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Заставляли жертв рыть могилы и ложиться в них 5 вымогателей из Бердска. 30-летние рецидивисты вынуждали обеспечивать их бердчан. Смотрите видео задержания

15:21 16.07.2020 Фото: 54.мвд.рф
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Установлена причастность задержанных к 7 эпизодам вымогательства и 12 эпизодам мошенничества. Следующую жертву обычно они выбирали из числа знакомых тех, в отношении кого уже было совершено преступление.

Заставляли жертв рыть могилы и ложиться в них 5 вымогателей из Бердска. 30 летние рецидивисты вынуждали обеспечивать их бердчан. Смотрите видео задержания
Участники группы были задержаны утром 13 июля

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии с УФСБ России по Новосибирской области пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в серии мошенничеств и вымогательств.

В группу входили пятеро жителей Бердска, четверо из которых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение различных имущественных преступлений, в том числе – за вымогательство. Возглавлял группу 28-летний житель Бердска, ранее судимый за грабеж и разбой.

Жертвами злоумышленников становились жители Бердска, а также Искитима и Новосибирска. Граждан путем обмана либо угроз заставляли брать в банке или микрофинансовой организации кредит, после чего передавать им денежные средства, либо оформлять в кредит технику (как правило, дорогостоящие смартфоны) и также передавать ее участникам группы, обещая погасить кредит из своих средств. Следующую жертву обычно выбирали из числа знакомых тех, в отношении кого уже было совершено преступление.

В ряде случаев у потерпевших забирали автомобили, которые в последующем сдавали в ломбард. Часто гражданам угрожали физической расправой.

Участники группы были задержаны утром 13 июля по местам проживания при силовой поддержке отрядов спецназа УФСБ России по Новосибирской области и Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Новосибирской области.

В ходе проведенных оперативных мероприятий и следственных действий установлена причастность задержанных к 7 эпизодам вымогательства и 12 эпизодам мошенничества. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 и 163 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При проведении обысков по местам проживания фигурантов обнаружены и изъяты 19 паспортов граждан, 18 банковских карт, сотовые телефоны и сим-карты, флеш-карты и ноутбуки, кастет, пневматический пистолет, тетради с записями «черной бухгалтерии», 4 залоговых билета и 12 долговых расписок.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление иных эпизодов преступной деятельности фигурантов.

Источник: 54.мвд.рф

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От редакции

Жуть?

Аноним, 15 июля 2020 22:00
Как я понимаю, «камушек» в огород дремо-копыренских сладкобизнесменоа.
Осталось понаблюдать - - договорится умудрённое годами поколение или настало время 90-х ( кто первый встал, того и тапки)
Шок, 16 июля 2020 07:15
Давно за них пора взяться....
Аноним, 16 июля 2020 10:00
И возмутся. Голубеву давли понять,закрыли.Не понял,ушел в искитим. Опять со свалкой нарывается. Губера закрыли,показательно!!!!!Опять тупят.Это такое поколение.
Аноним, 16 июля 2020 11:43
Берутся за мелкотню и непонимающих, что нужно делиться. Ну и за неугодных властям политиков и чиновников, вроде нашего несчастного Потапова или Фургала.
Аноним, 16 июля 2020 08:47
Похоже возвращение 90-х неминуемо. Существующий режим занимается главным образом самозащитой от несогласных. А защита граждан от криминала отошла на второй план. Это видно по недавней статье о типе, который душил ребенка на Горького. И где он сейчас? Дома, даже не на подписке!
Аноним, 16 июля 2020 11:09
Разве они куда уходили? Или вы себе просто внушили, что мы не в 90 х ?
Аноним, 16 июля 2020 12:21
Всё бы ничего, но этим чувачкам противостоят в погонах. А уровень по сути тот же. Как признак - найденный патрон от ружья. Ружья нет, а есть только один патрон. Смешно!

Сейчас их начнут допрашивать и они есс-но уйдут в отрицалово. Ну и далее интрига: будут ли применены техники допросов для получения признаний в "очевидном" для следствия или нет.

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