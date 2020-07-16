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Столб черного дыма из военного городка напугал жителей Бердска

11:15 16.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Горожане даже заподозрили крушение самолета на аэродроме «Бердск-Центральный». Но в оперативные службы не поступала информация о пожаре или ЧП.

Столб черного дыма из военного городка напугал жителей Бердска
Дым нередко замечают в районе военного городка Бердска

Утром в четверг черный дым в военном городке Бердска напугал горожан. Дым поднимался высоким столбом в течение нескольких минут. Бердчане заподозрили, что произошел пожар на территории бывшей бригады спецназа. Кто-то предположил, что горит упавший на аэродроме «Бердск-Центральный» самолет или планер.

Действительно, на бердском летном поле в последние дни поднимаются в воздух воспитанники авиационного кадетского корпуса им. Покрышкина. Они летают на планерах. Но никаких происшествий не произошло. 16 июля планеров в бердском небе не замечено.

В бердской ЕДСС заявили, что сообщений о пожарах оперативному дежурному по городу не поступало — пожарные доложили, что все спокойно. Замначальника бердского 5-го отряда пожарной охраны Тихон Фроловский тоже сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что информации о пожаре в районе военного городка утром 16 июля не поступало. Собственно, как и о возгораниях в других частях Бердска.

Местные жители говорят, что на территории военного гарнизона нередко что-то жгут. Например, в прошлом году сжигали покрышки. Это была запланированная акция, о которой предупредили пожарных, сообщал начальник городского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков.

Весной 2020 года ДОСААФ выжигал траву на летном поле для удобства техники. И тоже под присмотром пожарных, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— На территории ДОСААФ Минобороны идет плановый отжиг травы, — прокомментировал тогда Степоненков.

По его словам, плановость предполагает наличие распорядительного документа, ответственных людей, соответствующей техники, чтобы пал травы не вышел из-под контроля.

И на этот раз, вероятно, случился «плановый пожар».

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От редакции

Знаете, что горело?

Аноним, 16 июля 2020 11:38
если судить по приведённой картинке, то горит не на аэродроме.
Горит что-то на северо-западе Бердска...
Аноним, 16 июля 2020 12:30
"Местные жители говорят, что на территории военного гарнизона нередко что-то жгут. Например, в прошлом году сжигали покрышки. Это была запланированная акция, о которой предупредили пожарных, сообщал начальник городского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков."

Я вообще не понимаю, как можно согласовать отравление жителей Бердска, канцерогенами выделяемыми из горящих покрышек автомашин, а уж тем более это разрешить законом в Бердске? Театр абсурда!
Аноним, 16 июля 2020 12:39
Второй день с 9-10 что то жгут около асфальтного завода на промышленной!С вокзала даже было видно. Может это тот дым доходит.

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