Кто такой плохой учитель: ленивый и безразличный. Согласны?

По мнению 20% учителей, безответственность и безразличие к своему предмету и детям характеризуют плохого педагога.
Ещё 16% уверены, что плохой учитель — это ленивый человек, который не хочет развиваться.
Некомпетентность и незнание предмета назвали признаками плохого учителя 14% респондентов, формализм и нелюбовь к детям — 12% опрошенных.
При этом четверть школьных учителей уверены, что хорошего педагога прежде всего характеризует профессионализм — компетентность и знание своего предмета.
На втором месте среди качеств хорошего учителя — любовь и уважение к детям и своей профессии (так считают 17% участников опроса).
Педагогический талант считают главным признаком хорошего учителя 10% опрошенных, гибкость и мобильность педагога — 9%.
Доброжелательность и чувство юмора считают необходимым качеством 8% респондентов.
Опубликованные в июне результаты опроса показали, что более половины учителей (57%) собираются продолжить работать с учениками в летний период.
Источник: РТ