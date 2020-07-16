16.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Аномальная жара пришла в Бердск и задержится на все выходные: до +33°C будет 16 июля

08:33 16.07.2020 Фото: pexels.com
1 0

Ветер будет северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16°C.

Аномальная жара пришла в Бердск и задержится на все выходные: до +33°C будет 16 июля
Жара пришла в Бердск

16 – 20 июля ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами местами +30°С и выше, предупреждает МЧС.
Метеорологическая обстановка: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16°C, днем +28, +33°C.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите жару?

Аноним, 16 июля 2020 09:52
НВР:
Обожаю.Также как и дожди которые приходил в шапке невидимке каждый день

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выделили больше 100 штаммов коронавируса российские ученые, сообщила Голикова
10:17 16-07-2020
Выделили больше 100 штаммов коронавируса российские ученые, сообщила Голикова
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
10:17 16-07-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Обгоревшее тело 19-летнего молодого человека обнаружили после пожара из-за замыкания в доме по ул. Менжинского Новосибирска
10:15 16-07-2020
Обгоревшее тело 19-летнего молодого человека обнаружили после пожара из-за замыкания в доме по ул. Менжинского Новосибирска
Рожать и хохотать: веселящий газ хотят применять во время родовой деятельности
10:08 16-07-2020
Рожать и хохотать: веселящий газ хотят применять во время родовой деятельности
Что нельзя делать с вещами умершего человека до 40 дней и после. Когда их раздавать или нужно выбросить?
10:08 16-07-2020
Что нельзя делать с вещами умершего человека до 40 дней и после. Когда их раздавать или нужно выбросить?
Свело судорогой ногу на глубине и 15-летний подросток захлебнулся в Оби. Его тело не найдено 11 дней
10:01 16-07-2020
Свело судорогой ногу на глубине и 15-летний подросток захлебнулся в Оби. Его тело не найдено 11 дней
Свежее рыбное филе в магазине «Хороший», для тех, кто любит вкусно и быстро покушать
09:58 16-07-2020
Свежее рыбное филе в магазине «Хороший», для тех, кто любит вкусно и быстро покушать
Арестовали топ-менеджера "Почты России" Емельченкова за ущерб в 67 млн рублей
09:52 16-07-2020
Арестовали топ-менеджера
Зажало 60 пассажиров при столкновении пассажирского поезда с грузовым
09:45 16-07-2020
Зажало 60 пассажиров при столкновении пассажирского поезда с грузовым
Прокусил насквозь руку туристке лев во время совместного фото в парке львов «Тайган» 1
09:30 16-07-2020
Прокусил насквозь руку туристке лев во время совместного фото в парке львов «Тайган»