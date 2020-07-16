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Контролировать оборот наличных денег будут в России по приказу Путина

09:15 16.07.2020 Фото: pixabay.com
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Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.

Контролировать оборот наличных денег будут в России по приказу Путина
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег

В частности, закон предусматривает усиление контроля за операциями с наличными объёмом от 600 тыс. рублей независимо от характера деятельности юрлица и введение обязательного контроля за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. рублей.

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.

Кроме того, пороговая сумма операций второго и последующих зачислений или списаний денежных средств в сфере гособоронзаказа должна быть снижена с 50 млн до 10 млн рублей.

Также указывается обязанность организаций сообщать Росфинмониторингу о возникших подозрениях направленности какой-либо операции на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма.

Источник: ИА REGNUM

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От редакции

Что думаете?

Аноним, 16 июля 2020 09:42
Пусть - этот гражданин контролирует своих друзей!..
Аноним, 16 июля 2020 09:50
НВР:
Думаю что вирусным готовят "стойло" окончательно.Маски схавали.Камеры сами себе купили и т.д.

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