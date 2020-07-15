Смерть неизбежна: чем опасно повторное заражение коронавирусом

Пациенты, перенесшие коронавирус в легкой форме, быстро теряют антитела к нему и рискуют снова заразиться. Тем не менее, как предупреждают медики, повторный COVID-19 может быть опасным — после первого заражения возможны стресс и появление болезней, которые ударят по иммунитету. Кроме того, сопутствующие вирусу бактерии могут создать защиту от лекарств, которые были действенными при первом лечении.
Переболевшие коронавирусом люди со временем теряют часть антител, в связи с чем возникает вероятность повторного заражения. К такому выводу пришла группа врачей из Германии, сообщает телеканал ZDF.
После того, как исследователи взяли анализы у людей, переболевших вирусом еще в январе, стало ясно — антител у них осталось крайне мало.
«Мы наблюдаем сокращение количества нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов», — отметил главврач клиники Швабинг Клеменс Вендтнер.
Как отмечает телеканал, к аналогичным выводам ранее пришли и китайские ученые — им удалось установить, что наибольшее сокращение числа антител наблюдалось у переболевших в бессимптомной форме.
При этом, как предупреждают врачи, повторное заражение коронавирусом может протекать намного тяжелее, чем первое.