видео весьма недвузначны:

«Ивлеева — вся в шелках. Мама Ивлеевой: живет со взрослым сыном и купается в ванной с бачком для нагрева воды»,

«Люди, которые пишут, что Настя копит маме на дом, вы серьезно? Человек с доходом в 1,2 миллиона долларов за последний год копит маме на дом», — возмутились комментаторы.

«Раньше для меня Настя была перфомансом, олицетворением харизмы и незаурядности… А сейчас я вижу косноязычную курицу-выскочку, пафос и просто дуру», — поделилась одна из подписчиц.

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