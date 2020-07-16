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На особый контроль взял мусорную свалку около кладбища Бердска губернатор Травников. Сейчас условий для стройки полигона нет

17:50 16.07.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Правительство региона проведет анализ ситуации с созданием объекта ТКО в Искитимском районе, уверяют власти региона. Денис Архипов: решение вопроса о реализации проекта строительства объекта в сфере обращения с ТКО в Искитимском районе возможно только после получения результатов экологической и строительной экспертиз.

На особый контроль взял мусорную свалку около кладбища Бердска губернатор Травников. Сейчас условий для стройки полигона нет
Полигон около кладбища Бердска уже активно строится
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
На особый контроль взял мусорную свалку около кладбища Бердска губернатор Травников. Сейчас условий для стройки полигона нет

На особый контроль взял мусорную свалку около кладбища Бердска губернатор Травников. Сейчас условий для стройки полигона нетЧитаем заявление министра ЖКХ Архипова по полигону около кладбища: мусорка Бердска морально устарела, а на смену придет полигон с сортировкойЕщё 71 новостей

Правительство региона проведет анализ ситуации с созданием объекта ТКО в Искитимском районе, сообщило Курьер.Среда.Бердск министерство ЖКХ региона.
На особый контроль в Правительстве Новосибирской области взята ситуация, связанная с созданием объекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Искитимском районе. Вопросы создания инфраструктуры ТКО на данной территории будут внимательно проанализированы с учетом всех звучащих мнений, окончательные решения по размещению данного объекта будут приняты только после проведения всех необходимых экспертиз. В настоящее время необходимых условий для начала строительства объекта нет.
Как прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, обсуждение вопроса ведется совместно отраслевыми министерствами регионального Правительства, органами местного самоуправления Искитимского района, а также рабочей группы с участием экологов и общественников, созданной по инициативе органов местного самоуправления.

Денис Архипов подчеркнул, что решение вопроса о реализации проекта строительства объекта в сфере обращения с ТКО в Искитимском районе возможно только после получения результатов экологической и строительной экспертиз. В настоящее время только формируется пакет документов для прохождения государственной экологической экспертизы, в ходе которой будут учтены условия удаленности от водных объектов, жилой застройки, а также нормы воздушного кодекса РФ и земельного кодекса РФ. Таким образом, в настоящее время необходимых условий для начала строительства объекта нет.

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От редакции

Услышат мнение жителей?

Аноним, 15 июля 2020 17:46
НВР:
Где проект для экспертизы? Анализ почвы и водоносных горизонтов? Где сама экспертиза? Что важнее - свалка или аэродром?
аноним, 15 июля 2020 18:41
Неужели деньги вложенные в дорогу и котлован на ветер? Так только в сказках бывает,бизнес деньги на ветер не выбрасывает!
аноним, 15 июля 2020 19:01
Условий нет,а стройка идёт?!!!!!
Аноним, 16 июля 2020 14:29
Там по генплану горда должна быть кольцевая дорога.
Не переживайте деньги не пропадут, оформят как объезд.
Аноним, 15 июля 2020 18:32
Спасите город господа!!!У меня в нем дети живут.
Анна, 15 июля 2020 18:37
Интпрепнпя ситуация:Условий нет, а стройка есть!?
Аноним, 15 июля 2020 23:23
Условия обязательно будут.
Их уже давно создает и обязательно создаст власть.
Для этого достаточно превратить население в мусор, чем эта власть собственно и занимается.
Nomad47, 15 июля 2020 20:38
Возможно, особый контроль будет заключаться в том, чтобы не мешали строительству свалки. Без всяких экспертиз и роза ветров, и рельеф местности, и речка Раздельная, и водозабор недалеко от её устья говорит о том, что мусорной свалке там не место. Да и позиция Архипова очень мутная.
Аноним, 15 июля 2020 22:44
А сможет ли Травников уследить за руками наперсточников, перекатывающих из стакана в стакан шарик, меняющий формы и очертания от незаконного нефтеперерабатывающего завода до незаконной мусорной свалки?!
Аноним, 15 июля 2020 23:06
Учтёт ли Андрей Александрович предыдущие боевые заслуги почетного: "В 2014 году Виктор Голубев был арестован по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности и организации опасного производства — нелегального нефтеперерабатывающего завода. В феврале 2015 года суд признал его вину по всем эпизодам и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Однако с учётом срока содержания под стражей и амнистии в честь 70-летия Победы Виктор Голубев вышел на свободу" (По материалам Википедии)
Аноним, 15 июля 2020 23:11
Хотелось бы напомнить Травниковыу, что "Общественную опасность представляют братья Голубевы из Бердска"
https://www.youtube.com/watch?v=alQ3fzQZz7s&feature=emb_logo
Срочно экспертизу, 15 июля 2020 23:41
Как отмечает «Коммерсант», в тексте поправок, которые оказались в распоряжении газеты, указано, что предлагают отменить ГЭЭ (гос. экологическая экспертиза) для объектов первой категории опасности, мусоросжигательных заводов, предприятий по утилизации, обезвреживанию и рекультивации мусора и свалок, а также практически для всех объектов, которые строятся на особо охраняемых природных территориях.
В случае принятия этого законопроекта в России не будет никакого механизма оценки предполагаемой хозяйственной деятельности с точки зрения ее экологической безопасности.
Aноним, 16 июля 2020 09:05
У меня дача в С.О "ИВА" и я наблюдала как на склонах через речку сняли полосами дерн, потом появился строительный мусор в котлованах(бывшие Голубевские глиняные карьеры).
Вопрос Шерстобитовой, а за что она получает зарплату, если не видит у себя под носом, что делается: сваливается мусор в еще не разрешенном месте, а это называется несанкционированная свалка и за это полагается штраф. Работайте госпожа Шерстобитова!
Аноним, 16 июля 2020 10:54
"Вопрос Шерстобитовой, а за что она получает зарплату, если не видит у себя под носом, что делается: сваливается мусор в еще не разрешенном месте, а это называется несанкционированная свалка и за это полагается штраф. Работайте госпожа Шерстобитова!"

Как это за что? За то что бы у всяких почётных и еже с ними, никогда не было проблем при вырубке деревьев Бердска, а вы случайно но не наивный северо-корейский юноша? Почему этой госпоже до сих пор не присвоено звание главного помощника по экологии Бердска, ведь в экологии Бердска она первая всё одобряеет?
гость, 16 июля 2020 11:34
У нас все делается так, вспомните как строили дом у МСЧ-129, построили и узаконили, хотя были не согласные и чиновники из города приезжали. Набережная, махинациями с участками и узаконили как единый комплекс. И на Боровой Голубев дом строил без разрешений - узаконил в итоге. Так и тут, начхать ему на всех, он здесь не живет (территориально) а только деньги зарабатывает.
Николай, 16 июля 2020 11:55
Мне после службы в Вооружённых силах СССР пришлось заниматься вопросами защиты города. В Бердске вредное производство, особо опасные объекты (хим завод, водозабор в п. Агролес, кладбище) строили с таким расчётом, чтобы в случае техногенной аварии нанести минимальный ущерб городу. Роза ветров вообще не направлена на зоны отдыха, спортивные сооружения ДОЛ города. Помойка, которую строят в районе кладбища городу не угрожает.
Аноним, 16 июля 2020 12:26
Сколько "заработали" за комментарий?
Аноним, 16 июля 2020 14:34
Пачку печенек и чашку чая.
Истмат, 16 июля 2020 14:58
Здоров ли ты, Коля?
Тебе, лично, помойка нужна рядом с кладбищем? Рядом с речкой, из которой твои дети воду пьют?
Сыпать дерьмо рядом с могилами родителей могут хотеть только *********, Коля.
Ну, вот, скажи - да, нужна. Очень нужна. Это тот объект в городе, о котором я так долго мечтал.
Розу ветров свою засунь какому-нибудь, инициатору этого проекта, прямо туда, куда мне написать не разрешают.
А помойка городу УГРОЖАЕТ и люди об этом говорят. Если тебе это непонятно, Коля, то запишись на приём к врачу какому. Онкологу, например. Он тебе объяснит связь роста заболеваний с горящими свалками.
Или узнай о росте количества детей-астматиков в нашем чудном городе-курорте.
Ты в своё время назащищал Бердск так, что теперь не знаем, куда и что разгрести.
Аноним, 16 июля 2020 14:35
Николай, 16 июля 2020 11:55
Молодец, возьми пирожок на полке.
Надежда, 16 июля 2020 14:50
а то что прям рядом река Раздельная, она же Гуменка? мы ж потом эту воду пьем
Николай, 16 июля 2020 15:30
В детстве я наблюдал, что по реке Гумёнка плыли гробы и кресты. Водохранилище образовано на месте населённого пункта, где были выгребные ямы, туалеты. Люди купаются, где нет туалетов.
Однажды я в составе комиссии города проверял водозаборы. Вода поступает туда такая, как-будто только что помыли колесо автомобиля после дождя. Её осветляют, подвергали обеззараживанию хлором, который обладает накопительными свойствами в организме. Лично меня научили пить воду в Афганистане только помле кипения так, что от воды из под крана меня тошнит. Самое опасное для организма вода:в Германии не хватает йода (зубы страдает), в Афганистане в воде много солей (образуются камни в почках). В споминаю, когда работал в Речкуновском санатории, где использовалась вода из скважин. Однажды пришёл после Новогодних праздников и увидел, что вода в графине такая, как-будто ей только что помыли пол.А её давали больным, готовили пищу и тд.
Николай, 16 июля 2020 15:04
Мэр мог бы собрать всех с плакатами, привёз их на место строительства объекта, поджечь кучу мусора и опытным путём показал, что надо лечиться!
Аноним, 16 июля 2020 17:57
Просто найти безвредные дымовухи (можно цветные). Зажечь на границе кладбища и полигона, когда будет дуть южный ветер. И посмотреть - куда прилетит Мэри Попинс

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