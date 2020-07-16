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Мероприятия, запланированные на июнь 2020 года перенесены, следите за анонсами, ваш ГДК

08:17 16.07.2020 Фото: городской Дом культуры
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Мероприятия, запланированные на июнь 2020 года перенесены на более поздние сроки.

Мероприятия, запланированные на июнь 2020 года перенесены, следите за анонсами, ваш ГДК
Здоровья и сил в это непростое время желает вам ГДК

Мероприятия, запланированные на июнь 2020 года перенесены на более поздние сроки.
Желаем вам крепкого здоровья, берегите себя и своих близких!

Источник: Раздел городского Дома культуры на сайте Весь Бердск

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