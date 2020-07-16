На особый контроль взял мусорную свалку около кладбища Бердска губернатор Травников. Сейчас условий для стройки полигона нет

Правительство региона проведет анализ ситуации с созданием объекта ТКО в Искитимском районе, сообщило Курьер.Среда.Бердск министерство ЖКХ региона.
На особый контроль в Правительстве Новосибирской области взята ситуация, связанная с созданием объекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Искитимском районе. Вопросы создания инфраструктуры ТКО на данной территории будут внимательно проанализированы с учетом всех звучащих мнений, окончательные решения по размещению данного объекта будут приняты только после проведения всех необходимых экспертиз. В настоящее время необходимых условий для начала строительства объекта нет.
Как прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, обсуждение вопроса ведется совместно отраслевыми министерствами регионального Правительства, органами местного самоуправления Искитимского района, а также рабочей группы с участием экологов и общественников, созданной по инициативе органов местного самоуправления.
Денис Архипов подчеркнул, что решение вопроса о реализации проекта строительства объекта в сфере обращения с ТКО в Искитимском районе возможно только после получения результатов экологической и строительной экспертиз. В настоящее время только формируется пакет документов для прохождения государственной экологической экспертизы, в ходе которой будут учтены условия удаленности от водных объектов, жилой застройки, а также нормы воздушного кодекса РФ и земельного кодекса РФ. Таким образом, в настоящее время необходимых условий для начала строительства объекта нет.
Где проект для экспертизы? Анализ почвы и водоносных горизонтов? Где сама экспертиза? Что важнее - свалка или аэродром?
Не переживайте деньги не пропадут, оформят как объезд.
Их уже давно создает и обязательно создаст власть.
Для этого достаточно превратить население в мусор, чем эта власть собственно и занимается.
https://www.youtube.com/watch?v=alQ3fzQZz7s&feature=emb_logo
В случае принятия этого законопроекта в России не будет никакого механизма оценки предполагаемой хозяйственной деятельности с точки зрения ее экологической безопасности.
Вопрос Шерстобитовой, а за что она получает зарплату, если не видит у себя под носом, что делается: сваливается мусор в еще не разрешенном месте, а это называется несанкционированная свалка и за это полагается штраф. Работайте госпожа Шерстобитова!
Как это за что? За то что бы у всяких почётных и еже с ними, никогда не было проблем при вырубке деревьев Бердска, а вы случайно но не наивный северо-корейский юноша? Почему этой госпоже до сих пор не присвоено звание главного помощника по экологии Бердска, ведь в экологии Бердска она первая всё одобряеет?
Тебе, лично, помойка нужна рядом с кладбищем? Рядом с речкой, из которой твои дети воду пьют?
Сыпать дерьмо рядом с могилами родителей могут хотеть только *********, Коля.
Ну, вот, скажи - да, нужна. Очень нужна. Это тот объект в городе, о котором я так долго мечтал.
Розу ветров свою засунь какому-нибудь, инициатору этого проекта, прямо туда, куда мне написать не разрешают.
А помойка городу УГРОЖАЕТ и люди об этом говорят. Если тебе это непонятно, Коля, то запишись на приём к врачу какому. Онкологу, например. Он тебе объяснит связь роста заболеваний с горящими свалками.
Или узнай о росте количества детей-астматиков в нашем чудном городе-курорте.
Ты в своё время назащищал Бердск так, что теперь не знаем, куда и что разгрести.
Молодец, возьми пирожок на полке.
Однажды я в составе комиссии города проверял водозаборы. Вода поступает туда такая, как-будто только что помыли колесо автомобиля после дождя. Её осветляют, подвергали обеззараживанию хлором, который обладает накопительными свойствами в организме. Лично меня научили пить воду в Афганистане только помле кипения так, что от воды из под крана меня тошнит. Самое опасное для организма вода:в Германии не хватает йода (зубы страдает), в Афганистане в воде много солей (образуются камни в почках). В споминаю, когда работал в Речкуновском санатории, где использовалась вода из скважин. Однажды пришёл после Новогодних праздников и увидел, что вода в графине такая, как-будто ей только что помыли пол.А её давали больным, готовили пищу и тд.