Запретят ремонт автомобилей б/у запчастями. Разрешение на них нужно будет получать в ГИБДД и лаборатории

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) собирается запретить использовать в ремонте машин запчасти, которые были ранее в употреблении или же прошли восстановление для дальнейшей службы в новом ТС.

Разрешение на установку такого оборудования можно будет получить в специальных испытательных лабораториях

Изменения подробно прописаны в третьем пакете технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

Под действие запрета будет попадать множество самых разнообразных деталей для автомобиля: кресла со встроенными креплениями ремней, сами ремни безопасности и подушки, оборудование ГБО, элементы рулевого управления и тормозной системы, иммобилайзеры, катализаторы, прозрачные защитные плёнки для оптики, фаркопы, багажники для крыши, антенны и многие другие запчасти.

Такой запрет от ЕЭК на повторное использование автодеталей нанесёт удар и по бюджету хозяев а/м, и по техническим сервисам, которые не только осуществляют ремонт ТС, но также меняют в них запчасти. Разрешение на установку такого оборудования можно будет получить в специальных испытательных лабораториях, которых, к слову, в нашей стране крайне мало.

Кроме специальных лабораторий, документ, дающий право на установку в свой транспорт б/у деталей, надо будет получить ещё и в ГИБДД.

Источник: gismeteo