Кто инициатор возведения свалки около кладбища Бердска? Очередной запрос о полигоне отправил «Курьер.Среда.Бердск» губернатору Травникову и министру Архипову

Дорога к будущей свалке около кладбища Бердска

После полученного ответа по будущему полигону ТКО на границе Искитимского района и Бердска от министерства ЖКХ Новосибирской области у редакции «Курьер.Среда.Бердск» появились еще вопросы по нему. Сегодня, 15 июля 2020, мы отправили на имя губернатора Андрея Травникова и министра ЖКХ Дениса Архипова 12 вопросов. Публикуем их:

1.В Новосибирской области действует утвержденная постановлением №292 от 26.09. 2016 года правительства Новосибирской области территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области. Просим ответить — был ли в утвержденном в 2016 году документе предусмотрен полигон ТКО около с.Маяк Искитимского района?

2.Какие изменения утверждены и внесены в Территориальную схему с момента её утверждения Постановлением Правительства Новосибирской области с момента принятия 26.09.2016 года и до 14.07.2020 года. Просим назвать даты внесения изменений, какие пункты в терсхеме менялись и на каких страницах документа – их можно прочесть. http://www.publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400201908010001

3.Какие изменения и на каких страницах документа внесены постановлением губернатора Травникова А. А. от 25.07.2019г. №284-п

http://www.publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400201908010001?

4.На каком этапе работы на данным документом возникло предложение о полигоне ТКО в с.Маяк Искитимского района? И был ли он в схеме, утвержденной в 2016 году?

5.Если полигон ТКО в с.Маяк Искитимского района был предусмотрен изначально при принятии терсхемы в 2016 году, то каково было его назначение полигон по хранению и переработке отходов или же это был мусороперерабатывающий завод (или иной объект с таким видом деятельности)?

6.На каком этапе и когда принято решение о том, что на месте сегодняшнего будущего полигона ТКО будет строиться полигон по частному инвестиционному проекту? Когда – дата – внесены эти изменения в терсхему?

7.Кто является инициатором данных изменений? Если ответ на вопрос №6 является положительным.

8.Являлся ли Михайлов Андрей Геннадьевич (сейчас он глава Новосибирского района) сотрудником министерства ЖКХ в период разработки территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области. И ее утверждения в 2016 году. А так же в период внесения изменений в 2019 году.

9.Исходило ли от Михайлова Андрея Геннадьевича предложение о внесении изменений в терсхему по полигону ТКО в с.Маяк Искитимского района: 1. в целом именно предложении по этому месту для создания полигона. 2 по строительству в этом месте полигона с привлечением частных инвестиций?

10.Могут ли со стороны правительства Новосибирской области приняты изменения по будущему полигону ТКО в с.Маяк Искитимского района: 1. о вообще прекращении тут строительства любого вида полигонов и мусорных свалок – а). до прохождения необходимых экспертиз контролирующих органов, 2. после прохождения экспертиз и даже если они будут иметь положительную оценку – с учетом ситуации возмущения жителей Бердска будущей мусорной свалкой?

11.В порядке реализации Постановления Правительства Новосибирской области от 25.07.2019г. №284-п Глава Искитимского района Новосибирской области Лагода О.В. выразил согласие директору ООО «Полигон» Шалдону Д.С. на включение земельного участка с кадастровым номером 54:07:047401:1085 в схему размещения ТКО (ТБО) на территории Искитимского района непосредственного рядом с границами города Бердска, в его пригородной части. В соответствии с вышеизложенным, просим вас сообщить нам: Проводились ли перед подготовкой проекта Постановления Правительства Новосибирской области от 25.07.2019г. №284-п, в соответствии требований 67 нормативных документов, изложенных в Постановлении Правительства Новосибирской области от 25.07.2019г. №284-п, изыскательные работы по выбору местоположения объекта ТБО в пригородной части г.Бердска у с.Маяк Искитимского района с обеспечением санитарно-эпидемиологических требований и условий для безопасного проживания жителей города Бердска?

Просим Вас представить соответствующие подтверждающие документы.

12.Проводились ли исследования территории земельного участка кадастрового номера 54:07:047401:1085, исходя из природных условий размещения полигона, в том числе геологическое строение, гидрогеологические условия, свойства грунтов, развитие опасных геологических процессов и технологических особенностей складирования ТБО?

Просим Вас представить соответствующие подтверждающие документы.

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