Аномальная жара пришла в Бердск и задержится на все выходные: до +33°C будет 16 июля

Ветер будет северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16°C.

Жара пришла в Бердск 16 – 20 июля ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами местами +30°С и выше, предупреждает МЧС.

Метеорологическая обстановка: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16°C, днем +28, +33°C.

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