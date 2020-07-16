Медики боятся репрессий: Контактные с зараженными COVID-19 семьями приходят на рентген в ЦГБ Бердска. Но президентских выплат нет

Начмед бердской горбольницы заверил, что стимулирующие доплаты получат все, кто работает с пациентами с подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус. Каждому медработнику считают индивидуально. А ковид только растет.

Заразиться коронавирусом рискуют и медики, работающие в поликлиниках при контакте с носителями инфекции

Бердские медики жалуются на невыплаты денег, обещанных президентом, за работу в условиях тотального распространения коронавируса. На этот раз в «Курьер. Среда. Бердск» обратились сотрудники диагностического отделения. Они не называют свои фамилии, потому что опасаются репрессий со стороны руководства ЦГБ. Но заявляют, что работают с огромным риском заразиться COVID-19, а вместо доплат получают урезанные зарплаты.

— В нашем отделении заплатили за месяц по 13 тыс. рублей по известному приказу №415 только четверым почему-то, хотя нас много, мы разбросаны по всем корпусам. Остальным не дали надбавки. Но к нам идут больные с симптомами ОРВИ. И среди них, наверняка, есть ковидные. Все идут сначала к нам, и неизвестно есть ли у них коронавирус или нет. А мы рентген пазух носа делаем, — рассказал один из сотрудников горбольницы Бердска.

По его словам, без доплат остался не только средний медперсонал, но и врачи. Но они описывают готовые снимки и непосредственно контактируют с больными.



— И дети с пневмониями идут. Контакт с ними есть. Ставят ОРВИ, но может в дальнейшем проявится пневмония, связанная с коронавирсом. Докторам, насколько мне известно, вообще ничего не заплатили. Сказали, что они не должны контактировать с пациентами. Значит, риска заразиться нет, — отметил медик.

Пока медики высказывают недовольство только между собой. Но если справедливость не восторжествует, они готовы обращаться в вышестоящие инстанции. Они уверены, что работникам рентгена положена «ковидовская» доплата, поскольку реально работают в опасных условиях.

— Вчера ребятишки-носители шли. У них было написано, что дед их болен COVID, а они контактные — трое из одной семьи. И взрослые идут с пометкой «контактные». Как вы думаете, положены нам надбавки? — вопрошает другой сотрудник диагностического отделения.

Более того, по его словам, за июнь заплатили даже меньше, чем обычно. Когда медик начал разбираться, его «начали угнетать, придираться ко всему, жалобы предъявлять от пациентов».

Сотрудники бердской ЦГБ работают в масках и перчатках, а люди приходят зачастую без масок. В ответ на претензии медиков, требуют выдать маски.

— А где мы их возьмем, если нам начали выдавать маски только недавно — примерно месяц назад. Было не допроситься. До середины июня сами покупали, — высказался медик, отметив, что в Бердске коронавирус только набирает обороты. — А мы первые, кто оказывает помощь пациентам — рентген делаем. В пульмонологии, рассказывают, невозможно работать, ужас, что творится!

При этом, как утверждает бердский медик, ему заплатили последнюю зарплату на 4000 рублей меньше предыдущей. Руководство не объяснило, с чем это связано. Ведь работы меньше не стало, напротив, все сложнее и опаснее. Этому способствует и коронавирус, и то, что рентгенаппарат в микрорайоновской больнице сломан. Все пациенты идут «в центр».

Все под контролем

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», выплаты бердским медикам за работу в условиях пандемии взял на контроль Общероссийский народный фронт. ОНФ регулярно мониторит, как исполняется указ президента об обеспечении медиков выплатами.

— Персонал бердской ЦГБ обращался в ОНФ с подобной претензией (невыплаты — прим. ред.). В результате информация была передана в Министерство здравоохранения, обсуждена экспертным медицинским сообществом регионального отделения и направлена в надзорные органы, — сообщили «фронтовики».

Кроме того, прокуратура проверяет правильность выплат медикам — чтобы никто, кому они положены, не остался без президентских доплат.

Локальным нормативным актом конкретной больницы устанавливаются отделения и должности, дающие права на стимулирующие выплаты за фактически отработанное время, а также их размер и срок.

В бердской ЦГБ, как пояснил начмед Марат Зарипов, к каждому сотруднику при определении дополнительных выплат подходят индивидуально, оценив риск у медика заразиться при выполнении своих должностных обязанностей. Но он акцентировал внимание на том, что доплаты прежде всего распространяются на тех, кто непосредственно работает в инфекционных госпиталях.

— Работа ведется индивидуальная с каждым сотрудником и заведующими отделениями по поводу выплат. И с тем, кто работает с людьми с подозрением на эту инфекцию, и с пациентами с подтвержденным диагнозом. Это те, кто трудится не в COVID-госпиталях — в поликлиниках, амбулаторных службах. Но надо смотреть конкретно по каждому сотруднику: сколько пациентов и каких они смотрели, кого вели. Этот вопрос стоит у нас на контроле. Все, кому положены деньги, получат. В том числе и диагностическая служба. Все решается достаточно оперативно с каждым сотрудником, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 15 июля замглавного врача бердской горбольницы.

Как ранее заверял глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов, все выплаты осуществляются без срывов, недостатков в финансировании нет, федеральных средств достаточно, поэтому выплаты получат все, кто под них попадает.

По его словам, минздрав оперативно отрабатывает каждую поступающую жалобу по вопросам стимулирующих выплат медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также каждое обращение пациентов по поводу качества оказания медицинской помощи. Для оперативного реагирования на поступающие жалобы, связанные со стимулирующими выплатами, минздрав организовал горячую линию: 238-63-00, 238-63-01, 238-63-02.

Официально

Постановление №415: правила «при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией:

а) врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад, — 80 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;

б) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской помощи, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты), — 40 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;

в) фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи — 20 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;

г) врачам подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (в том числе врачам-инфекционистам, врачам общей практики (семейным врачам), врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам, врачам-терапевтам участковым, врачам-пульмонологам), — 80 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;

д) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи, в том числе среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, — 40 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;

е) младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, — 20 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;

ж) врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (в том числе врачам-инфекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам), — 100 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;

з) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, — 50 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;

и) младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, — 30 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики.

По постановлению №484, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным 12 апреля 2020 года полагаются выплаты:

80 000 рублей в месяц

Врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.

50 000 рублей в месяц

Врачам оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция.

Среднему медицинскому персоналу оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлен COVID-19.

25 000 рублей в месяц

Оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам,у которых выявлена коронавирусная инфекция COVID-19 среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу и водителям скорой медицинской помощи.

Младшему медицинскому персоналу оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлен COVID-19.