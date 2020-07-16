Думаете только о своих проблемах и не замечаете жизнь вокруг? Как с этим быть, отвечает психотерапевт Тарас Иващенко из Риги

Масса проблем, вопросов, работы, весь день как белка в колесе. А хочется жить и радоваться. Как научиться замечать жизнь вокруг? На этот вопрос ответил врач-психотерапевт и специалист по психосоматической медицине Тарас Иващенко. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Мне пора к психотерапевту?».
Для того, чтобы начать замечать жизнь вокруг, нужно оглянуться вокруг и посмотреть где я? Что происходит? Что я чувствую? Что происходит здесь и сейчас? Для этого нужно отвлечься от телефона, компьютера, телевизора, решения не ваших задач и обратить свой осознанный взор к себе. Не забывать дышать.
Что вы чувствуете?
Что вы видите?
Что вы слышите?
Что вы осязаете?
Пройдитесь по своим органам чувств. Вы здесь и сейчас.
Нравится ли Вам?
Что бы вы хотели поправить?
Если с этим алгоритмом возникают трудности, обратите внимание на детей. Как они это делают? В этом вопросе- они прекрасные учителя!