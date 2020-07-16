Мероприятия, запланированные на июнь 2020 года перенесены, следите за анонсами, ваш ГДК

Мероприятия, запланированные на июнь 2020 года перенесены на более поздние сроки.
Желаем вам крепкого здоровья, берегите себя и своих близких!
Источник: Раздел городского Дома культуры на сайте Весь Бердск
Мероприятия, запланированные на июнь 2020 года перенесены на более поздние сроки.
Мероприятия, запланированные на июнь 2020 года перенесены на более поздние сроки.
Желаем вам крепкого здоровья, берегите себя и своих близких!
Источник: Раздел городского Дома культуры на сайте Весь Бердск
От редакции
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