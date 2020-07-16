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Красивейшую комету C/2020 F3 в небе Бердска в 1.00 ночи увидят мечтатели с 18 по 30 июля 2020. Каждую ночь

15:07 16.07.2020 Фото: https://vk.com/nebonsk
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Сейчас её видно даже невооружённым глазом. Наблюдения проводить нужно около 1:00 ночи.

Красивейшую комету C/2020 F3 в небе Бердска в 1.00 ночи увидят мечтатели с 18 по 30 июля 2020. Каждую ночь
Самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно будет наблюдать на небе с Земли еще примерно неделю

Новосибирский астрофотограф Евгений Тихонов поделился снимком новой кометы C/2020 F3 в группе Новосибирского планетария.

C/2020 F3 (NEOWISE) – комета, открытая 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом NEOWISE.
Самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно будет наблюдать на небе с Земли еще примерно неделю.

Красивейшую комету C/2020 F3 в небе Бердска в 1.00 ночи увидят мечтатели с 18 по 30 июля 2020. Каждую ночь
С 18 по 30 июля комета будет перемещаться под ковшом Большой медведицы

Ориентиром служит яркая звезда Капелла созвездия Возничий, комета находится левее, постепенно будет двигаться на север, в ближайшие дни перейдёт в созвездие Рысь, а в период с 18 по 30 июля будет перемещаться под ковшом Большой медведицы. Сейчас её видно даже невооружённым глазом. Наблюдения проводить нужно около 1:00 ночи.

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