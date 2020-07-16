Гороскоп от Павла Глобы 16 июля 2020 советует Ракам дать волю своим желаниям, а Козерогам не терять времени зря

Гороскоп на четверг, 16 июля 2020 года, обещает почти всем знакам Зодиака день без финансовых затруднений. Многие смогут сделать покупки, о которых давно мечтали. Правда, некоторые могут стать жертвами мошенников. Поэтому бдительность терять не стоит.

У Весов сегодня есть шанс встретить человека, который сыграет очень большую роль в вашей дальнейшей жизни

Овен

Овнам в целом звезды будут благоприятствовать. Особенно удачным будет этот день для тех, кто занимается творчеством. Возможно, вам удастся завершить работу, которая давно была начата.

Телец

У Тельцов этот день будет благоприятен для деловых встреч и переговоров. Вам удастся заключить выгодную сделку или познакомиться с людьми, которые в будущем могут стать надежными партнерами.

Близнецы

Близнецы могут получить откуда-то хорошее известие, которое порадует не только вас, но и ваших близких. Завершение дня будет у вас романтичным и придаст вам много сил для следующего дня.

Рак

Гороскоп на 16 июля для всех знаков Зодиака: Павел Глоба советует Ракам отпустить свои желания на свободу, а Рыбам хорошо отдохнуть

Раки сегодня попробуют следовать своим желаниям. И вы не прогадаете. Нельзя вечно держать себя в узде. Иногда стоит дать волю своим желаниям, и вы почувствуете истинную свободу.

Лев

Львы, сегодняшний день сулит вам удачу в небольших путешествиях. Возможно, вам нужно будет куда-то отправиться по работе. А может быть, просто у вас вырвется неожиданный выходной, и вы захотите провести его за городом.

Дева

Девам удастся сегодня завершить грандиозное дело, которое никак вам до сих пор не давалось. Сегодня все у вас получится. Нужно только наметить план и неукоснительно следовать ему.

Весы

У Весов сегодня есть шанс встретить человека, который сыграет очень большую роль в вашей дальнейшей жизни. Вместе с тем, есть вероятность нарваться на мошенника, поэтому прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Он вас не подведет.

Скорпион

У Скорпионов выдастся не самый благоприятный день. Чья-то зависть или козни могут разрушить ваши планы. Поэтому сегодня с утра не стоит делиться задуманным ни с кем, кроме самых близких людей.

Стрелец

Гороскоп на 16 июля для всех знаков Зодиака: Павел Глоба советует Ракам отпустить свои желания на свободу, а Рыбам хорошо отдохнуть



У Стрельцов благоприятный день для заключения выгодных сделок и удачных покупок. Однако, несмотря на это, астролог советует вам провести вечер этого дня в кругу семьи. Это укрепит ваши отношения.

Козерог

Козерогам выпадает удачный день для начала воплощения планов. Если план у вас готов, и вы знаете, чего вы хотите, то сегодня может получиться очень удачный старт. Не теряйте времени зря.

Водолей

Водолеи, ваша харизма сегодня будет зашкаливать. Вам даже не придется особенно напрягаться для того, чтобы добиться желаемого. Люди сами будут идти вам навстречу, и благодаря этому вам удастся решить очень много сложных задач.

Рыбы

Рыбы будут сегодня целый день поглощены суетой. Работы будет у вас много, но вы с ней отлично справитесь. Однако на дом никакой работы брать не нужно. Вам необходимо хорошо отдохнуть и уделить время самым близким людям.

Источник: today