Мероприятия, запланированные на июнь 2020 года перенесены, следите за анонсами, ваш ГДК

08:17 16.07.2020 Фото: городской Дом культуры 0

Мероприятия, запланированные на июнь 2020 года перенесены на более поздние сроки.

Здоровья и сил в это непростое время желает вам ГДК Мероприятия, запланированные на июнь 2020 года перенесены на более поздние сроки.

Желаем вам крепкого здоровья, берегите себя и своих близких! Источник: Раздел городского Дома культуры на сайте Весь Бердск

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