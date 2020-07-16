Опасная находка: 9 вещей, которые нельзя поднимать с земли

Главная причина, почему ни при каких условиях не стоит поднимать с земли потерянные кем-то предметы личного обихода в том, что такие вещи всегда впитывают энергетику своего хозяина, а значит с находкой к вам перейдут его мысли, проблемы, неприятности и даже болезни.

В ритуалах чаще всего используются и выбрасываются ключи

1. Железные деньги

Известный факт, что металл хорошо впитывает в себя энергетику, как положительную, так и отрицательную. Но если железную монету специально наделили доброй энергией, она становится талисманом, и его-то уж точно никто из рук не выпустит. А вот вариант, что железную денежку «запрограммировали» на избавление от чего-то плохого, в том числе и финансовых трудностей, более вероятен. А значит — вы рискуете не обогатиться на несколько копеек, а намного больше потерять! И, как правило, запуск такой программы начинает действовать незамедлительно.

2. Украшения из драгоценных металлов

О том, что металлы впитывают в себя различную энергетику, мы уже упоминали. Но если дело касается украшений из золота и серебра, последствия таких находок могут быть ещё более угрожающими. На теле владельца драгоценные побрякушки не просто впитывают в себя энергетику, а начинают взаимодействовать с биополем, а затем хранить в себе всю полученную информацию. Но самое опасное то, что украшения из золота и серебра чаще всего используют для снятия порчи, сглаза или наведения приворотов! И если вы нашли обручальное колечко, будьте уверенны – в большинстве случаев его «выбросили», чтоб избавиться от проблем в личной жизни или с целью её изменить. Вы уже догадались, чем будет чревата для вас даже примерка такой находки?

3. Хэнд-мейд вещи (мягкие игрушки, статуэтки из дерева, куклы)

Если уж такую вещь делали своими руками, а затем вынесли из дома, высока вероятность, что её делали специально, чтоб избавить свой дом от чего-то плохого или сделать это кому-то другому. Совет – проходить мимо и без оглядки, ведь даже прикосновение к такой опасной находке грозит скорым разладом в семье, финансовыми неудачами и даже болезнями!

4. Булавки и иголки

Интересный факт, но эзотерики уверяют, что негативной энергией лучше всего «заряжаются» острые металлические предметы. Вот поэтому иголки или булавки в 99% случаях не потеряны, а выброшены на улицу специально! Заметьте, даже если бывший владелец носил такой предмет, в качестве оберега, вам эта находка передаст только то, от чего он хотел уберечься. Особенно важно не уколоться иглой, ведь в таком случае перехода на вас накопленного негатива не избежать!

5. Ключи

Знаете, для чего чаще всего используют, а затем выбрасывают в ритуалах ключи? А затем, чтоб «запереть» несчастье и избавиться от него. Найдя потерянный ключ, вы можете «отворить» чужие беды и впустить их в свою жизнь.

6. Браслеты

Даже несмотря на огромную популярность хэнд-мейд украшений, в большинстве случаев люди делают их в качестве оберега. Известно, что до поры до времени такой предмет защищает хозяина от негатива или вбирает в себя его отрицательную энергетику. Ну а когда наступает момент «насыщения», браслет разрывается или падает с руки. И если такое украшения больше не выполняет защитную функцию, то это вовсе не означает, что оно не начало выполнять функцию разрушения. В общем – даже прикасание к такой находке крайне нежелательно!

7. Зеркала

И если о проблемах с вышеперечисленными находками вы даже не подозревали, то, что касается зеркал – факт доказанный. Испокон веков этот предмет домашнего обихода считался самым опасным, а всё потому, что поверхность зеркала становилась свидетелем всех событий, произошедших в доме или с людьми, и берегла всё в своей памяти. Вы догадались, почему в найденное зеркало ни в коем случае нельзя даже заглядывать?

8. Часы

В современном мире, когда часы стали необходимым ежедневным аксессуаром, сложно представить, что такая находка может принести много хлопот и закончиться для нашедшего плачевно. И не удивительно, ведь у многих людей наручных часов бывает десятки и даже сотни, и с каждым экземпляром энергетикой просто не успеешь поделиться. Но… даже за тот короткий срок, что часы побывали на руке у человека, они успели войти связь с его биополем. Вот поэтому, надев такую находку на свою руку, вы тем самым нарушаете свое биополе, а ещё забираете проблемы и болезни прежнего хозяина, которые были у него в период использования этого аксессуара.

9. Расчёски

В случае с найденной расчёской следует помнить, что здесь одной лишь негативной энергетикой от предыдущего хозяина не отделаешься. Этот предмет домашнего обихода очень часто используют для заговоров и в приворотах, а посему, такие находки с максимальной пометкой об опасности!

Источник: womanadvice.ru