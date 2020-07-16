16 – 20 июля ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами местами +30°С и выше, предупреждает МЧС.
Метеорологическая обстановка: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16°C, днем +28, +33°C.
Аномальная жара пришла в Бердск и задержится на все выходные: до +33°C будет 16 июля
Ветер будет северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16°C.
16 – 20 июля ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами местами +30°С и выше, предупреждает МЧС.
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