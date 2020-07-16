Кто такой плохой учитель: ленивый и безразличный. Согласны?

Российские учителя рассказали, какими качествами обладают хороший и плохой педагоги. Результаты опроса, проведённого онлайн-школой Skysmart, читайте ниже.

Педагогический талант считают главным признаком хорошего учителя 10% опрошенных

По мнению 20% учителей, безответственность и безразличие к своему предмету и детям характеризуют плохого педагога.

Ещё 16% уверены, что плохой учитель — это ленивый человек, который не хочет развиваться.

Некомпетентность и незнание предмета назвали признаками плохого учителя 14% респондентов, формализм и нелюбовь к детям — 12% опрошенных.

При этом четверть школьных учителей уверены, что хорошего педагога прежде всего характеризует профессионализм — компетентность и знание своего предмета.

На втором месте среди качеств хорошего учителя — любовь и уважение к детям и своей профессии (так считают 17% участников опроса).

Педагогический талант считают главным признаком хорошего учителя 10% опрошенных, гибкость и мобильность педагога — 9%.

Доброжелательность и чувство юмора считают необходимым качеством 8% респондентов.

Опубликованные в июне результаты опроса показали, что более половины учителей (57%) собираются продолжить работать с учениками в летний период.

Источник: РТ