Сильнейшая магнитная буря достигнет пика активности 16 июля 2020 года: Как пережить этот сложный день и не попасть в больницу

Сегодня, следует внимательно следить за своим самочувствием, не перегружать организм, больше отдыхать. Желательно сократить пребывание на солнце до минимума.

с 15 по 17 июля не только у метеочувствительных людей возможны проблемы со здоровьем

Мощная магнитная буря, начавшаяся 15 июля, сегодня достигнет своего пика. Еще вчера многие люди ощутили все «прелести» влияния геомагнитного поля на себе: тошнота, головная боль, аппатия, скачки давления, состояние разбитости. В пиковый день, все это это может лишь усугубиться.

По мнению специалистов, под угрозой могут оказаться люди с хроническим заболеваниями: недугами сердца и сосудов, гипертонией и психическими расстройствами. Впрочем, с 15 по 17 июля не только у метеочувствительных людей возможны проблемы со здоровьем. У большинства россиян, снижается концентрации внимания, и отмечаются перепады настроения во время сильных магнитных колебаний, — рассказывают врачи.

Врачи в этот день рекомендуют людям, из группы риска, иметь под рукой привычные лекарства, от хронических болезней и простые обезболивающие, снимающие спазмы. Сегодня, следует внимательно следить за своим самочувствием, не перегружать организм, больше отдыхать. Желательно сократить пребывание на солнце до минимума.