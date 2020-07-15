Голосовать 3 дня на выборах и во дворах разрешила Госдума

Члены УИК Бердска признались, что недельное голосование выматывает

Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которыми, в частности, предусматривается возможность проведения голосования в течение нескольких, но не более трех дней.

Закон предлагается дополнить новой статьей 63.1 «Дни голосования на выборах, референдумах». Предполагается, что решение о проведении голосования на выборах или референдумах в течение нескольких дней подряд будет принимать избирательная комиссия, организующая выборы или референдум.

При этом такое решение может быть принято только в течение 10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума и затем не подлежит пересмотру. При этом, отмечается в поправках, законом может быть предусмотрено, что при проведении выборов в органы местного самоуправления и в ходе местных референдумов такое решение будет принимать избирательная комиссия субъекта РФ.

Согласно поправкам, в случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней, сроки избирательных действий, а также действий по подготовке и проведению референдума, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования. Если определенные действия не могут осуществляться в день голосования или в предшествующий ему день, то такие действия не могут осуществляться соответственно и в любой из указанных дней голосования или в предшествующий им день.

Документ также уточняет, что в случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд, голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся. При этом подсчет голосов избирателей, участников референдума начинается сразу после окончания времени голосования в последний день голосования.

Кроме того, в соответствии с поправками по решению избирательной комиссии, организующей выборы или референдум в течение нескольких дней подряд, может быть проведено голосование с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав и права на участие в референдуме. В частности, поправки разрешают организовывать голосование избирателей и участников референдума вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования. Речь идет, в частности, о придомовых территориях и территориях общего пользования.

Напомним, что именно так проходило голосование по поправкам в Конституцию — с 25 июня по 1 июля. В Бердске участковые избирательные комиссии принимали бюллетени прямо во дворах.