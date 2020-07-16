Обклеят автомобили лозунгом «Мы против мусорного полигона» жители Бердска. Идет сбор денег на пиар против свалки

Активисты изготавливают наклейки на пожертвования в фонд борьбы с полигоном ТКО. Раздавать желающим автомобилистам обещают в ближайшие дни.

Макет наклейки на авто для противников новой свалки под носом у Бердска

Набирают обороты протестные настроения и действия вокруг строящейся у бердского кладбища в Искитимском районе мусорной свалки. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», горожане встают в пикеты против полигона ТКО, создали петицию, собирают подписи, пишут президенту и губернатору.

И вот появились новые инициативы. Активисты организовали фонд борьбы с полигоном ТКО и предлагают обозначить свое несогласие с ним автомобильной наклейкой.

-Утверждена концепция автомобильной наклейки, которая будет распространяться среди автомобилистов за пожертвование в фонд борьбы с полигоном ТКО, который начали строить на границе с Бердском, — сообщили в группу «Курьер. Среда. Бердск» во ВКонтакте.

Наклейку начнут распространять в ближайшее время. А пока «заявки принимаются», рассказал 15 июля «Курьер. Среда. Бердск» активист протестного движения Алексей Шабин.

— По наклейкам звоните. Их даем за пожертвования в любом размере наличкой или на расчетный счет, — пояснил Алексей.

Контактный телефон 904-824-56-74.

Номер банковской карты 2202 2004 2710 7105 (Алексей Николаевич Шабин).

О фонде борьбы с полигоном ТКО — в ближайшее время.