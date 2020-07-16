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Образование / Общество

Ядерный взрыв произвели 75 лет назад впервые в Лос-Аламосе

08:13 16.07.2020 Фото: Википедия
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В начале 1940-х годов в США были разработаны физические принципы осуществления ядерного взрыва (так называемый «Манхэттенский проект»).

Ядерный взрыв произвели 75 лет назад впервые в Лос Аламосе
В августе 1945 года две мощные атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки

16 июля 1945 года в США, на полигоне близ Лос-Аламоса (другое название – Аламогордо, штат Нью-Мексико) был произведен наземный взрыв первого в мире атомного устройства. Вспышка от него виднелась на расстоянии 290 км, а звук был слышен на расстоянии до 160 км.

В процессе подготовки ядерного испытания на полигоне была построена 30-метровая башня. 12 июля началась сборка ураново-плутониевого атомного заряда, мощность которого составляла 20-22 килотонн. Через два дня почти готовое ядерное устройство (без детонаторов) подняли на вершину башни. В ночь на 15 июля на нем установили детонаторы.

А 16 июля в 05:29:45 установка была подорвана.

В августе 1945 года две мощные атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки. В результате атомной бомбардировки в Хиросиме были убиты и ранены более 140 тысяч человек, в Нагасаки – около 75 тысяч. Сами города превратились в пепел. Впервые за всю историю человечества было применено ядерное оружие. Тогда это не вызывалось военной необходимостью. Руководство США преследовало политические цели – продемонстрировать свою силу для устрашения СССР.

Вскоре ядерное оружие было создано и в СССР группой ученых физиков во главе с академиком Игорем Курчатовым.

Источник: calend

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От редакции

Страшное оружие?

Аноним, 16 июля 2020 09:31
В СССР 221 - наземных. 715 - подземные. И это ещё враги не приходили, только свои. (Википедия, если что)

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