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Обклеят автомобили лозунгом «Мы против мусорного полигона» жители Бердска. Идет сбор денег на пиар против свалки

15:09 16.07.2020 Фото: vk.com
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Активисты изготавливают наклейки на пожертвования в фонд борьбы с полигоном ТКО. Раздавать желающим автомобилистам обещают в ближайшие дни.

Обклеят автомобили лозунгом Мы против мусорного полигона жители Бердска. Идет сбор денег на пиар против свалки
Макет наклейки на авто для противников новой свалки под носом у Бердска
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Обклеят автомобили лозунгом Мы против мусорного полигона жители Бердска. Идет сбор денег на пиар против свалки

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Набирают обороты протестные настроения и действия вокруг строящейся у бердского кладбища в Искитимском районе мусорной свалки. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», горожане встают в пикеты против полигона ТКО, создали петицию, собирают подписи, пишут президенту и губернатору.

И вот появились новые инициативы. Активисты организовали фонд борьбы с полигоном ТКО и предлагают обозначить свое несогласие с ним автомобильной наклейкой.

-Утверждена концепция автомобильной наклейки, которая будет распространяться среди автомобилистов за пожертвование в фонд борьбы с полигоном ТКО, который начали строить на границе с Бердском, — сообщили в группу «Курьер. Среда. Бердск» во ВКонтакте.

Наклейку начнут распространять в ближайшее время. А пока «заявки принимаются», рассказал 15 июля «Курьер. Среда. Бердск» активист протестного движения Алексей Шабин.

— По наклейкам звоните. Их даем за пожертвования в любом размере наличкой или на расчетный счет, — пояснил Алексей.

Контактный телефон 904-824-56-74.

Номер банковской карты 2202 2004 2710 7105 (Алексей Николаевич Шабин).

О фонде борьбы с полигоном ТКО — в ближайшее время.

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От редакции

Наклеите на свою машину протестный знак?

Аноним, 15 июля 2020 11:44
НВР:
Нет.Вопросы надо решать по взрослому.А не фигушками дразнится.
Василий Лукин, 15 июля 2020 13:29
Самое первое, что можно сделать в похожих ситуациях - это привлечение внимание населения, общественности.
Также, активисты не только проводят агитацию, но и совершают запросы к чиновникам, в те или иные властные структуры, организуются и не просто выступают против свалки, но и думают над альтернативами в долгосрочной перспективе.
Узко мыслите вы, однако.
Аноним, 15 июля 2020 12:02
НВР:
Да.!!!
Аноним, 15 июля 2020 12:10
Эта борьба путём наклеек детским утренником попахивает. Палаточный городок в месте строительства полигона разбивать и прессу подключать. Тогда услышат. А так это как моська и слон
мер, 15 июля 2020 16:33
Дело говоришь, Аноним! Еще на площади Горького несколько палаток поставить, возле администрации. Одну для Шестернина зарезервируйте, он же голодовать собирался против свалки (вот и посмотрим, что стоит его слово).Тогда точно привлечете внимание и федеральных СМИ и Губернатора.
Аноним, 15 июля 2020 13:02
НВР:
Жаль машины нет.
Повешу на дверь подъезда.
Аноним, 15 июля 2020 18:48
На лоб себе повесьте. Больше внимания привлечёте.
Василий Лукин, 15 июля 2020 13:31
Да, и есть желание использовать агит-материалы не только на машине, но и на других поверхностях, чтобы оповещать людей и предлагать им участие в общем деле.
Аноним, 15 июля 2020 18:39
Сама наклейка вряд ли что решит,ОДНАКО количество их на авто покажет скольким жителям не "пофигу"судьба родного городка.Господи как этих негодяев(инициаторов помойки)земля то носит?Хотя...нездешние они видимо.
Аноним, 15 июля 2020 18:46
Какого городка? Города с населением более 100 тыс. по классификации считаются большими.
Аноним, 15 июля 2020 19:35
Заказ. Первую партию наклеек раздать депутатам и работникам аппарата администрации, а особо значимым чиновникам по две (на переднее и заднее стекло) и для их ближайших родственников.
Уважьте бояр.
Оппонент, 16 июля 2020 10:18
Много чести боярам!!!

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