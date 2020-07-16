Думаете только о своих проблемах и не замечаете жизнь вокруг? Как с этим быть, отвечает психотерапевт Тарас Иващенко из Риги

Для этого нужно отвлечься от телефона, компьютера, телевизора, решения не ваших задач и обратить свой осознанный взор к себе. Не забывать дышать.

Проблемы не дают нам жить и дышать полной грудью

Масса проблем, вопросов, работы, весь день как белка в колесе. А хочется жить и радоваться. Как научиться замечать жизнь вокруг? На этот вопрос ответил врач-психотерапевт и специалист по психосоматической медицине Тарас Иващенко. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Мне пора к психотерапевту?».

Для того, чтобы начать замечать жизнь вокруг, нужно оглянуться вокруг и посмотреть где я? Что происходит? Что я чувствую? Что происходит здесь и сейчас? Для этого нужно отвлечься от телефона, компьютера, телевизора, решения не ваших задач и обратить свой осознанный взор к себе. Не забывать дышать.

Что вы чувствуете?



Какие запахи вокруг?Что вы видите?Что вы слышите?Что вы осязаете?

Пройдитесь по своим органам чувств. Вы здесь и сейчас.

Нравится ли Вам?

Что бы вы хотели поправить?

Если с этим алгоритмом возникают трудности, обратите внимание на детей. Как они это делают? В этом вопросе- они прекрасные учителя!