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Смерть неизбежна: чем опасно повторное заражение коронавирусом

22:52 15.07.2020 Фото: pexels
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Переболевшие коронавирусом люди со временем теряют часть антител, в связи с чем возникает вероятность повторного заражения. И в более тяжелой форме.

Смерть неизбежна: чем опасно повторное заражение коронавирусом
«Станут умирать»: чем опасно повторное заражение COVID-19
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Смерть неизбежна: чем опасно повторное заражение коронавирусом

Медики боятся репрессий: Контактные с зараженными COVID-19 семьями приходят на рентген в ЦГБ Бердска. Но президентских выплат нетСмерть неизбежна: чем опасно повторное заражение коронавирусомЕщё 1743 новостей

Пациенты, перенесшие коронавирус в легкой форме, быстро теряют антитела к нему и рискуют снова заразиться. Тем не менее, как предупреждают медики, повторный COVID-19 может быть опасным — после первого заражения возможны стресс и появление болезней, которые ударят по иммунитету. Кроме того, сопутствующие вирусу бактерии могут создать защиту от лекарств, которые были действенными при первом лечении.

Переболевшие коронавирусом люди со временем теряют часть антител, в связи с чем возникает вероятность повторного заражения. К такому выводу пришла группа врачей из Германии, сообщает телеканал ZDF.

После того, как исследователи взяли анализы у людей, переболевших вирусом еще в январе, стало ясно — антител у них осталось крайне мало.

«Мы наблюдаем сокращение количества нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов», — отметил главврач клиники Швабинг Клеменс Вендтнер.

Как отмечает телеканал, к аналогичным выводам ранее пришли и китайские ученые — им удалось установить, что наибольшее сокращение числа антител наблюдалось у переболевших в бессимптомной форме.

При этом, как предупреждают врачи, повторное заражение коронавирусом может протекать намного тяжелее, чем первое.

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