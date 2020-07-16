16.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Кто инициатор возведения свалки около кладбища Бердска? Очередной запрос о полигоне отправил «Курьер.Среда.Бердск» губернатору Травникову и министру Архипову

15:20 16.07.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
10 3

12 вопросов задала редакция для прояснения ситуации по мусорке, которая вызвала возмущение горожан. ЗАПРОС.

Кто инициатор возведения свалки около кладбища Бердска? Очередной запрос о полигоне отправил Курьер.Среда.Бердск губернатору Травникову и министру Архипову
Дорога к будущей свалке около кладбища Бердска
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Кто инициатор возведения свалки около кладбища Бердска? Очередной запрос о полигоне отправил Курьер.Среда.Бердск губернатору Травникову и министру Архипову

Кто инициатор возведения свалки около кладбища Бердска? Очередной запрос о полигоне отправил «Курьер.Среда.Бердск» губернатору Травникову и министру АрхиповуСлово мэра расходится с делом? Голодовки главы Бердска против мусорной свалки под носом у города ждут активистыЕщё 69 новостей

После полученного ответа по будущему полигону ТКО на границе Искитимского района и Бердска от министерства ЖКХ Новосибирской области у редакции «Курьер.Среда.Бердск» появились еще вопросы по нему. Сегодня, 15 июля 2020, мы отправили на имя губернатора Андрея Травникова и министра ЖКХ Дениса Архипова 12 вопросов. Публикуем их:

1.В Новосибирской области действует утвержденная постановлением №292 от 26.09. 2016 года правительства Новосибирской области территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области. Просим ответить — был ли в утвержденном в 2016 году документе предусмотрен полигон ТКО около с.Маяк Искитимского района?

2.Какие изменения утверждены и внесены в Территориальную схему с момента её утверждения Постановлением Правительства Новосибирской области с момента принятия 26.09.2016 года и до 14.07.2020 года. Просим назвать даты внесения изменений, какие пункты в терсхеме менялись и на каких страницах документа – их можно прочесть. http://www.publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400201908010001

3.Какие изменения и на каких страницах документа внесены постановлением губернатора Травникова А. А. от 25.07.2019г. №284-п
http://www.publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400201908010001?

4.На каком этапе работы на данным документом возникло предложение о полигоне ТКО в с.Маяк Искитимского района? И был ли он в схеме, утвержденной в 2016 году?

5.Если полигон ТКО в с.Маяк Искитимского района был предусмотрен изначально при принятии терсхемы в 2016 году, то каково было его назначение полигон по хранению и переработке отходов или же это был мусороперерабатывающий завод (или иной объект с таким видом деятельности)?

6.На каком этапе и когда принято решение о том, что на месте сегодняшнего будущего полигона ТКО будет строиться полигон по частному инвестиционному проекту? Когда – дата – внесены эти изменения в терсхему?

7.Кто является инициатором данных изменений? Если ответ на вопрос №6 является положительным.

8.Являлся ли Михайлов Андрей Геннадьевич (сейчас он глава Новосибирского района) сотрудником министерства ЖКХ в период разработки территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области. И ее утверждения в 2016 году. А так же в период внесения изменений в 2019 году.

9.Исходило ли от Михайлова Андрея Геннадьевича предложение о внесении изменений в терсхему по полигону ТКО в с.Маяк Искитимского района: 1. в целом именно предложении по этому месту для создания полигона. 2 по строительству в этом месте полигона с привлечением частных инвестиций?

10.Могут ли со стороны правительства Новосибирской области приняты изменения по будущему полигону ТКО в с.Маяк Искитимского района: 1. о вообще прекращении тут строительства любого вида полигонов и мусорных свалок – а). до прохождения необходимых экспертиз контролирующих органов, 2. после прохождения экспертиз и даже если они будут иметь положительную оценку – с учетом ситуации возмущения жителей Бердска будущей мусорной свалкой?

11.В порядке реализации Постановления Правительства Новосибирской области от 25.07.2019г. №284-п Глава Искитимского района Новосибирской области Лагода О.В. выразил согласие директору ООО «Полигон» Шалдону Д.С. на включение земельного участка с кадастровым номером 54:07:047401:1085 в схему размещения ТКО (ТБО) на территории Искитимского района непосредственного рядом с границами города Бердска, в его пригородной части. В соответствии с вышеизложенным, просим вас сообщить нам: Проводились ли перед подготовкой проекта Постановления Правительства Новосибирской области от 25.07.2019г. №284-п, в соответствии требований 67 нормативных документов, изложенных в Постановлении Правительства Новосибирской области от 25.07.2019г. №284-п, изыскательные работы по выбору местоположения объекта ТБО в пригородной части г.Бердска у с.Маяк Искитимского района с обеспечением санитарно-эпидемиологических требований и условий для безопасного проживания жителей города Бердска?
Просим Вас представить соответствующие подтверждающие документы.

12.Проводились ли исследования территории земельного участка кадастрового номера 54:07:047401:1085, исходя из природных условий размещения полигона, в том числе геологическое строение, гидрогеологические условия, свойства грунтов, развитие опасных геологических процессов и технологических особенностей складирования ТБО?
Просим Вас представить соответствующие подтверждающие документы.

В соответствии со ст.40 закона о СМИ запрашиваемую информацию необходимо предоставить в семидневный срок. Если это невозможно сделать, то в соответствии со ст. 40 закона о СМИ прошу уведомить об этом редакцию в трехдневный срок и указать причины, по которым запрашиваемая информация не может быть предоставлена в семидневный срок, а также дату, к которой будет представлена запрашиваемая информация, должностное лицо, установившее отсрочку, и дату принятия решения об отсрочке.

Ответ на запрос редакции прошу отправить на факс (383 41) 2 15 51 или на электронный адрес bkurer@mail.ru с темой письма «ответ на запрос».

Главный редактор Коморникова Г. В.

запрос Травникову

Кто инициатор возведения свалки около кладбища Бердска? Очередной запрос о полигоне отправил Курьер.Среда.Бердск губернатору Травникову и министру Архипову Кто инициатор возведения свалки около кладбища Бердска? Очередной запрос о полигоне отправил Курьер.Среда.Бердск губернатору Травникову и министру Архипову Кто инициатор возведения свалки около кладбища Бердска? Очередной запрос о полигоне отправил Курьер.Среда.Бердск губернатору Травникову и министру Архипову

Мнение читателей
3
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотите жить рядом с двумя свалками?

Аноним, 15 июля 2020 12:43
Спасибо БКС. Учите дальше строительные нормы. Помните как после "Зимней вишни" оказалось, что на всё нужно разрешения.
Истмат, 15 июля 2020 12:56
Да, потаповская гвардия нам всю оставшуюся жизнь будет икаться. Граждане Бердска, вы совершили самую большую ошибку в истории города, когда позволили проходимцам и будущим преступникам занять посты в управлении городом. Вместе с ними в администрацию прибились люди, для которых Бердск стал половой тряпкой, ступенькой в личных карьерных и финансовых амбициях. Эти люди продавали всё, до чего смогли дотянуться их потные ручонки.
Теперь мы пытаемся задавать вопросы об этих людях, но с власти спроса нет.
Михайлов у нас теперь - кто? Правильно, перспективный руководитель района области. А мы остались с помойкой.
Аноним, 15 июля 2020 20:33
Истмат
Это Голубев и притащил всю эту гвардию
Потапов пешка там был , только оказался вместе с Мухамедовым наглой пешкой , за что и получил.
Голубев тогда в открытую говорил о его поддержке
Все остальные из той же «головы «
....Просто сейчас стало всё понятно всем , что к чему
Хотя, лично я это сразу всё знала
Что будет и чем закончится, всё было предсказуемо
К сожалению, так и случилось
Аноним, 15 июля 2020 13:06
Теперь понятно откуда спайка города и деревни. Кто подсказал "почЁтному" ещё один способ заработать. Ну пусть роет себе "пирамиду наоборот".
Аноним, 15 июля 2020 13:29
Курьер-Среда - молодцы !!! Пусть власть даёт ответы! Не забываем, что публикация в СМИ о нарушениях законодательства является поводом для прокурорской проверки!
Сибиряк, 15 июля 2020 17:08
А Прокуратура читает ли это?
А где наши доблестные следаки и ФСБэшники?
Raven, 15 июля 2020 17:21
Да им пофигу. Наверное в одной упряжке
Nomad47b, 15 июля 2020 20:56
Сибиряк, 15 июля 2020 17:08
Nomad47, 15 июля 2020 21:02
Сибиряк, 15 июля 2020 17:08. Был такой, к сожалению один. Его дважды незаконно увольняли, он добился восстановления оба раза, а по окончанию контракта, отказали в продлении.
Аноним, 16 июля 2020 15:44
НВР:
Хорошо бы задать вопрос ЗАО"Шарчинское" кому принадлежит и каким волшебным способом земля выведена из земель сельхоз назначения.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Возобновились столкновения на границе Азербайджана и Армении
16:09 16-07-2020
Возобновились столкновения на границе Азербайджана и Армении
Меган Маркл раскрыла тайну ухода из королевской семьи
16:09 16-07-2020
Меган Маркл раскрыла тайну ухода из королевской семьи
БердскОпровергли строительство мусорного полигона рядом с Бердском в МинЖКХ региона
15:56 16-07-2020
Опровергли строительство мусорного полигона рядом с Бердском в МинЖКХ региона
Бердск«Вырубаете деревья? Садите новые!»: возмущены вырубкой молодых берез в Микрорайоне жители Бердска. Смотрите видео
15:45 16-07-2020
«Вырубаете деревья? Садите новые!»: возмущены вырубкой молодых берез в Микрорайоне жители Бердска. Смотрите видео
Уборкой центрального пляжа Академгородка будет заниматься мэрия Новосибирска, заявил мэр Локоть
15:30 16-07-2020
Уборкой центрального пляжа Академгородка будет заниматься мэрия Новосибирска, заявил мэр Локоть
БердскБольной COVID-19 3-летний ребенок больше месяца ждет результата теста после лечения в Бердске. Мать рыдает от бессилия 6
15:23 16-07-2020
Больной COVID-19 3-летний ребенок больше месяца ждет результата теста после лечения в Бердске. Мать рыдает от бессилия
БердскЧем вызвана жара-2020 в Сибири, надолго ли пришла аномалия и как она напугала ученых, сообщаем 1
15:21 16-07-2020
Чем вызвана жара-2020 в Сибири, надолго ли пришла аномалия и как она напугала ученых, сообщаем
БердскЗаставляли жертв рыть могилы и ложиться в них 5 вымогателей из Бердска. 30-летние рецидивисты вынуждали обеспечивать их бердчан. Смотрите видео задержания 7
15:21 16-07-2020
Заставляли жертв рыть могилы и ложиться в них 5 вымогателей из Бердска. 30-летние рецидивисты вынуждали обеспечивать их бердчан. Смотрите видео задержания
БердскКто инициатор возведения свалки около кладбища Бердска? Очередной запрос о полигоне отправил "Курьер.Среда.Бердск" губернатору Травникову и министру Архипову 10
15:20 16-07-2020
Кто инициатор возведения свалки около кладбища Бердска? Очередной запрос о полигоне отправил
Бердск«Это нужно не для того, чтобы заработать денег»: в чем сложность фотографий и почему они делают всех счастливыми, рассказал фотограф Искитима Данил Вячеславович
15:20 16-07-2020
«Это нужно не для того, чтобы заработать денег»: в чем сложность фотографий и почему они делают всех счастливыми, рассказал фотограф Искитима Данил Вячеславович