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Трое суток продлится ближайшая магнитная буря: начало 15 июля 2020. Как ее пережить советы дал врач-психотерапевт

21:55 16.07.2020 Фото: https://www.piqsels.com/
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Если не лечить это заболевание, то можно столкнуться с фатальными последствиями – инфарктом, инсультом и гипертоническим кризом.

Трое суток продлится ближайшая магнитная буря: начало 15 июля 2020. Как ее пережить советы дал врач психотерапевт
Неврозы, расстройства настроения обостряются в связи с геомагнитной активностью

Метеозависимым людям нужно быть готовым к сложным дням. В ближайшее время их настигнет сильная магнитная буря — это случится 15-17 июля. Она способна стать серьезным испытанием.

Последняя в июле магнитная буря будет 29-го числа.
Чем опасны магнитные бури?

Считается, что магнитные бури на Земле, возникающие в периоды солнечной активности, способны влиять на самочувствие метеочувствительных людей.
Однако среди ученых до сих пор нет единого мнения о том, влияют ли магнитные бури на живых существ на Земле и как именно.

Во время магнитной бури люди с хроническими заболеваниями могут ощутить недомогание. В целом они способны вызвать у людей головокружения, учащение пульса, перепады настроения, беспокойный сон и необъяснимую тревожность.

Как защитить здоровье от магнитных бурь?

Чтобы защитить здоровье во время магнитной бури, людям с гипертонией рекомендуется пить больше воды и снизить употребление соли.
Тем, у кого давление понижено, советуют принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника.
Метеочувствительным людям рекомендуют хорошо высыпаться и не перегружать себя физическими нагрузками.

Как сохранить здоровье в период магнитных бурь

На протяжении двенадцати месяцев в году метеозависимые люди ощущают отрицательное воздействие космических планет. Метеозависимость можно и нужно лечить. Когда человек взрослеет, то симптомы при метеозависимости проявляются все сильнее, существует высокий риск развития осложнений. Если не лечить это заболевание, то можно столкнуться с фатальными последствиями – инфарктом, инсультом и гипертоническим кризом. Для того, чтобы избежать плохого воздействия магнитных бурь, эксперты советуют следовать некоторым рекомендациям:

1.Старайтесь свести к минимуму пребывание на солнце.

2.Регулярно делайте зарядку (имеется ввиду не полноценный спорт, а лишь несколько обычных упражнений, которые направлены на улучшение кровообращения).

3.Следует регулярно выполнять упражнения, которые направлены на дыхание.

4.Контрастный душ – ключ к успеху. На первый взгляд вам покажется, что это сложно, но позже вы сможете привыкнуть. Достаточно чередовать по десять-пятнадцать секунд холодную и горячую воду.

5.Рекомендуется пить травяные отвары, либо добавлять несколько различных трав в обычный чай с лимоном.

6.Врачи рекомендуют в магнитные дни избегать физической активности, если ваша работа связана с физическим трудом, возьмите выходной, или сообщите начальству, что неважно себя чувствуете.

Советы врача-психотерапевта Леонида Третьяка

Врач-психотерапевт кандидат медицинских наук Леонид Третьяк рассказал, что еще в 30-е годы профессором Чижевским проводились исследования с целью выявить корреляцию между магнитным фоном и обострением психических заболеваний. И действительно, профессору удалось доказать эту зависимость.

-Неврозы, расстройства настроения обостряются в связи с геомагнитной активностью. Такая связь есть, хотя она и не определяющая, — рассказал эксперт сайту https://tvzvezda.ru

Медик порекомендовал в этот период времени избегать выяснения каких-то отношений, будь то рабочие или семейные вопросы. Также он предостерег от работы, которая будет требовать повышенной концентрации внимания, поскольку людям, которые страдают от резких изменений магнитного фона, будет очень тяжело сфокусироваться на чем-то надолго.

-Примером такой деятельности может быть вождение или что-то в этом духе, — пояснил специалист.

Для людей, которые принимают препараты, рекомендация одна — четко следовать рецепту и ни в коем случае не прерывать цикл лечения.

-Нужно соблюдать курс, а не стремиться к ситуационному приему лекарств. И пропивать курсы профилактики, которые рекомендованы в этих случаях, — заключил эксперт.

О негативном влиянии магнитной бури на людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведущих малоподвижный образ жизни и недавно переболевших гриппом, рассказал «Звезде» врач-терапевт Виктор Лишин. Он предупредил, что все вышеперечисленные группы граждан, скорее всего, будут чувствовать себя нехорошо.

-Это могут быть и головокружения, туман в глазах.. В целом все это — проявления общего недомогания, которые могут сопровождаться скачками давления, — пояснил медик.

Чтобы пережить сильную магнитную бурю, он порекомендовал не перенапрягаться, делать перерывы во время работы.

-Встаньте с рабочего места, походите, разомнитесь. Пейте воду, обязательно соблюдайте режим сна. Можно подобрать травяной настой, например на основе лимонника или боярышника, в зависимости от повышенного или пониженного давления, — порекомендовал Лишин.

А вот тем людям, которые вроде вполне здоровы, но сильно внушаемы, он посоветовал постараться не накручивать себя и не примерять все те симптомы, о которых говорят в средствах массовой информации.

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От редакции

У вас есть зависимость?

Аноним, 13 июля 2020 01:05
НВР:
Да
Аноним, 13 июля 2020 01:13
НВР:
Нет
Надежда, 13 июля 2020 01:46
Да.очень метеозависима.
Аноним, 13 июля 2020 01:55
НВР:
Да, с детства и по сей день
Аноним, 13 июля 2020 02:02
НВР:
Я сдыхаю в такие дни
Alex, 13 июля 2020 02:15
Брехня. Бурь не будет
Любовь, 13 июля 2020 02:36
НВР:
Да
Аноним, 13 июля 2020 04:58
НВР:
Да,я чувствую приближение магнитных бурь накануне. Обычно плохо сплю или совсем не могу заснуть. Беспокоят вены нижних конечностей. Иногда ещё "подключаются" к общему хору боли в суставах рук,предплечий, колен.

Принимаю лекарства, назначенные курсом, делаю ванночки для ног или принимаю душ.
Аноним, 13 июля 2020 10:44
НВР:50/50 июнь-тяжело перенёс, июль- нормально
Аноним, 13 июля 2020 11:44
какой бред!!! полный!
Аноним, 13 июля 2020 12:33
НВР:
Я страдаю бессонницей и головокружением. Скачет давление
Валентина да, 13 июля 2020 13:48
Да я плохо себя чувствую прыгает давление поднимается сахар в крови у меня сахарный диабет 2 типа и плюс астма
Аноним, 13 июля 2020 14:22
НВР:
Да!
Аноним, 13 июля 2020 15:09
НВР:
Да и с детства, с возрастом они усиливаются
Аноним, 13 июля 2020 15:12
НВР:да
Нинель, 13 июля 2020 17:23
Очень метеозависима. Приближение дождя или снега могу чувствовать за день, два. Иногда я смеюсь, что моя голова как борометр. Бывает и раздражительность, и слабость. Вообще это отвратительное состояние.
Андрей, 13 июля 2020 17:56
НВР:
Да
Аноним, 13 июля 2020 20:35
Да, есть.
Аноним, 13 июля 2020 20:43
НВР:
Да .
Аноним, 14 июля 2020 00:39
НВР:
Да и очень сильная.
Аноним, 14 июля 2020 01:42
НВР:
Да.
Аноним, 14 июля 2020 03:57
НВР:
Есть
Аноним, 14 июля 2020 04:00
НВР:
Гипертония
Аноним, 14 июля 2020 07:08
НВР:
Плохо
Дышать.
Аноним, 14 июля 2020 10:58
Нет
Аноним, 15 июля 2020 02:32
Да
Аноним, 15 июля 2020 03:00
НВР:
Да,болит голова
Аноним, 15 июля 2020 09:55
НВР:
"На протяжении двенадцати месяцев в году метеозависимые люди ощущают отрицательное воздействие космических планет". Вы это серьёзно??? DD
Аноним, 15 июля 2020 21:35
НВР:
Зависимость очень сильная. А вот эти все советы - полная ерунда. Причём тут травяные настои, если несколько дней болит буквально все - суставы, мышцы. Все признают ме еозависимость, но лечить её не умеет никто. Ни один врач не дал внятный ответ что делать, когда немеют ступни и болят, как от ожога. Причём, в такие периоды и обезболивающие не помогают.
Юлия, 16 июля 2020 12:27
14 числа не могла уснуть,потом как будто камень на грудь положили и тяжело было дышать,и как будто душили,ком в горле и сердце болит
Аноним, 16 июля 2020 13:40
НВР:
Достаточно сильная
Аноним, 16 июля 2020 13:40
НВР:
Да очень сильно действует. Давит на мозги и голова болит
Аноним, 16 июля 2020 15:39
НВР:
Людмила----да
Аноним, 16 июля 2020 15:55
НВР: думаю, что есть, особенно чувствуется с возрастом.
Аноним, 16 июля 2020 16:18
Очень хорошие советы выше названных врачей. Я так и делаю все. И конечно чувствую себя гораздо лучше и уверенней. Главное хоть и не хочется все это делать. Нужно преодолетьсвою ленность. Кровообращение улучшается и поэтому становится легче. Всем желаю крепеого здоровья.ЗАВТРА МНЕ 73 ГОДА. НО ВСЕ ДАЮТ НА ДВАДЦАТЬ МЕГЬШЕ. СТРАДАЮ АРТРОЗОМ И ОСТЕОХОНДРОЗОМ. ИНОГДА ПОДСКАКИВАЕТ ДАВЛЕНИЕ.

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