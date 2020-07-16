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Общество / Стиль жизни

В семье Филиппа Киркорова прибавление. Мальчика назвали Клод Киркоров

22:12 16.07.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/CCYE-w3huUr/
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Дети Киркорова очень счастливы, что в семье появился новенький.

В семье Филиппа Киркорова прибавление. Мальчика назвали Клод Киркоров
Скакуну Киркоров дал имя Клод

Звездный папа Филипп Киркоров поспешил сообщить поклонникам в своем instagram о прибавлении в семействе. На этот раз он стал счастливым обладателем породистого скакуна, а не ребенка. Дорогого королевского коня семья получила  в подарок.

Теперь, пишет певец, все выходные семейства будут проходить на конюшне, ведь у них есть Клод Киркоров:

Добро пожаловать в нашу семью, Клод Киркоров!Да, у нас прибавление.Так много радости нам доставило это событие — к нам приехал наш конь Клод — королевский подарок от @mariiashunina7905 

Будем одаривать счастьем и заботой, а счастье семейное у нас есть и я верю, мы приложим все усилия, чтобы с каждым днём его делать ярче, крепче и больше. И сегодня. И следующий. И каждый новый день. И теперь наши семейные дни будем проводить на конюшне
Ведь семья – это главное, что у нас есть. Любви всем и добра! С праздником!☀️

В семье Филиппа Киркорова прибавление. Мальчика назвали Клод Киркоров
Клод Киркоров был подарен семье
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