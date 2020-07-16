2 дня находился в квартире с 2 трупами житель Линево: после пьяной ссоры он проломил молотком череп и резал ножом гостей

Однажды в разговоре с матерью он обмолвился о случившемся. После чего, в полицию поступил анонимный звонок. Сотрудники полиции выехали на место и задержали злоумышленника.

Разозлившись на гостей, хозяин квартиры приискал орудие преступления –нож и молоток

Следственным отделом по Искитимскому району следственного управления СК России по Новосибирской области предъявлено обвинение 59-летнему жителю р.п. Линево Искитимского района в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По данным следствия, 14 июля 2020 года около 17 часов в одной из квартир в доме по пр. Юбилейный в р.п. Линево обнаружены тела мужчины, 1941 г.р., с резанным ранением шеи, и женщины, 1980 г.р., с переломом черепа и резанными повреждениями в области шеи. В ходе предварительного следствия установлено, что в ходе распития спиртных напитков между потерпевшими и хозяином квартиры на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт. Разозлившись на гостей, хозяин квартиры приискал орудие преступления –нож и молоток, и нанес женщине удары в области головы и шеи, после чего мужчине.

В течение двух дней злоумышленник оставался в этой квартире. Однажды в разговоре с матерью он обмолвился о случившемся. После чего, в полицию поступил анонимный звонок. Сотрудники полиции выехали на место и задержали злоумышленника.

В настоящее время по ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем СКР по уголовному делу назначены судебно-медицинская, биологическая и психолого-психиатрическая экспертиза.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательств по делу. Расследование по уголовному делу продолжается.

Источник: nsk.sledcom.ru