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Отсрочку и рассрочку по уплате налогов на 2 млн 200 тыс получили предприниматели Бердска. Узнай, можешь ли получить ты

17:30 16.07.2020, Алина Бурова Фото: pexels.com
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Отсрочка или рассрочка по налогам предоставляется на срок от 3 месяцев до 1 года. О поддержке рассказала руководитель ИФНС №3 Елена Перемитина.

Отсрочку и рассрочку по уплате налогов на 2 млн 200 тыс получили предприниматели Бердска. Узнай, можешь ли получить ты
Льготы по налогам из-за коронавируса и карантина в 2020 году — это часть мер, принимаемых Правительством РФ с целью снижения негативных последствий
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Отсрочку и рассрочку по уплате налогов на 2 млн 200 тыс получили предприниматели Бердска. Узнай, можешь ли получить ты

Отсрочку и рассрочку по уплате налогов на 2 млн 200 тыс получили предприниматели Бердска. Узнай, можешь ли получить тыСубсидии на 67 млн рублей получили бизнесмены в коронавирус в Бердске. Каких именно сфер?Ещё 107 новостей

Одной из мер поддержки предпринимателей в коронавирус является предоставление отсрочек и рассрочек. Эта мера поддержки касается дополнительных отсрочек и рассрочек, кроме тех, которые предусмотрены постановлением №406 Правительства РФ. Услуга направлена для организаций, предприятий, которые осуществляют свою деятельность в наиболее пострадавших областях.

Перечень наиболее опасных отраслей был определен несколькими постановлениями Правительства: общественное питание, бытовые услуги, автотранспортные перевозки, гостиничный бизнес, организации, осуществляющие свою деятельность в области культуры и спорта, сотрудники культурно-массовых предприятий, одним словом те, кто вынуждены были прекратить свою деятельность на время введения ограничительных мер.

Отсрочка или рассрочка предоставляется по всем налогам, кроме НДС, акцизам, НДПИ, патентам на срок от 3 месяцев до 1 года.

О данной мере поддержки бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции в Бердске рассказала «Курьер. Среда. Бердск» на оперативном штабе руководитель ИФНС №3 по Новосибирской области Елена Перемитина.

— На сегодняшний день подали заявление и получили отсрочку на срок 6 месяцев четыре бердских налогоплательщика. Сумма отсрочки составляет 2 млн. 200 тыс. Эта мера пока продолжает действовать. Желающие могут обратиться. Предоставляются для тех предпринимателей осуществление деятельности, которых происходит в наиболее пострадавших областях и снижение дохода не менее 10 % или получение убытка, при условии, что в предыдущих периодах этого убытка не было, — упомянула Елена Анатольевна.

Напомним, что за мерами поддержки в качестве субсидий обратилось 2600 налогоплательщиков. Из них 914 — налогоплательщики из Бердска. Юридических лиц — 161 и 753 индивидуальных предпринимателей

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