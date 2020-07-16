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«Я убью тебя, мразь»: зверски напал и начал душить 4-летнюю Машу сосед снизу на Горького, 1 в Бердске

22:11 16.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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11 июля в 9 часов вечера Денис Верещагин напал на маму с девочкой. Мать пребывает в шоковом состоянии. Читайте, что произошло.

«Я убью тебя, мразь»: зверски напал и начал душить 4 летнюю Машу сосед снизу на Горького, 1 в Бердске
Бердчанин напал на девочку и угрожал убить ее и мать

Вечером, около 9 часов 11 июля Денис Верещагин совершил покушение на жизнь четырехлетней девочки, гулявшей с мамой, и попытался ее задушить. Как рассказывают жители дома по адресу улица Горького, 1, корни истории сокрыты еще в отце Дениса – Валерии Верещагине, совершившего тяжелое изнасилование возле училища №76 бутылкой от шампанского в 1990 году. Неизвестно когда вернувшийся сын продолжил криминальное дело отца. Жители дома боятся выходить на улицу при его появлении, действия мужчины внушают страх. 13 июля в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Наталия Котова, на чью дочь Машеньку 11 июля совершил нападение Денис Верещагин.

— Мы шли по аллейке вечером, буквально на часок погулять вышли и столкнулись с этим человеком, — рассказывает Наталия. — Я ни слова не сказала ему никакого провоцирующего, то есть я только Машеньку попыталась убрать, но убирая ее, я уже поняла, он идет ее убить. Он шел убивать моего ребенка.. Он придавил ей грудь. Дочь говорит, он крестик хотел забрать. И говорит «Тварь, я убью тебя», и начинает душить ее прямо на моих глазах. Я находилась в шоке. В этот момент я помню, что самокат находился в правой руке, что я могла его им огреть. Я просто пытаюсь освободить ее шею из-под его рук. И вокруг не было никого. Мне соседка кричит, она с третьего этажа все видела: «Бей его самокатом», а я понимаю, что если я его ударю, он меня толкнет, и я ей не помогу.

Он мог убить мою девочку, если бы он меня отшвырнул. Я начала кричать, у меня ноги ватные. Я просто стала его уговаривать отпустить Машу и кричала: «Помогите!». Потом я начала тихонько оттаскивать его руки от ее шеи, говорю: «Она здесь не причем, отпустите ее, в чем она виновата». В итоге он выпустил ее с трудом, взял ее за руку и начал руку будто рвать двумя руками. Он мне говорил «Я убью тебя, мразь». «Убью все равно», а к Маше обращается «Тварь, я убью тебя». Тут уже прибежали две женщины, которые проходили мимо. В итоге они подбегают, еще соседка по четвертому подъезду, мы в садик вместе с ней ходили, в одну группу. Вылетает соседка с 9 этажа, звоним в полицию. Он стоял и скалился, зубы показывал. Он, знаете, даже не испугался, не убежал в дом, а потом просто сел на поребрик и ждал. Ладно бы мы с ним где-нибудь пересекались, неприязнь бы какая-то была, а так даже не здоровались.

Приехавшая полиция забрала Дениса Верещагина и отправила на рассмотрение дело о нецензурной брани, административному нарушению, которое будет рассматриваться в мировом суде. Пострадавшая, Наталья Котова, тянуть не стала и сразу же поехала в полицию, чтобы написать заявление на все: на покушение на жизнь, на угрозы. Котовы просидели в полиции 5 часов в ожидании принятия заявлений.

— Заявление на уголовное дело подано, а гражданское я заводить не буду, потому что взять с него абсолютно нечего, у него за квартиру долг тысяч 600. В свое время, много лет назад, когда Денис и его папа был в тюрьме, тут такой кошмар творился, тут девушку убили в ванной, утопили ее. Ходили всякие разные. Мы просили управляющую, чтобы их выселили. Сейчас как юрист я понимаю, что чтобы выселить их, им нужно выделить жилье по 15 квадратов на человека, то есть на 3 человека не менее 45 кв, а у них 54, не намного больше, то есть обмен получается шило на мыло. Их не выселяют, квартира муниципальная. В связи с тем, что у них неоплата, жилье превратили в такой ужас, окна открыты настежь, — рассказывает Наталия Котова.

Денис Верещагин действительно сеет страх между жителями дома на Горького, 1: соседи рассказывают о том, как боятся выводить детей на улицу и как обходят его стороной. Заявление в полицию, по словам жителей, было подано не раз, но мужчину всегда выпускали после небольшого срока или оставляли ждать решения суда по месту жительства. Больше всего мать пострадавшей Машеньки боится, что Верещагина снова выпустят – она убеждена, что он будет мстить тем, кто подал на него в полицию.

— Он реально показывал, что он способен. У меня и работа, и ребенка надо водить, нам что теперь, на всю жизнь ждать, пока нас убьют? У нас соседи, знающие, что он вышел на улицу, не выпустили детей на улицу. Я узнала по факту, когда уже вышла. Я считаю, что люди должны знать, что в нашем городе находится такой человек, который опасный для жизни других. Нам сейчас надо изолировать человека, который опасен для всего подъезда, для всего города. Обычно такие своих, из своего подъезда не трогают. Стараются где-то поодаль. Это сегодня мы, а завтра чей-то другой ребенок попадется. Он ходит везде. Он в этот же день докопался до нашей соседки, забрал деньги у детей возле киоска, — рассказывает мать.

Четырехлетняя Маша Котова, объект нападения, до сих пор пребывает в шоковом состоянии.

— У меня нормальный ребенок, в полиции вела себя адекватно, даже разыгралась, но потом, дома, когда мы подъехали, память-то вернулась. Она до сих пор помнит, как он ей накладывал руки на грудь и на шею, пытался душить. У нее сильный испуг, не хочет выходить на улицу, боится идти в другую комнату без меня. Она плакала весь день и очень переживает. Вот что он натворил? Я тоже теперь боюсь, у меня психологическая травма, я в жутком состоянии нахожусь, — рассказывает.

В полиции подтверждать или опровергать поданное заявление отказались.

— Мы не даем информацию о поданных заявлениях третьим лицам, — ответили на вопрос редакции в дежурной части Бердска.

— Мы перезвоним вам позже, — ответил оперативный дежурный ОВД НСО после попытки уточнить что-либо по материалам дела. Также давно не может связаться с полицией и мать пострадавшей, Наталия Котова: ей важно узнать, будет ли рассмотрено заявление об угрозе жизни и возьмут ли Дениса Верещагина под стражу, или ей и ее ребенку придется жить в страхе, опасаясь за свою жизнь. К сожалению, ответ полиция дать все еще не может.

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От редакции

Жить в одном доме с криминальными элементами - страшно?

Аноним, 13 июля 2020 16:36
С каждым годом все больше и больше неадекватов
Аноним, 13 июля 2020 19:01
Это Бердск
Аноним, 14 июля 2020 03:34
Это россия.
Аноним, 14 июля 2020 09:09
Это древний неадекват и он уже на свободе. Полиция- браво!
Аноним, 13 июля 2020 16:43
Какая то мутная история и смущает здесь то что потерпевшая юрист: которая хочет расселить. Надо разбираться.
Аноним, 13 июля 2020 17:22
Как я вижу эту ситуацию ::

Скорее всего , если девочка живет именно над квартирой этого Верещагина, то если ребёнок сильно активный и часто шумит в квартире или кидает игрушки, то она просто спровоцировала взрыв психики этого Верещагина
....
вот , посмотрите и подумайте сами , жильё у нас построено в основном в экономичном варианте, все шумы слышно
Люди не особо думают о соседях и не всегда есть выбор
Здоровый человек это как то переживет, а вот психически больной будет «копить « это всё до « взрыва»
Есть те , кто постоянно строчит на шумных соседей участковому
А вот такие , как Верещагин , вот так
Но, это я так думаю , может всё и не так ....
Галина, 13 июля 2020 17:39
Нет,его полгода где-то не было,ходили слухи,что он в тюрьме,но на днях он снова здесь нарисовался и отравляет все жизнь,он напивается,кидался на прохожих девушек,он просто неадекватный и социально опасный!!! Я живу с ним в одном подъезде,и боюсь его как огня,на улицу страшно выйти
Аноним, 13 июля 2020 18:34
Ну, ужас ...
...Я просто это написала, потому что давно у меня была такая ситуация
Правда была психически больная женщина
... значит, его надо каким то образом Заставить пройти экспертизу на эту тему ( можно по суду)
Если сейчас завели дело, то надо прежде всего экспертизу требовать
Анонимное лицо, 13 июля 2020 20:02
А ребенок, на которого он напал - Божий одуванчик. Очень спокойная девочка.
Raven, 13 июля 2020 22:24
Галина, а мужчин в подъезде я так понимаю не проживает кроме этого Верещагина?
Аноним, 13 июля 2020 23:31
Raven,умный человек,скажи,что мужчинам делать в такой ситуации?Отец девочки еще может лицо ему расквасить в состоянии аффекта,и неизвестно,чем это кончится,а посторонние чем должны помочь? Это неадекваты,они не понимают ничего,даже силу.Если бы так просто все решалось...Вступать с таким в противостояние,значит,либо он тебя зарежет однажды,либо ты с ним что-то сделаешь и уедешь на зону.Вот ты сам готов к этому.Призывать к расправе с дивана легко.Вот почему ты такой глупый?
Аноним, 13 июля 2020 23:59
Может и не проживает, пенсионеры, малолетние, алкаши.
Галина, 14 июля 2020 10:22
Мужчины проживают в подъезде,не знаю почему так получилось,что в тот момент из мужчин никого не оказалось,чтобы помочь. У нас был не хороший опыт в прошлом году,он ломился под белочкой к нам домой,как только муж открыл дверь,он побежал вниз по лестнице,муж его догнал и отпинал,после этого,на следующий день он (Денис) пошёл и написал заявление на мужа. С ним и правда лучше не связываться, из-за него люди страдают.
Аноним, 15 июля 2020 00:02
Теперь убить,что-ли ребёнка нужно если он активный,это психа нужно изолировать из общества.
Аноним, 13 июля 2020 17:30
Тяжело разведенкам с ребёнком. Любой бы отец за ребёнка этого Верещагина бы на кресло инвалидное усадил. Даже бы если не проживал с ними. Видимо что-то с барышней не так.
Аноним, 13 июля 2020 18:52
Что может быть не так с барышней когда нападают на 4х летнего ребенка и душат ?
Сколько ему лет, это ребенок, подросток, не поделили игрушку ?
Аноним, 13 июля 2020 20:03
А откуда вы знаете, что она разведенка? Вы ее муж?
Елена, 13 июля 2020 20:19
Причём тут мать, он на ребёнка напал.... А у вас, как обычно, женщина и в этом виновата?
Аноним, 15 июля 2020 03:06
Получается если с женой в разводе, то и автоматически перестаёт быть отцом? Классика жанра!
Галина, 13 июля 2020 17:35
Действительно этот человек отравляет жизнь всем во дворе,он тоже наш сосед,и моя дочь его тоже боится до трясучки,и я его боюсь,гулять выходим только все вместе и то страшно,дочь одна перестала гулять (9лет ребёнку). Он социально опасен и для детей и для взрослых,его срочно нужно изолировать от общества!!!
Аноним, 13 июля 2020 17:56
то же согласен, мутная история. Забрали в полицию, но в этот же день напал на женьщину. Что даже для профилактической беседы не придержали?
А про забранные деньги у подростков, сами видели? А если было почему родители детей не написали официальную жалобу. Да за мелочевку не посадили, но уже на заметку взяли. А так это просто слухи и бабские сплетни.
Аноним, 13 июля 2020 17:59
Если его не посадят, то кончится всё печально для соседей, а его не посадят, статья не та. Потом конечно посадят, но потерпевшим уже не поможешь... Просто вопрос времени, также как и с его папой.
Аноним, 13 июля 2020 20:34
На лицо попытка убийства ребенка и угрозы убийством матери, посадят. А вообще его надо в психушку оформлять, раз он там был.
аноним, 13 июля 2020 18:01
Ни в коем случае не оправдываю никого. Но,я так понимаю, что ещё идёт разбирательство, а человека в открытую обвиняют с указанием имени и фамилии...Ну а если, его вина будет доказана, то конечно пусть будет наказан по полной программе за такое. Но, мне так показалось что здесь скорее проблема "неудобного соседства". Жить рядом с асоциальными личностями, действительно страшно. Я бы тоже пыталась от таких соседей избавиться.
Аноним, 13 июля 2020 18:47
Вообще то в этой истории есть свидетели.
Аноним, 13 июля 2020 19:02
Напишите о вашем способе избавиться от такого соседа.
Шок, 13 июля 2020 18:10
Начальнику Полиции...
Как бы покушение на убийство было, посмотрим что Вы предпримите!
Stratus, 13 июля 2020 20:11
Возьмите и зайдите в магазин, где продаются средства самообороны(напротив бердского торга, там, где раньше сантимо было), купите перцовый баллончик. Разок-другой этот индивид получит в лицо с баллончика, в следующий раз подумает, а стоит ли...
Аноним, 13 июля 2020 21:19
В другой раз он подойдет с ножом сзади...Это нелюди,они ничего не понимают.
Михаил, 13 июля 2020 21:19
А вы уверены, что балончик его остановит, а не разозлит еще больше? Вы прежде чем предлагать, подумайте, что сделает психически больной человек, если она не попадет ему в глаза перцем, а у него с собой запросто может быть холодное оружие?
Аноним, 13 июля 2020 22:38
Вы такой смелый советы давать. А возьмите придите сами с балончиком и побрызгайте отморозка. Уверен, что не рискнете.
Аноним, 13 июля 2020 20:29
Я знаю эту семью,очень хорошии и порядочные люди.Детки воспитаные,добрые. Очень страшно когда живёт такой сосед рядом, действительно такой человек опасен для общества.Наталья, я знаю что ты грамотный юрист, надеюсь что у тебя всё получится. Береги себя и своих деток.
Аноним, 13 июля 2020 20:29
Есть же такая процедура как недобровольная госпитализация.
Аноним, 13 июля 2020 20:52
Нужно каждого танком переехать,чтобы не защищали тех,кто угрожает убийством?
Надежда, 13 июля 2020 21:08
Таких неадекватных людей надо изолировать от общества. У нас у всех дети , и жить в постоянном страхе за их жизни не хочется. Надеюсь, полиция примет жесткие меры в отношении данного мужчины.
Аня, 13 июля 2020 21:23
Уважаемые, да какая разница топает,игрушки бросает... Это ребёнок!
Как взрослый мужик вообще может кинуться на ребёнка,на маленькую девочку и называть её такими словами!
Или эта стадия сейчас такая есть у недолюдей...? И для кого то это норма?
Какая разница есть муж или нет...
Здесь речь о другом,прямая угроза жизни людей!
Что от него ждать ,убийства...
Я так понимаю, что люди начинают писать публично не просто так от нечего делать.
Ведь им как то жить нужно в одном подъезде.
Как выходить, в страхе,что их затащат в квартиру или подкараулят в подъезде?
Вот он будет на свободе,как полноценно жить с ним по соседству...
Изолировать нужно таких людей от нормального общества,т к произошедшее далеко не норма!
Аноним, 14 июля 2020 00:33
Аня... вы не поняли
... у психически больных людей постоянные шумы ( или ещё что либо) вызывают агрессию
...Это к игрушкам и топанью
... и им всё равно от кого исходит шум ...
тем более , донести что это маленький ребёнок просто не возможно ...
Александр, 14 июля 2020 07:45
Да что вы говорите. Лично мне из-за такого вот ребенка и его родителей пришлось квартиру продать. Потому как невозможно когда над головой бесконечно топают, роняют , играют в мяч. Ходят блин к коньках!!! Причем полиция ничего не может сделать.
Аноним, 15 июля 2020 03:09
Александр! Да шумные дети это жесть! Но они вырастают! И не факт, что сменив адрес, кто-то за стенкой не родит!
Аноним, 13 июля 2020 21:32
А вы пробовали применять балончик против неадекватных людей? Скажу по секрету, не помогает, а в большинстве случаев получается обратная реакция.
Такие люди понимают только силу.
Аноним, 14 июля 2020 11:36
А какого результата вы ждете от балончика с перцовой смесью? Его предназначение это всего лишь на время задержать нападающего лишив его на время полноценного зрения. Всё! И в это время, пока он восстанавливает зрение, вам надо просто бежать! Или вы думали что приняв в глаза струю жгучей жидкости неадекват станет розовый и пушистый? Или встанет на колени и раскаяться?
Аня, 13 июля 2020 21:43
Дополню...
Многие пишут,что психически не здоров...
Да пьянство это все,распущенность и судя по тексту пострадавших,гены берут своё.
Он же в курсе жестокости...
Короче,больной не больной- эксперт за конечно покажет, если она будет. Но что людей в страхе будет держать,находясь рядом, вот это страшно.
Аноним, 14 июля 2020 00:37
Про психику это всего лишь предположение
Суд и экспертиза признают человека больным
... это можно судить по косвенным признакам
... и если вы ни разу не сталкивались с такими людьми, то и не рассуждайте о распущенности и в таком духе ...
жестокость тоже может быть признаком болезни
Аноним, 13 июля 2020 22:57
Какой ужас! Бедная маленькая девочка, и её мама. И вообще как это отрозится в дальнейшем на её психике. А наша доблестная полиция как всегда бездействует!!!
Аноним, 13 июля 2020 23:35
Нет, полиция быстро приехала, его забрали, уехали и мать с ребенком в этой машине, будем надеяться на их дальнейшую добросовестность.
Аноним, 14 июля 2020 08:59
Надо заявить что он Навального слушает и Путина не навидит, тогда приедут с Новосибирска высокие чины и упекут его. А так он ни кому не нужен.
Александр, 14 июля 2020 09:04
Подобные люди знают о бездействии правоохранительных органов и чувствуют безнаказанность. У сестры подобный сосед был. Писала и участковому, и в то прокуратуру, всё без толку. Пока не встретила бывшего ученика, такого же бандита, может ещё покруче. Отправил его с тяжкими телесными, что тут завертелось. Чуть не организация ОПГ. Правда, с'ехал. В другом месте издевался над соседями, А простой добропорядочный гражданин из-за такого сядет. В той же прессе примеры как из-за наркомана посадили.
ЖивуТут, 14 июля 2020 09:37
НВР:
видимо участковый хочет дождадтся и прославится на всю страну, чего ждать то?
Аноним, 14 июля 2020 10:25
"Котовы просидели в полиции 5 часов в ожидании принятия заявлений."
Никого не насторожило данное утверждение?
Пострадавшие, пребывая в шоковом состоянии с малолетним ребенком (4 года!!!) сидят в полиции 5 (ПЯТЬ, КАРЛ!!!) часов в ожидании, когда у них примут заявление!
Аноним, 14 июля 2020 11:05
Все реально Сначала сидим в дежурной части,потом ждем инспектора по делам несовершеннолетних,потом там даем показания,потом будут отговаривать проходить медосвидетельствование Проходили,знаем

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