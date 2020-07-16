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Арестовали топ-менеджера «Почты России» Емельченкова за ущерб в 67 млн рублей

09:52 16.07.2020 Фото: ria.ru
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Сам Емельченков вину не признал и просил избрать более мягкую меру пресечения. «Я себя виновным не признаю, я не собираюсь коммуницировать с другими участниками». В свою очередь защита просила отпустить его под залог размере 5 миллионов рублей.

Арестовали топ менеджера Почты России Емельченкова за ущерб в 67 млн рублей
Топ-менеджер Почты России обвиняется по уголовному делу

Чертановский суд Москвы в среду отправил под домашний арест заместителя гендиректора по информационным технологиям «Почты России» Сергея Емельченкова по обвинению в превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия»,- огласила судья Юлия Черникова.

Таким образом, он останется под домашним арестом до 13 сентября. Емельченков обвиняется по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ. Прокурор поддержал следователя в полном объеме. Накануне правоохранительные органы провели обыск у Емельченкова и изъяли загранпаспорт.

Сам Емельченков вину не признал и просил избрать более мягкую меру пресечения. «Я себя виновным не признаю, я не собираюсь коммуницировать с другими участниками». В свою очередь защита возражала против удовлетворения ходатайства и просила отпустить его под залог размере 5 миллионов рублей.

«Такое ощущение, что следствие вообще не считает домашний арест за меру пресечения, мы просим отпустить его под залог»,- сказал адвокат.

Санкция части 3 статьи 286 УК РФ о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий предполагает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
Дело расследует следственное управление по ЮАО города Москвы.

По версии следствия, Емельченков подписал дополнительное соглашение к договору без согласования с Минкомсвязи России, что повлекло причинение имущественного вреда, за неисполнение этого договора с компанией «Сервионика» «набежали штрафные санкции на 350 млн рублей, потом они якобы были уменьшены до 37 млн рублей» и «Почте Россия» причинен ущерб 67 млн рублей. При этом сторона защиты указала, что подписанное допсоглашение, из-за которого следствие вменяет ущерб, не оспаривалось в суде.

Источник — РИА новости.

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