Обклеят автомобили лозунгом «Мы против мусорного полигона» жители Бердска. Идет сбор денег на пиар против свалки

Набирают обороты протестные настроения и действия вокруг строящейся у бердского кладбища в Искитимском районе мусорной свалки. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», горожане встают в пикеты против полигона ТКО, создали петицию, собирают подписи, пишут президенту и губернатору.
И вот появились новые инициативы. Активисты организовали фонд борьбы с полигоном ТКО и предлагают обозначить свое несогласие с ним автомобильной наклейкой.
-Утверждена концепция автомобильной наклейки, которая будет распространяться среди автомобилистов за пожертвование в фонд борьбы с полигоном ТКО, который начали строить на границе с Бердском, — сообщили в группу «Курьер. Среда. Бердск» во ВКонтакте.
Наклейку начнут распространять в ближайшее время. А пока «заявки принимаются», рассказал 15 июля «Курьер. Среда. Бердск» активист протестного движения Алексей Шабин.
— По наклейкам звоните. Их даем за пожертвования в любом размере наличкой или на расчетный счет, — пояснил Алексей.
Контактный телефон 904-824-56-74.
Номер банковской карты 2202 2004 2710 7105 (Алексей Николаевич Шабин).
О фонде борьбы с полигоном ТКО — в ближайшее время.
Нет.Вопросы надо решать по взрослому.А не фигушками дразнится.
Также, активисты не только проводят агитацию, но и совершают запросы к чиновникам, в те или иные властные структуры, организуются и не просто выступают против свалки, но и думают над альтернативами в долгосрочной перспективе.
Узко мыслите вы, однако.
Да.!!!
Жаль машины нет.
Повешу на дверь подъезда.
Уважьте бояр.