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«Ни средств, ни оборудования. У нас ничего нет! »: видеообращение норильского депутата после смерти сына от COVID-19 к властям

11:40 16.07.2020 Фото: © youtube.com. Наталья Плотникова
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Я никогда бы не рискнула обращаться в сети с каким-либо воззванием, но другого выхода я просто не вижу, чтобы у меня была возможность сделать так, чтобы краевые власти меня услышали, отметила Наталья Плотникова.

«Ни средств, ни оборудования. У нас ничего нет! »: видеообращение норильского депутата после смерти сына от COVID 19 к властям
Наталья Плотникова

Депутат горсовета Норильска и детский омбудсмен муниципалитета Наталья Плотникова после смерти сына от коронавируса записала из инфекционного госпиталя видеообращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу. Она рассказала о плачевном состоянии медицины в городе, отсутствии КТ и медикаментов в госпитале и попросила передать полномочия по здравоохранению на местный уровень, чтобы «Норильский никель» смог купить необходимое оборудование.

Тайга.инфо приводит монолог Натальи Плотниковой с незначительными сокращениями.

Я никогда бы не рискнула обращаться в сети с каким-либо воззванием, но другого выхода я просто не вижу, чтобы у меня была возможность сделать так, чтобы краевые власти меня услышали. Обращаюсь к норильчанам: «Берегите себя». Ковид есть, он очень страшен и опасен. Он как ласковый и нежный убийца.

Я сейчас хочу обратиться напрямую к Уссу. Я вынуждена констатировать из «красной зоны», что тут обвал заболеваний. Та причина, по которой мой сын ушел из жизни, кроется во взаимоотношениях краевой медицины и медицины Норильска. Я убеждена в том, что я правильно не голосовала в свое время за передачу нашей медицины в край. Результаты налицо.

У нас нет средств, нет ни финансов, ни оборудования. У нас ничего нет! Инфекционная больница не подготовлена, как ковидный госпиталь. В первую очередь сюда должны были приехать специалисты, подготовить перечень мероприятий, определиться с первоочередной закупкой оборудования.

Знаю, что «Норникель» предлагал свою помощь. Нужен был лишь список оборудования. Как так случилось, что у нас в городе в ковидном госпитале нет КТ? Больных людей без кислорода возят на скорой помощи на коммерческую КТ. Это первый и главный аппарат, который показывает пневмонию. Моему сыну рентген показал [пневмонию], а нам с мужем нет.

Должно было быть как минимум 2 аппарата КТ. Один в поликлинической службе, другой в госпитале. Как так произошло, что в ковидном госпитале установлено минимальное количество точек подключения кислорода? Сегодня силами «Норникеля» устанавливается газ по всем этажам. Но время прошло, нужно было действовать раньше.

Если бы медицина была муниципальной, мы бы смогли подхватить свое финансирование и убрать те огрехи, которые сегодня есть. Это не просто недочеты, это не просто в баночку стеклянную ходить мочиться, а отсутствие элементарных первоочередных вещей: КТ, отсасывателей, препаратов! Морфина нет! Люди лежат без морфина на ИВЛ. Была беременная на ИВЛ, я не знаю, кого она родит. Говорю со слов, могу ошибаться. Но принцип остается принципом: город не может помочь, а край не помогает.

Я понимаю, что в крае и без нас достаточно мест, где хуже. Тогда надо садиться за стол переговоров и говорить: «„Норникель“ оплатите нам то и то. У нас денег не хватает».

Я слишком много пережила в этой жизни, и уход моего сына развязал мне полностью руки. Не могу скрывать то, что вижу. Хочу помочь норильчанам. Хочу, чтобы они не сидели с температурой 38 дома, когда нет мест в больницах. А если места есть, то некому лечить. Я не знаю, что вам докладывает ваша комиссия, я вам докладываю. Людей отправляют лечиться домой, пока они не перестают дышать. В аптеках нет измерителей сатурации, и люди не понимают, отчего они начинают задыхаться! А можно было бы до этого не доводить, если бы в больницах было все оснащено.

Очень вас прошу, первое и главное — обратить внимание на поставку препаратов и оснащение медработниками. Умоляю вас, пересмотрите [законодательство] вместе с заксобранием края. Издайте закон о делегировании полномочий в город. Поверьте, от этого выиграют те, для кого медицина работает.

Источник: tayga.info

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От редакции

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Аноним, 16 июля 2020 11:54
Она все врет... говорит что мы победили...Центры развернуты...бойцов спецназа отправили на битву,помогать врачам и очень хорошо нагрузили баблом тех кто на передовой. Как то грустно написал...

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